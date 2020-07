Sonasea Vân Đồn Harbor City: Điểm nhấn xứng tầm tạo động lực bứt phá cho "đất Rồng"

"Đất Rồng" trỗi dậy



Đất Rồng Vân Đồn sở hữu nhiều tiềm năng để bứt phá thành "Thủ phủ du lịch nghỉ dưỡng" mới của miền Bắc

Những năm gần đây, Vân Đồn nổi lên như một "hiện tượng mới" của du lịch biển đảo miền Bắc, nhờ hạ tầng giao thông ngày càng hoàn chỉnh với việc đưa vào hoạt động sân bay quốc tế, cao tốc, cảng biển…, giúp việc kết nối Vân Đồn tới các vùng miền, tỉnh thành lân cận cũng như thị trường quốc tế dễ dàng hơn bao giờ hết.

Cũng nhờ đó, vẻ đẹp hiếm có của một quần đảo nằm trong vùng vịnh Bái Tử Long kỳ vĩ- nơi từng là một thương cảng cổ sầm uất trong lịch sử - một lần nữa có cơ hội vang danh khắp chốn. Hàng loạt Tập đoàn danh tiếng như Sun Group, CEO Group, Vingroup, HD Mon…đồng loạt "đổ bộ" tới đây cùng những dự án BĐS du lịch nghỉ dưỡng quy mô "khủng" hứa hẹn sẽ sớm thay đổi hoàn toàn diện mạo của Vân Đồn.

TS. Lê Xuân Nghĩa - Thành viên Hội đồng tư vấn Chính sách tài chính - tiền tệ Quốc gia nhận định: Vân Đồn đang trỗi dậy, là nơi hội tụ của những nhà đầu tư chiến lược.

Ghi nhận những lợi điểm của Vân Đồn, ông Nghĩa cho rằng, vùng đất này mang dáng dấp và đang hướng tới là một đô thị biển sinh thái năng động, xanh, thông minh và nhân văn. Chính sự cởi mở về cơ chế, chính sách tạo ra sự tự do, độ mở cho phát triển kinh tế.

Những động thái như thành lập Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Đồn, chính sách thu hút đầu tư cùng với môi trường sống an ninh, an toàn hơn so với những khu khác là yếu tố kích thích sự phát triển của du lịch, nghỉ dưỡng.

Đặc biệt, chuẩn mực quản trị của các thương hiệu lớn đầu tư vào Vân Đồn như CEO Group, Sun Group..., tiệm cận hoặc bằng thông lệ quốc tế, tạo điều kiện thu hút nhiều khách quốc tế hoặc khách trung và thượng lưu trong nước.

"Chúng ta hoàn toàn có niềm tin và kỳ vọng vào sự trỗi dậy của Vân Đồn tương tự như Singapore, trước đây cũng là một làng chài, nhờ chính sách và sự đầu tư đúng đắn đã lột xác trong thời gian rất nhanh", ông Nghĩa chia sẻ.

Đồng quan điểm với TS.Lê Xuân Nghĩa, nhiều chuyên gia cũng đánh giá cao các ưu điểm của Vân Đồn, nhất là đặc tính "nguyên vẹn"mà nếu được quy hoạch bài bản ngay từ đầu có thể biến "đất Rồng" sớm trở thành "thủ phủ du lịch nghỉ dưỡng mới" của miền Bắc.

Chuyên gia tài chính, TS.Nguyễn Trí Hiếu phân tích với vị trí đặc thù, sắp tới Vân Đồnkhông chỉ thu hút khách nội địa mà còn hướng tới du khách quốc tế có khả năng chi tiêu cao.

Để áp ứng được nhu cầu của lượng khách này cũng như nâng tầm kinh tế, tạo động lực tăng trưởng, Vân Đồn cần phải phát triển được những tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng lớn, quy mô đa năng kết hợp nhiều loại hình nghỉ dưỡng, giải trí giống như Dự án Tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City. "Những tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng là yếu tố tất yếu cho quá trình phát triển bền vững và lâu dài của mỗi vùng đất", TS.Hiếu nhấn mạnh.

Trải nghiệm trọn vẹn dịch vụ, tiện ích đẳng cấp chỉ trong "Một điểm đến"

Tại Sonasea Vân Đồn Harbor City, du khách có thể trải nghiệm trọn vẹn dịch vụ, tiện ích đẳng cấp chỉ trong "một điểm đến"

Không phải ngẫu nhiên, mô hình "All in One" mà dự ánSonasea Vân Đồn Harbor City đang hướng đến lại được đánh giá cao. Bởi với mô hình này, du khách có thể trải nghiệm trọn vẹn toàn bộ dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng, vui chơi, mua sắm, giải trí đẳng cấp nhất chỉ trong "một điểm đến".

Nằm dọc bên bờ biển tuyệt đẹp ở Bãi Dài Vân Đồn, sau lưng là núi rừng xanh ngút tầm mắt, trước mặt là vịnh Bái Tử Long, Sonasea Vân Đồn Harbor City sở hữu phong cảnh hữu tình đáng giá. Tại đây, du khách sẽ được hòa mình vào thiên nhiên, thỏa sức hít thở bầu không khí trong lành tuyệt đối không vương chút khói bụi thành phố.

Bên cạnh đó, tổ hợp khách sạn 1.000 phòng Sonasea Vân Đồn Complex kết hợp khu công viên chủ đề ấn tượngsẽ thỏa mãn đa dạng nhu cầu ăn - chơi, giải trícủa du khách, trong khiđảo Sonasea Retreat Island lại là một điểm nhấn mới mẻ mang tới những trải nghiệm nghỉ dưỡng riêng tư "siêu cấp" lần đầu tiên có tại Vân Đồn.

Hàng loạt tiện ích thượng lưu như khu phố thương mại Singapore Shoptel hoạt động 24/7 suốt 365 ngày/năm, bến du thuyền, khu vui chơi trong nhà và ngoài trời với vô số trò chơi mạo hiểmđánh thức khát khao chinh phục và thỏa mãn mọi nhu cầu vui chơi của du khách; khiến khách du lịch "bùng nổ" suốt lịch trình ăn chơi, khám phá Vân Đồn.

Các chuyên gia đánh giá: yếu tố khiến Vân Đồn đang trở thành "ứng viên" tiềm năng cho danh xưng "Thủ phủ du lịch nghỉ dưỡng mới của miền Bắc" là bởi nơi đây không chỉ có núi, có biển, hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ mà còn sở hữu rừng nguyên sinh tại Vườn quốc gia Bái Tử Long, cùng nhiều di chỉ khảo cổ và di tích văn hóa đặc sắc như chùa Cái Bầu (Thiền viện Trúc Lâm Giác Tâm); chùa Quan Lạn… hay những hoài niệm về thương cảng cổ "sầm uất bậc nhất trời Nam" nay được tái hiện ở những tổ hợp dự án quy mô tại đây.

Đây là tiền đề để Vân Đồn có thể phát triển đồng thời nhiều loại hình du lịch như: du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch trải nghiệm, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái…

Trong dài hạn, Vân Đồn không chỉ là điểm đến lý tưởng của du khách trong nước mà cả du khách quốc tế, bởi với hệ thống cao tốc, sân bay quốc tế hiện đại, thời gian di chuyển từ các khu vực trung tâm tới Vân Đồn hiện nay đã được rút ngắn tối đa như: chỉ mất 2,5 giờ lái xe từ Hà Nội - Vân Đồn (cao tốc); 2 giờ baytừ TP.HCM - Vân Đồn, tiệm cận thị trường Trung Quốc gần 2 tỷ dân nhờ cao tốc Vân Đồn - Móng Cái; nằm trên tuyến giao thương đường biển nối liền Đông Á và Đông Nam Á... Đây là lợi điểm khiến ngày càng nhiều người mong muốn được sở hữu "căn nhà thứ hai" để nghỉ dưỡng, kinh doanh tại mảnh đất đang trên đà phát triển này.

Những tiềm năng đó khi được kết hợp với sự phát triển của các tổ hợp, quần thể du lịch nghỉ dưỡng, giải trí quy mô lớn sẽ tạo động lực bứt phá cho ngành du lịch nghỉ dưỡng.Theo ông Nguyễn Trần Nam- Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam mô hình như Sonasea Vân Đồn Harbor Citychính là nhân tố quyết định đến việc kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

"Thay vì chỉ loanh quanh các điểm tham quan, ăn hải sản và tắm biển thì du khách vừa có thể nghỉ dưỡng, vừa vui chơi giải trí tại các công viên trò chơi, công viên giải trí biển, hoặc mua sắm, trải nghiệm dịch vụ tại hệ thống nhà phố thương mại. Đây là cách làm du lịch vượt khỏi tư duy kiểu cũ, góp phần thu hút dòng khách thượng lưu quốc tế", ông Namnhận định.

Đặc biệt, những tổ hợp đẳng cấp 5 sao cũng là điểm nhấn xứng tầm cần phải có trong bối cảnh Vân Đồn đang trong lộ trìnhphát triển thành khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực, trung tâm công nghiệp giải trí, là cửa ngõ giao thương quốc tếnhư hiện nay.

