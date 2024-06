Soi kèo, tỷ lệ hiệp 1 Slovakia vs Romania (23h ngày 26/6, bảng C) Hiệp 1 Slovakia vs Romani: Đặt niềm tin vào “Sokoli"

Kết quả và màn thể hiện của Slovakia trong hiệp đấu thứ nhất của 2 trận đã qua thuộc VCK EURO 2024 ấn tượng hơn Romania. Sẽ không bất ngờ nếu “Sokoli" (biệt danh của Slovakia) trở thành đội tuyển sở hữu tỷ số có lợi khi hiệp 1 hạ màn.