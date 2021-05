Sơn La: Nuôi trâu "vai u", nuôi bò "thịt bắp" ở trong rừng, cho liếm tí muối, lão nông người Mông kiếm bộn tiền

Ông Dua cho biết thêm: Con bò đực to nhất tôi từng bán có giá dao động từ 45 - 50 triệu đồng. Hiện tôi còn một con trâu đực to, giá bán từ 80 đến 100 triệu. Từ năm 2016 đến nay, trung bình một năm tôi xuất bán từ 2 con trâu, bò đực to trở lên. Nhờ đó, mỗi năm gia đình tôi đút túi từ 120 đến 150 triệu đồng. Với số tiền này đủ để mua gạo và trang trải cuộc sống cho gia đình ông Dua ăn trong vài năm liền.