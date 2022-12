Người dân mong muốn Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng đền Đá Thiên sớm vào đền hoạt động theo đúng quy định của pháp luật (Clip: Hà Thanh)

Ngày 24/07/2019, UBND thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 247/QĐ – UBND về việc công nhận Ban Quản lý cơ sở tín ngưỡng đền Đá Thiên gồm 13 thành viên.

Theo đó, Ban Quản lý có trách nhiệm xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên; lập kế hoạch tổ chức các hoạt động tín ngưỡng theo phong tục tập quán của cộng đồng dân cư.

Ban Quản lý đền Đá Thiên phải chịu trách nhiệm trước UBND thị trấn Trại Cau trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, an ninh trật tự và hoạt động tín ngưỡng của đền Đá Thiên theo quy định của pháp luật.

Do xảy ra việc tranh chấp tại đền Đá Thiên giữa hộ gia đình bà Hoàng Thị Lý (thủ nhang nhà đền) với cộng đồng dân cư tổ dân phố 7, thị trấn Trại Cau và sự cản trở của con cháu bà Lý, đến nay, Ban Quản lý cơ sở sở tín ngưỡng đền Đá Thiên vẫn chưa thể vào đền hoạt động.

Đáng nói, đền Đá Thiên là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng dân cư, do cư dân tổ dân phố 7, thị trấn Trại Cau và du khách thập phương đóng góp xây dựng. Tuy nhiên nhiều năm qua, ngôi đền này bị các con, cháu của gia đình bà Hoàng Thị Lý chiếm giữ.

Nhiều người dân bán hàng gần khu vực đền Đá Thiên tỏ rõ sự lo lắng về tình hình an ninh trật tự khi việc tranh chấp tại đền Đá Thiên chưa được giải quyết triệt để (Ảnh: Hà Thanh)

Trong quá trình chiếm giữ đền, cá nhân bà Hoàng Thị Lý và gia đình đã để xảy ra một số vi phạm theo quy định của nhà nước như: Chưa đảm bảo việc giữ gìn an ninh trật tự tại đền; chưa phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức sắp xếp hợp lý các dịch vụ phục vụ khách tham quan, người tham gia các hoạt động tín ngưỡng tại đền; chưa chấp hành kết quả bầu cử người đại diện đền Đá Thiên của cộng đồng dân cư; không thực hiện đăng ký dự kiến hoạt động tín ngưỡng; không lập sổ sách ghi chép rõ ràng; không công khai minh bạch các khoản thu chi trong việc quản lý, sử dụng nguồn công đức…

Tất cả những vi phạm trên đã được UBND huyện Đồng Hỷ chỉ ra tại kết luận số 431/KL–UBND ngày 29/09/2020 về thanh tra liên ngành việc quản lý và sử dụng đất đai, xây dựng, hoạt động tín ngưỡng tại đền Đá Thiên theo đơn tố cáo, đề nghị của công dân tổ 7, thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Cũng tại kết luận này, Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ đã yêu cầu bà Hoàng Thị Lý trả lại đất đền Đá Thiên để cộng đồng dân cư tổ dân phố 7 quản lý và sử dụng theo đúng quy định của pháp luật đất đai.

Ngoài ra, việc khởi kiện tranh chấp tại đền Đá Thiên giữa hộ gia đình bà Hoàng Thị Lý và cộng đồng dân cư tổ dân phố 7, thị trấn Trại Cau đã được hai cấp tòa gồm TAND tỉnh Thái Nguyên và TAND cấp cao tại Hà Nội thụ lý và xét xử.

Kết quả, cả hai cấp tòa đều đã bác yêu cầu khởi kiện của gia đình bà Hoàng Thị Lý, công nhận cơ sở tín ngưỡng đền Đá Thiên thuộc về cộng đồng dân cư.

Song cho đến nay, các con cháu của bà Hoàng Thị Lý vẫn chiếm giữ đền, không cho Ban Quản lý cơ sở tín ngưỡng đền Đá Thiên được vào đền hoạt động.

Việc làm này gây mất an ninh trật tự, ngăn cản việc xây dựng dự án Khu du lịch sinh thái văn hóa Đá Thiên, khiến dư luận bức xúc.

Ngày 6/12, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Phương Thanh - một người dân bán hàng gần khu vực đền Đá Thiên cho biết: "Đền Đá Thiên là của cộng đồng dân cư do nhân dân đóng góp xây dựng điều này đã được nhà nước công nhận. Nhưng nhiều năm qua ngôi đền này đã bị một số cá nhân chiếm giữ, tiền công quỹ nhân dân đóng góp vào bị chiếm dụng, tình hình an ninh trật tự không được đảm bảo, thường xuyên xảy ra cãi lộn, thậm chí đánh chửi nhau. Ban Quản lý đền do nhân dân tin tưởng bầu ra nhưng lại không được vào đền để hoạt động điều này khiến nhân dân chúng tôi rất bức xúc".

Ông Nguyễn Thanh Phương tỏ ra bức xúc khi nhắc đến việc đền Đá Thiên bị chiếm giữ trái phép (Ảnh: Hà Thanh)

Ông Đinh Xuân Giang – thành viên Ban Quản lý cơ sở tín ngưỡng đền Đá Thiên cho biết: "Ban Quản lý đền chúng tôi được bà con bầu ra 3, 4 năm nay rồi. Nhưng kể từ khi đi vào hoạt động cho đến nay, chúng tôi luôn gặp phải sự cản trở từ phía những người chiếm giữ đền. Hiện về pháp lý, việc tranh chấp đền Đá Thiên đã được các cấp tòa giải quyết xong."

Ông Đinh Xuân Giang mong muốn các cấp chính quyền khẩn trương giải quyết những vướng mắc để Ban Quản lý đền Đá Thiên sớm được vào đền hoạt động. (Ảnh: Hà Thanh)



Cũng theo ông Đinh Xuân Giang, Ban Quản lý đền mong muốn các cấp, ngành chức năng sớm giải quyết các vấn đề tồn tại đối với những người đã và đang chiếm giữ đền hiện nay. Từ đó, để Ban Quản lý được sớm vào đền hoạt động an toàn và theo đúng quy định của pháp luật.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Đỗ Khắc Thân – Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Mỹ thuật Thiên Phúc, đơn vị chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái văn hóa Đá Thiên cho biết: "Dự án được xác định là một trong những dự án trọng điểm của huyện Đồng Hỷ. Cho đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đang bị vướng mắc một số cơ sở pháp lý, trong đó có việc tranh chấp tại đền Đá Thiên giữa hộ gia đình bà Hoàng Thị Lý với cộng đồng dân cư.

Hiện nay các cấp chính quyền cũng đã vào cuộc để xử lý dứt điểm đối với việc tranh chấp đền Đá Thiên. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại việc xử lý này vẫn còn bị chậm, ảnh hưởng đến việc triển khai đồng bộ của dự án".

Những vị trí đã hoàn tất về hồ sơ pháp lý đang được chủ đầu tư gấp rút thi công (Ảnh: Hà Thanh)

Một số hạng mục công trình tại Khu du lịch sinh thái văn hóa Đá Thiên đang trong giai đoạn hoàn thiện (Ảnh: Hà Thanh)

Được biết, ngày 1/12 vừa qua, Thường trực Huyện ủy Đồng Hỷ đã kết luận và yêu cầu cấp GCNQSDĐ; thống kê kiểm đếm tài sản trong đền; đưa Ban Quản lý cơ sở tín ngưỡng đền Đá Thiên vào hoạt động trong đền hoàn thành trước ngày 5/01/2023.