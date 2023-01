Sơn La: Xe chở khách đi đám cưới gặp tai nạn khiến 3 người tử vong, nhiều người bị thương

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại bản Nong Vai, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu (Sơn La). Ảnh: V.N.

Cụ thể, vào thời điểm trên, xe khách 29 chỗ biển kiểm soát 29B 51070 đang lưu thông trên đường tỉnh lộ 108 hướng từ thị trấn Thuận Châu – xã Chiềng Phung, huyện Sông Mã (cùng tỉnh Sơn La) để dự đám cưới.

Khi xe đến ngã ba Nong Vai thuộc bản Nong Vai, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, lúc này xe đang xuống dốc thì bất ngờ bị tai nạn. Xe khách đã lật nhiều vòng ở độ cao khoảng 20 m từ đoạn cua qua ta luy âm xuống mặt đường gấp khúc ở dưới.

Bước đầu xác định 3 người trên xe khách tử vong tại chỗ, 7 người bị thương nặng, chiếc xe hư hỏng nặng.

Ông Phá A Cầu, Công an xã Co Mạ, huyện Thuận Châu (Sơn La), cho biết: Lực lượng công an xã đã có mặt để bảo vệ hiện trường. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ việc cũng như số lượng khách trên xe.

Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.