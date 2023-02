Sôi nổi Ngày hội Biên phòng toàn dân vùng biên giới Quảng Ninh

Ngày 23/2, tại xã Bắc Sơn, TP.Móng Cái (Quảng Ninh), UBND xã Bắc Sơn phối hợp với Đồn Biên phòng Bắc Sơn tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2023. Đây được chọn là nơi tổ chức điểm Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2023 của tỉnh Quảng Ninh.

Tiết mục văn nghệ mở màn Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2023 tại xã Bắc Sơn, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Hoàng Thành

Phát biểu khai mạc Ngày hội, ông Vũ Thái Nam - Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn phấn khởi cho biết: Ngày hội Biên phòng toàn dân được tổ chức trên địa bàn Bắc Sơn ngày hôm nay nhằm đánh giá những mặt làm được, chưa làm được, trao đổi kinh nghiệm, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc tổ chức thực hiện ngày biên phòng toàn dân và phong trào toàn dân bảo chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đồng thời, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023, tổ chức các hoạt động thể thao nhằm tăng cường tình đoàn kết quân-dân. Qua đó, tiếp tục xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc, góp phần thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược của Đảng, đó là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Vũ Thái Nam - Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn (TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) phát biểu khai mạc Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2023. Ảnh: Hoàng Thành

Báo cáo kết quả 1 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" và phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, bà Nguyễn Thị Biên Thùy – Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn cho hay, đây là xã miền núi biên giới với hơn 22km đường biên và 13 cột mốc biên giới, thời gian qua xã Bắc Sơn đã phối hợp với Đồn Biên phòng Bắc Sơn triển khai hiệu quả hai chương trình trên, tạo sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia gắn với việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Nhân dân trên địa bàn xã Bắc Sơn đến tham dự Ngày hội. Ảnh: Hoàng Thành

Trong đó, hai bên đã phối hợp thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Cùng với đó, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, toàn diện, tập trung củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội khu vực biên giới; xây dựng đồn biên phòng, các đơn vị lực lượng vũ trang ở biên giới vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Ông Nguyễn Văn Hồi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh - phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: Hoàng Thành

Phát biểu tại Ngày hội, ông Nguyễn Văn Hồi - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh - đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc thực hiện "Ngày hội Biên phòng toàn dân" và phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của UBND xã Bắc Sơn và Đồn Biên phòng Bắc Sơn nói riêng.



Ông Nguyễn Văn Hồi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh - trao quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới xã Bắc Sơn. Ảnh: Hoàng Thành

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, hoạt động "Ngày hội Biên phòng toàn dân" đã thực sự trở thành phong trào hành động cách mạng vì biên giới của quần chúng nhân dân trong tỉnh.

Qua đó, đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào và cán bộ, chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo; tạo ra những điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, biển đảo.

Đồn Biên phòng Bắc Sơn, UBND xã Bắc Sơn đã tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ cho 18 gia đình tiêu biểu trong xây dựng và bảo vệ biên giới, các thành viên trong tổ tự quản an ninh trật tự, tổ tự quản đường biên, cột mốc tại xã Bắc Sơn. Ảnh: Hoàng Thành

Ông Hồi đề nghị, thời gian tới, lãnh đạo TP.Móng Cái, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các địa phương, đồn biên phòng đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân chung tay xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân…

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã tặng bằng khen; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND TP.Móng Cái tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ biên giới quốc gia, phối hợp xây dựng phát triển kinh tế - xã hội địa phương; tặng 9 suất quà cho 9 hộ nghèo; 12 suất quà cho các cháu học sinh trong Chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng"…

Người dân tham gia thi các trò chơi dân gian tại Ngày hội.

Trong Ngày hội Biên phòng toàn dân còn có các hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng; thể dục, thể thao, trò chơi dân gian truyền thống theo phong tục tập quán địa phương như đánh quay, đẩy gậy, kéo co...



Đại tá Nguyễn Văn Thiềm - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Hoàng Thành

Trao đổi với Báo Dân Việt bên lề Ngày hội, đại tá Nguyễn Văn Thiềm - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh chia sẻ: "Ngày hội Biên phòng toàn dân không chỉ là ngày hội tạo ra những niềm vui, mà thông qua đây chúng tôi đã phát động các phong trào toàn dân tham gia mọi lĩnh vực, tổ chức tuyên truyền cho nhân dân vùng biên giới và tất cả các ngành, các lực lượng hiểu về nhiệm vụ, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và cả đối với công tác đối ngoại của bộ đội biên phòng với nhân dân.



Đại tá Lê Xuân Men - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Hoàng Thành

Đại tá Lê Xuân Men - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Tỉnh Quảng Ninh chia sẻ thêm, việc tổ chức ngày hội tạo môi trường, điều kiện để cho đồng bào dân tộc nơi biên giới với cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng giao lưu văn hóa văn nghệ, tổ chức các trò chơi dân gian mang đậm bản sắc các dân tộc trên địa bàn; đây cũng là dịp để tri ân sự đóng góp công sức của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

"Chúng tôi chọn Bắc Sơn làm điểm, vì nơi đây có đoạn biên giới tương đối dài và tập trung đa số là đồng bào dân tộc thiểu số. Chính nơi đây, mô hình phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng và bà con các dân tộc là phát huy rất hiệu quả. Đơn vị này được lựa chọn làm trước và sau đó các đơn vị sẽ rút kinh nghiệm và triển khai diện rộng trong tháng 3 này", đại tá Lê Xuân Men nhấn mạnh.