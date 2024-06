Nhận định hiệp 1 CH Czech vs Thổ Nhĩ Kỳ

Tại bảng F, sau hai lượt trận giành 6 điểm tuyệt đối với những trận thắng trước CH Czech (2-1), Thổ Nhĩ Kỳ (3-0), ĐT Bồ Đào Nha đã sớm giành vé đi tiếp vào vòng 1/8 với tư cách nhất bảng. Tấm vé còn lại là cuộc cạnh tranh giữa 3 đội: Thổ Nhĩ Kỳ (3 điểm, hiệu số bàn thắng-thua là -1), Czech (1 điểm, hiệu số -1), Gerogia (1 điểm, hiệu số -2).

Cả ba đội này đều đang giữ trong tay quyền tự quyết, trong đó, Thổ Nhĩ Kỳ có ưu thế lớn nhất để nối gót Bồ Đào Nha đi tiếp. Chỉ cần hoà CH Czech là Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đi tiếp với tư cách nhì bảng F, bất chấp kết quả trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Georgia. Bởi ngay cả trong trường hợp Georgia "gây sốc" thắng Bồ Đào Nha để có 4 điểm thì họ vẫn xếp sau Thổ Nhĩ Kỳ do đã thua trong trận đấu đối đầu trực tiếp.

CH Czech vs Thổ Nhĩ Kỳ.

Với CH Czech, họ chỉ có một con đường là phải thắng Thổ Nhĩ Kỳ mới có thể đi tiếp. Nhiệm vụ này tương đối khó khăn nhưng cũng không phải bất khả thi. Tất nhiên, do Thổ Nhĩ Kỳ vẫn được đánh giá cao hơn một chút, vì thế CH Czech sẽ nhập cuộc một cách thận trọng, chủ động thời phòng ngự phản công và chờ hội đối thủ mắc sai lầm. Đây cũng là lý do để tin rằng, hiệp 1 trận đấu gữa CH Czech vs Thổ Nhĩ Kỳ sẽ khan hiếm bàn thắng.

Điểm lại một chút, trong thất bại trước Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ thua với tỷ số 0-2 khi hiệp 1 khép lại. Kể từ khi vòng chung kết EURO 2024 khởi tranh, Thổ Nhĩ Kỳ đều không thắng hiệp đầu tiên của cả 2 trận. Điều tương tự xảy ra với CH Czech. Đội tuyển này hòa không bàn thắng với Bồ Đào Nha trước khi thua Georgia với tỷ số 0-1 khi hiệp đấu thứ nhất kết thúc.

Không chỉ tại VCK EURO 2024, Thổ Nhĩ Kỳ thực ra "ngại" thắng hiệp 1. Thống kê cho thấy đội tuyển này không thắng hiệp đấu thứ nhất của 2/20 trận đấu trước đây thuộc khuôn khổ EURO.

CH Czech thì không thắng hiệp đầu tiên của cả 2 trận thuộc giải đấu đã và đang diễn ra trên đất Đức. Vì vậy, CH Czech và Thổ Nhĩ Kỳ khó phân thắng bại khi hiệp 1 trận đấu thuộc lượt 3 bảng F EURO 2024 khép lại.

Đội hình dự kiến Czech vs Thổ Nhĩ Kỳ

Czech: (3-4-2-1): Thủ môn Stanek; bộ ba trung vệ Holes, Hranac, Krejci; tiền vệ Coufal, Soucek, Provod, Jurasek; bộ đôi hộ công Cerny - Chytil, tiền đạo Hlozek.

Thổ Nhĩ Kỳ (4-2-3-1): Thủ môn Altay Bayindir; hậu vệ Celik, Muldur, Demiral, Kadioglu; bộ đôi tiền vệ phòng ngự Ayhan - Calhanoglu; bộ ba hộ công Guler, Kokcu, Yildiz; tiền đạo Yilmaz.

Lựa chọn: Chọn Thổ Nhĩ Kỳ và dưới 1 bàn thắng.