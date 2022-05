Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân 2022: Tất cả đã sẵn sàng trước sự kiện lớn

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và tỉnh Sơn La đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện tốt chuỗi sự kiện. Thành lập Ban chỉ đạo; Ban tổ chức chuỗi sự kiện của Trung ương, của tỉnh Sơn La thường xuyên phối hợp, rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; phát huy vai trò trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong phối hợp tổ chức thực hiện. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho chuỗi sự kiện đã hoàn thành, sẵn sàng tổ chức các hoạt động theo đúng thời gian, kế hoạch đề ra.

Từ trước đó, thành phố Sơn La đã tập trung chỉnh trang đô thị, chuẩn bị cơ sở hạ tầng một cách tốt nhất cho sự kiện lớn của địa phương và cả nước.

Sơn La rực rỡ cờ hoa, băng zôn, khẩu hiệu chào mừng chuỗi sự kiện Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân; Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022. Ảnh: Văn Ngọc

Đối với công tác hậu cần, tỉnh Sơn La đã chỉ đạo đảm bảo chu đáo, trang trọng, tiết kiệm, an toàn nhất. Chủ động các phương án, nội dung đảm bảo công tác y tế, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh Covid-19 phục vụ chuỗi sự kiện; bố trí nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc thiết yếu. Chủ động các phương án đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự trước, trong và sau thời gian diễn ra các hoạt động của sự kiện; hướng dẫn quản lý các phương tiện bay, flycam; phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình diễn ra chuỗi sự kiện. Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, chỉnh trang, làm sạch, đẹp đô thị tại các địa điểm tổ chức chuỗi các sự kiện, các hoạt động của Festival...

Rực rỡ tại Trung tâm diễn ra Hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc.

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ càng, mọi công việc đã hoàn tất, Sơn La sẵn sàng tổ chức các hoạt động đảm bảo trang trọng, an toàn và tiết kiệm.

Khu trưng bày nông sản của tỉnh Sơn La đã được chuẩn bị tại Quảng trường Tây Bắc. Ảnh: Văn Ngọc

Trang trí quang cảnh khu Quảng trường Tây Bắc chuẩn bị cho lễ khai mạc Festival trái cây, sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Các sản phẩm nông nghiệp của Tp. Hồ Chí Minh đã có mặt tại Festival trái cây, sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Xoài cát Cần Giờ đạt chuẩn OCOP 4 sao đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Văn Ngọc

Nông sản huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cũng đã có tại thành phố Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Rau má uống liền một trong những sản phẩm đặc trưng của người dân thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Văn Ngọc

Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2022 với chủ đề "Tiếp sức, hỗ trợ nông dân; thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững" được tổ chức tại tỉnh Sơn La. Hội nghị sẽ diễn ra vào buổi sáng ngày 29/5 trực tiếp tại tỉnh Sơn La, cùng 62 điểm cầu trên cả nước, trong đó có 300 nông dân tiêu biểu đại diện cho 12 triệu hội viên nông dân cả nước.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, đến nay đã có hơn 1.600 câu hỏi, đề xuất, kiến nghị được gửi tới Thủ tướng Chính phủ. Nội dung các câu hỏi, đề xuất, kiến nghị tới Thủ tướng lần này tập trung vào một số nội dung chính, như: Tình hình giá cả vật tự nông nghiệp như phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đang tác động nặng nề đến sản xuất nông nghiệp; các vấn đề liên quan đến bất cập trong quản lý, sử dụng đất đai và nhiều ý kiến kiến nghị cần sớm sửa đổi Luật Đất đai; vấn đề về thúc đẩy liên kết, hợp tác, phát huy tốt hơn nữa vai trò của các HTX nông nghiệp; vấn đề khó khăn về nguồn vốn cho sản xuất nông nghiệp; tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn; bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa nông thôn; đặc biệt là các chính sách, chiến lược liên quan đến việc phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững..



Hiện nay, đã có hơn 1.300 sản phẩm là đặc sản vùng miền như các loại trái cây tươi, sản phẩm chế biến, sản phẩm OCOP đã được giới thiệu tại các gian hàng số để sẵn sàng phục vụ các yêu cầu mua sắm của người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Trong nửa đầu tháng 5, sàn thương mại điện tử Postmart cũng đã hỗ trợ tiêu thụ hơn 100 tấn mận Sơn La giúp bà con nông dân đưa trái mận đến với tay người tiêu dùng trên cả nước.