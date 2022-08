Mới đây, công ty quản lý 9 Ato Entertainment của nữ diễn viên Han So Hee cho biết: "Han So Hee đang xem xét việc nhận lời đề nghị xuất hiện trong bộ phim "The Price of Confession".



Trước đó, một hãng truyền thông Hàn Quốc đã đưa tin độc quyền rằng Song Hye Kyo và Han So Hee sẽ xuất hiện trong tác phẩm mới của Lee Eung Bok. 'The Price of Confession' là tác phẩm "đẫm máu" về hai người phụ nữ xung quanh một vụ án giết người. Bộ phim sẽ do đạo diễn Lee Eung Bok, người từng chỉ đạo bộ phim "Mr. Sunshine" đảm nhận. Đạo diễn này từng rất thành công với tác phẩm "Sweet Home" được phát sóng trên Netflix.

Song Hye Kyo đóng phim cùng mỹ nhân "cảnh nóng"

Song Hye Kyo và Han So Hee sẽ xuất hiện trong một bộ phim giật gân mới. (Ảnh: IT)

Song Hye Kyo đang đàm phán để đóng vai giáo viên mỹ thuật Ahn Yoon Soo. Cô mơ ước có cuộc sống yên bình và hạnh phúc. Tuy nhiên, biến cố ập đến khiến cuộc đời của cô hoàn toàn thay đổi. Bất chấp sóng gió, Ahn Yoon Soo vẫn kiên cường và lạc quan đối mặt. Đây là lần thứ hai Song Hye Kyo hợp tác với đạo diễn Lee Eung Bok. Dự án trước đó của hai người là "Hậu duệ mặt trời".

Han So Hee vào vai người phụ nữ bí ẩn Mo Eun. Nhân vật này có xu hướng chống đối xã hội khiến mọi người sợ hãi. Sự kết hợp giữa cô và đàn chị đang gây chú ý. Lý do là ngay khi ra mắt, Han So Hee đã được so sánh với Song Hye Kyo. Nhiều khán giả cho rằng, hai diễn viên có nhiều điểm tương đồng về ngoại hình và phong cách.

Song Hye Kyo nổi tiếng quốc tế nhờ các vai chính trong các bộ phim truyền hình "Autumn in My Heart" (2000), "All In" (2003), "Full House" (2004), "That Winter, the Wind Blows" (2013 ), "Hậu duệ mặt trời" (2016), "Encounter" (2018), "Now, We Are Breaking Up" (2021). Các tác phẩm điện ảnh của cô bao gồm "Hwang Jin Yi" (2007), "The Grandmaster" (2013), "My Brilliant Life" (2014), và "The Queens" (2015).

Năm 2017, Song Hye Kyo đứng thứ 7 trong danh sách Người nổi tiếng quyền lực Hàn Quốc do tạp chí Forbes bình chọn lần thứ 6 năm 2018. Cô được gọi là một trong "The Troika", cùng với Kim Tae Hee và Jun Ji Hyun. Cả ba được gọi chung bằng từ pha trộn "Tae-Hye-Ji". Thành công của các bộ phim truyền hình của Song Hye Kyo trên quốc tế đã đưa cô trở thành ngôi sao Hallyu hàng đầu.

Han So Hee bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một nhân vật phụ trong phim truyền hình "Money Flower" (2017), "100 Days My Prince" (2018) và "Abyss" (2019) trước khi chuyển sang đóng vai chính trong series JTBC "The World of the Married" (2020) và "Nevertheless" (2021), và "My Name" (2021) do Netflix sản xuất. Vai diễn Yeo Da Kyung của cô trong phim "The World of the Married" (2020) đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ dư luận.

Han So Hee được người hâm mộ đánh giá cao vì sự cống hiến hết mình cho vai diễn, không ngần ngại đóng cảnh 18+ vì thành công của mỗi tác phẩm phim. Cũng chính những phân cảnh hở bạo đó đã làm nên tên tuổi của Han So Hee ngày hôm nay.