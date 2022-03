Sơn La: Chồng dùng củi đánh vợ nhập viện

Theo thông tin PV Dân Việt nắm được, tại bản Bún, xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La xảy ra vụ việc chồng bạo hành vợ, khiến người vợ phải nhập viện cấp cứu.

Nạn nhân là chị Sùng Thị Me, bản Tong Chinh, xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Chân, tay chị Me xuất hiện nhiều vết bầm tím. Ảnh: Ntxawm Muas Tsawb Xyooj.

Theo đó, ngày 25/3, ông Mùa A Tếnh, bản Bún, xã Tân Xuân bảo vợ mình là chị Sồng Thị Me đi giặt quần. Thấy chị Me giặt nhanh nên ông Tếnh cho rằng quần chưa sạch và bắt chị đi giặt lại lần 2. Sau đó, 2 bên xảy ra mâu thuẫn nên ông Tếnh đã dùng củi đánh vợ, khiến vợ bị thương nặng.

Chiều nay (27/3), thông tin với PV Dân Việt, ông Nguyễn Văn Khảm, Chủ tịch UBND xã Tân Xuân xác nhận đã nắm được sự việc trên và cho biết: Sau khi nhận được thông tin vụ việc, xã đã chỉ đạo lực lượng Công an xã vào cuộc xác minh, điều tra.

Không chỉ chân, tay bị đánh bầm tím, phần lưng dưới chị Me cũng bị chồng đánh bầm tím. Ảnh: Ntxawm Muas Tsawb Xyooj.

Anh Sồng A Chơ (anh trai chị Me) buồn rầu nói: Ngày 26/3, sau khi nhận được thông tin em Me bị chồng đánh, anh em chúng tôi đã xuống bản Bún, xã Tân Xuân để giải quyết sự việc. Theo lời kể của em Me, sáng ngày 25/3, do mâu thuẫn trong việc giặt quần, em Me bị chồng dùng củi đánh vào người. Sáng đánh một lần; chiều tối đánh tiếp lần 2.

Hậu quả, chân, tay, lưng em Me xuất hiện rất nhiều vết bầm tím. Em không thể đi bộ được nên chúng tôi phải cõng em đi lại. Thấy em bị thương nặng, tối qua (26/3), gia đình đã đưa em lên cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Sơn.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Mùa A Tếnh thừa nhận có đánh vợ là chị Sồng Thị Me. "Do nói chuyện không hợp nên tôi đánh vợ mấy nhát. Vợ đi giặt quần không sạch nên tôi dùng gậy to bằng ngón tay đánh vợ", ông Tếnh nói.

Anh Mùa A Cạ, Trưởng bản Bún cho biết: Trước đây, ông Tếnh đã từng nhiều lần đánh vợ cũ dẫn đến bỏ nhau. Giờ lấy được vợ này, ông Tếnh cũng đã đánh 2 lần.