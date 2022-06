Nhóm côn đồ chém 2 thanh niên thương vong

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 28/6, Công an TP.Tân An cho biết đang phối hợp cảnh sát hình sự tỉnh đến khu vực xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa thu giữ 2 cây mã tấu vứt dưới bờ ruộng do người dân phát hiện.

Hiện trường nhóm 6-8 người chém 2 thanh niên thương vong ở khu vực TP.Tân An, Long An. Ảnh: Thiên Long

Cũng trong sáng nay, Cơ quan CSĐT TP.Tân An phối hợp VKSND cùng cấp nhanh chóng khám nghiệm hiện trường và thi thể của thanh niên tên V. bị chém tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể.



Trước đó, khoảng 23h20 ngày 27/6, nhóm 6-8 đối tượng đi chung nhiều xe máy máng theo hung khí tìm đến đầu con hẻm số 38 đường Nguyễn Cửu Vân, phường 4, TP.Tân An để tìm nhóm V. nói chuyện.



Cùng lúc, trong hẻm có vài thanh niên từ bên trong đi ra, sau đó dẫn đến cự cãi. Nhóm côn đồ liền nhào tới cầm mã tấu, dao tự chế chém gục một người, chúng tiếp tục lao vào chém thanh niên V. đứng bên cạnh, ngã xuống đường tử vong tại chỗ.

Sáng 28/6, tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời lần theo dấu vết, công an thu giữ 2 mã tấu chúng ném dưới bờ ruộng thuộc xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, cách nơi gây án gần 8 cây số.

Theo nhận định của CSĐT TP.Tân An, đây có thể là nhóm chuyên đòi tiền bảo kê, cho vay nặng lãi, hoạt động ở khu giáp ranh TP.Tân An và huyện Thủ Thừa.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra truy xét nhóm người này.

Bắt nghi phạm vận chuyển 174.000 viên ma túy

Như Dân Việt đã thông tin: Ly Seo Chú (SN 2003, ở Mường Khương, Lào Cai) bị Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai bắt khuya 27/6 để điều tra hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đây là kết quả khi lực lượng biên phòng các tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu cùng Đoàn đặc nhiệm biên phòng Miền Bắc phối hợp thực hiện chuyên án A622.

Ly Seo Chú bị bộ đội bắt khi "chờ ở điểm hẹn". Ảnh: Trung Dũng

Tối 27/6, khoảng 25 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng biên phòng, công an "giăng lưới" tại Quốc lộ 4D đoạn qua TP Lào Cai, bắt giữ 3 người đang vận chuyển 29 túi linon chứa khoảng 174.000 viên ma túy tổng hợp.

Những người bị bắt gồm Vừ Trung Sơn (SN 2006), Sùng A Dũng (SN 2003), Lầu A Giàng (SN 2006, cùng ở tỉnh Điện Biên).

Nhóm này khai được thuê chuyển số ma túy trên từ Điện Biên sang Lào Cai với tiền công 320 triệu đồng. Người nhận hàng ở Lào Cai là Ly Seo Chú.

Theo Bộ đội Biên phòng, Chú khi đó không biết các đồng phạm của mình đã bị bắt nên "vẫn ngồi chờ ở điểm hẹn". Bộ đội sau đó đến nơi, bắt giữ anh ta.

Chú khai nếu nhận trót lọt số ma túy trên sẽ chuyển tiếp sang Trung Quốc. Nhà chức trách cho hay sẽ mở rộng điều tra vụ án, làm rõ chủ của lô ma túy nói trên.

Người phụ nữ bị cưỡng hiếp, cướp tài sản lúc rạng sáng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 28/6, Công an Tuy Phước, tỉnh Bình Định, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tấn Lân (25 tuổi, ngụ xã Phước Thuận) về tội Hiếp dâm, Cướp tài sản.

Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho hay khoảng 2h sáng 26/6, bà T. (45 tuổi, ngụ huyện Tuy Phước) chạy xe máy đến chợ Diêu Trì, thị trấn Diêu Trì lấy trái cây về bán.

Khi đến xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, bà T. bị Lân ép xe, ngã ra đường. Sau đó, bị can kéo nạn nhân vào bụi cây ven đường đánh đập, cưỡng hiếp.

Nguyễn Tấn Lân - bị can cưỡng hiếp, cướp tài sản bà T. ở huyện Tuy Phước (Bình Định). Ảnh: Công an cung cấp. Nguồn: Zing

"Thực hiện xong hành vi hiếp dâm, bị can cướp của bà T. 6 chỉ vàng rồi tẩu thoát. Rất may, người dân phát hiện, kịp thời đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu", đại tá Nguyên nói.

Khoảng 10 giờ sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Tuy Phước xác định nghi phạm là Nguyễn Tấn Lân (25 tuổi, ở xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước) - đối tượng có tiền án tội trộm cắp tài sản, vừa ra tù ngày 15/5.

Bước đầu, Nguyễn Tấn Lân khai nhận đã thực hiện vụ cướp, hiếp trên. Số vàng sau khi cướp được của chị T., Lân đem xuống TP Quy Nhơn bán cho một hiệu vàng với giá hơn 13 triệu đồng.

Công an huyện Tuy Phước đã thu hồi toàn bộ số tài sản trên, đồng thời tạm giữ hình sự Nguyễn Tấn Lân để điều tra, làm rõ vụ án.

Hơn 10 đối tượng cầm hung khí xông vào nhà cụ bà đập phá hư hỏng nhiều tài sản

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 28/6, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An cho biết, đang phối hợp VKSND cùng đến nhà bà Nguyễn Thị Thanh (78 tuổi, ngụ ấp Long Thuận, xã Long Trì, huyện Châu Thành) để khám nghiệm hiện trường vụ nhóm người lạ mặt cố ý hủy hoại.

Hơn 10 đối tượng xông vào nhà cụ bà đập phá tài sản. Clip: GĐCC

Theo Công an huyện Châu Thành, danh tính nhóm người này được xác định thuộc loại có máu mặt chuyên đòi nợ thuê.



Hơn 10 đối tượng cầm hung khí xông vào nhà cụ bà đập phá hư hỏng nhiều tài sản ở Long An. Ảnh: Thiên Long

Trước đó, khoảng 15h45 ngày 27/6, có hơn 10 đối tượng đi chung nhiều xe máy từ hướng trung tâm huyện chạy xuống nhà bà Thanh ngụ ấp Long Thuận rồi dừng lại trước sân.

Tại đây các đối tượng bước xuống xe một người cầm cục gạch đập bể camera gắn ở khu vực cửa chính. Lúc này cả nhóm kéo vào trong nhà cầm hung khí đập phá hư hỏng tài sản từ tivi, máy giặt, bàn ghế, tủ kính, camera phía hành lang.

Trong lúc các đối tượng này đập phá, bà Thanh đã van xin, quỳ lạy nhưng chúng càng đập phá tài sản dữ dội hơn. Đến khi không còn thứ gì để đập phá, nhóm người này mới chịu lên xe đi và không quên đe dọa phải nhanh chóng giải quyết số nợ do con bà đang vay nợ.

Bà Thanh cho biết, con trai đang ở chung nhà với bà Thanh có thế chấp giấy tờ nhà đất vay bên ngoài 150 triệu đồng. Sau đó, việc thế chấp, vay mượn này đã được chủ nợ chuyển sang cho một chủ nợ khác. Gần đây, chủ nợ đã liên tục hối thúc và yêu cầu con trai bà Thanh trả nợ số tiền gốc và lãi là 450 triệu đồng.

Hiện Công an xã Long Trì đã trích xuất camera để xác định danh tính từng người làm rõ vai trò kẻ cầm đầu băng đòi nợ, đồng thời phối hợp Công an huyện xác minh làm rõ đồ đạc trong nhà bị nhóm côn đồ xông vào đập phá.

4 thanh niên lĩnh án tù vì chém trai làng khác sang tán gái làng mình

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 28/6, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 4 bị cáo gồm Gyon (22 tuổi), Byư, Hô (đều 19 tuổi, cùng trú tại làng Bok Ayơl, xã Hra, huyện Mang Yang) và Đinh Tuyết (16 tuổi, trú tại làng Leng Tô, thị trấn Đăk Pơ) về hành vi "Giết người".



Theo cáo trạng, vào khoảng 20h ngày 31/7/2021, Byư, Hô uống rượu tại làng Bok Ayơl. Đến 22h cùng ngày, sau khi uống rượu, Byư, Hô đến nhà chị Xai (làng Kdung, xã Hra) để chơi.

Tại đây, khi Byư và Hô gọi thì chị Xai không mở cửa. Tại nhà chị Xai lúc này có anh Ngũy, Thũng (làng Bông Hiot, xã Hải Yang, huyện Đak Đoa) đang ngồi chơi. Do không thấy người mở cửa và nghe thấy có tiếng nam thanh niên ở trong nhà nên Byư và Hô nghĩ thanh niên làng khác đến tán gái làng mình.

4 bị cáo Byư, Gyon, Hô và Tuyết tại phiên tòa. Ảnh: CTV



Bực tức, Byư, Hô về nhà rủ thêm Gyon và Tuyết đến nhà chị Xai để đánh anh Ngũy.

Khi đến nơi, Byư, Gyon và Tuyết mỗi người cầm dao đi thẳng vào phòng ngủ của chị Xai, còn Hô đứng ở ngoài. Gyon đẩy cửa nhà chị Xai đi thẳng vào phòng ngủ. Lúc này anh Ngũy, chị Xai đang ngồi trên giường thì Gyon dùng dao chém trúng vào đầu gối và đầu của anh Ngũy. Thấy vậy, chị Xai liền bỏ chạy ra ngoài, còn anh Thũng chui xuống gầm giường trốn.

Bị chém, anh Nguỹ bỏ chạy thì Gyon tiếp tục đuổi theo chém 1 nhát và cẳng tay trái. Trong lúc chạy ra ngoài anh Ngũy bị Tuyết chặn lại, đẩy ngã xuống sàn nhà và cầm dao chém 4 nhát vào lưng nhưng không gây thương tích.

Gyon theo sau dùng dao chém trúng vào tay trái và bàn chân phải của anh Ngũy. Hoảng sợ, anh Ngũy chui xuống gầm gường thì Gyon tiếp tục dùng dao chém 1 nhát trúng đầu. Thấy anh Ngũy chảy nhiều máu nên tất cả bỏ về.

Hậu quả, anh Ngũy bị tổn hại 45% sức khỏe.

Từ ngày 6-18/8/2021, lần lượt Gyon, Đinh Tuyết, Hô và Byư đã đến cơ quan công an để đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên toà, HĐXX xét xử đã tuyên phạt Gyon 12 năm tù, Byư 12 năm tù, Hô 9 năm tù và Đinh Tuyết 4 năm tù cùng về hành vi "Giết người".