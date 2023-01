Song Hye Kyo nỗ lực lột xác, gây bất ngờ với cảnh 18+ trong phim mới

Thành công ấn tượng của The Glory sau một ngày lên sóng

The Glory là dự án phim truyền hình mới nhất của Song Hye Kyo trong vòng 2 năm trở lại đây. Đúng như lời hứa của "ngọc nữ" xứ Hàn, The Glory mang một màu sắc khác biệt so với những dự án trước của cô như Trái tim mùa thu, Hậu duệ mặt trời, Gặp gỡ, Ngọn gió đông năm ấy…

"The Glory" của Song Hye Kyo đang xếp hạng 5 trên bảng xếp Netflix toàn cầu (Ảnh: Netflix).

Phim chính thức phát sóng vào ngày 30/12 và xếp hạng 9 trên bảng xếp hạng Netflix toàn cầu vào ngày 31/12. Sau một ngày, The Glory cho thấy sự ngoạn mục khi tăng lên hạng 5 Netflix toàn cầu. Phim còn lọt Top 10 chương trình truyền hình ăn khách tại 71 quốc gia.

Phim chiếm vị trí số một trên bảng xếp hạng Netflix của nhiều quốc gia như Hàn, Indonesia, Malaysia, Philippines, Qatar, Ả Rập Saudi, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Tại Mỹ, phim xếp hạng 6 trên bảng xếp hạng Netflix. Đây là một kết quả bất ngờ bởi thể loại trả thù không được quan tâm rộng rãi như thể loại zombie hoặc tội phạm của Hàn.

Tính tới ngày 1/1/2023, The Glory nhận vô vàn lời khen của khán giả trên Netflix và các nền tảng trực tuyến khác. Phim có sự tham gia diễn xuất của Song Hye Kyo, Lee Do Hyun, Lim Ji Yeon...

The Glory là câu chuyện xoay quanh hành trình trả thù của cô gái tên Moon Dong Eun (Song Hye Kyo đóng) từng có quãng thời gian đi học đầy đau khổ. Từ thân thể đến tâm lý đều chịu tổn thương, cô ôm sự thù hận và lên kế hoạch báo thù. Sau này, cô trở thành giáo viên chủ nhiệm tiểu học của con kẻ thù năm xưa và bắt đầu ý định báo thù.

Sự chuyển biến hơn cả mong đợi của Song Hye Kyo

Song Hye Kyo hiện là cái tên chiếm sóng trên mạng xã hội Hàn Quốc, châu Á. Sự thay đổi trong cách lựa chọn kịch bản, biểu cảm của mỹ nhân 41 tuổi trên màn ảnh nhận "cơn mưa" lời khen của fan. Nữ diễn viên lần đầu nhận vai phản diện, thực hiện nhiều cảnh bạo lực, nhạy cảm.

Song Hye Kyo chấp nhận xuất hiện với mặt "mộc", thay đổi lối diễn để làm mới mình (Ảnh: Netflix).

Từ sau Hậu duệ mặt trời, Song Hye Kyo liên tục bị chê nhạt nhòa, lười làm mới bản thân. Dự án Gặp gỡ hay Bây giờ chúng ta chia tay đều quanh quẩn với những câu chuyện tình ngang trái. Chỉ vào vai những người đẹp lụy tình, Song Hye Kyo dần đánh mất vị thế trong làng giải trí.

The Glory giúp Song Hye Kyo giành lại sự ủng hộ của khán giả. Vào vai một người phụ nữ U40, dành cả tuổi trẻ để lên kế hoạch báo thù, Song Hye Kyo khiến người xem thực sự ám ảnh.

Không xuất hiện với hình ảnh sang chảnh, những món đồ hiệu đắt tiền như trong Bây giờ chúng ta chia tay, Song Hye Kyo mang đến một hình ảnh mộc mạc nhưng rất xuất sắc.

Về diễn xuất, cô thoát khỏi dáng vẻ u uất, đôi mắt lúc nào cũng trực trào muốn khóc ở những bộ phim trước đây. Khán giả được thấy một Song Hye Kyo gai góc, lạnh lùng nhưng vẫn đầy cảm xúc. Sự nỗ lực thay đổi và làm mới mình của Song Hye Kyo chính là một điểm cộng cho The Glory.

Song Hye Kyo và bạn diễn Lee Do Hyun trong một cảnh phim (Ảnh: Netflix).

Trên các diễn đàn, các nhà phê bình dành lời khen cho việc xây dựng nội dung nhanh, lôi cuốn của phim cùng tính cách nhân vật rất hợp lý. Từ hội bạn chuyên bắt nạt người khác đến những nạn nhân của họ đều có những ẩn khuất riêng.

Dong Eun (Song Hye Kyo đóng), nạn nhân của bạo lực học đường, có sự chuyển biến tâm lý rất phù hợp. Từ một cô bé sinh ra trong một gia đình nghèo, nuôi mơ ước thi vào trường kiến trúc, Dong Eun đã trở thành người phụ nữ "không còn chút phẩm giá nào", luôn tỏ ra lãnh cảm với cuộc đời, dốc hết tâm sức để báo thù. Quá khứ bị bắt nạt đã tước đoạt ước mơ, suy nghĩ được sống như một người bình thường của cô gái trẻ.

Trong tập 6 của phim, Song Hye Kyo có một cảnh quay nhạy cảm, trở thành chủ đề bàn tán. Để bác sĩ Joo Yeo Jung (Lee Do Hyun đóng) hiểu về quá khứ đau thương và động cơ trả thù, Moon Dong Eun chấp nhận cởi đồ, chỉ mặc nội y để cho Joo Yeo Jung thấy những vết sẹo trên tay, chân và vai. Lúc này, Joo Yeo Jung đã quyết định chọn đồng hành với Moon Dong Eun.

Nhiều khán giả nhận định đây là hình ảnh ám ảnh và đắt giá trong tập 6. Phân cảnh này lấy nhiều nước mắt, đẩy nỗi đau và bi kịch của Moon Dong Eun lên đỉnh điểm. Nhờ vậy, cô có được sự đồng cảm và liên kết chặt chẽ với Joo Yeo Jung - một bác sĩ thẩm mỹ xuất thân từ một gia đình quyền lực.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, việc Song Hye Kyo cởi đồ trước mặt nam chính khá nhạy cảm. Một số khán giả nhận xét vóc dáng của nữ diễn viên kém hoàn hảo, cộng với góc quay từ dưới lên làm lộ khuyết điểm. Cũng có ý kiến cho rằng, phân cảnh chưa đủ sức nặng để biến chuyển tâm lý bác sĩ Joo, thể hiện sự vội vã của biên kịch.

Phân cảnh lột đồ của Song Hye Kyo trong "The Glory" (Ảnh chụp màn hình).

"Tôi thấy cảnh quay này không đẹp lắm, một phần vì cơ thể của Song Hye Kyo cùng ánh sáng, trang phục. Tôi nghĩ cô ấy không nên cởi đồ khi chưa biết rõ đối phương là người như thế nào", "Cô ấy đề phòng và cảnh giác cả thế giới nhưng lại rất nhanh lựa chọn và tin tưởng bác sĩ Joo. Tôi thấy tình tiết này chưa chặt chẽ lắm" là một số bình luận của khán giả về cảnh phim 18+.

Tuyến nhân vật phụ giá trị và nội dung phim lôi cuốn

Những nhân vật phản diện trong phim cũng được xây dựng phù hợp. Kẻ cầm đầu vụ bắt nạt - Park Yeon Jin là một tiểu thư sinh ra với áp lực nặng nề từ mẹ. Sự bao bọc tuyệt đối và kỳ vọng quá lớn của mẹ đã khiến Yeon Jin sống bất cần, đam mê thể hiện quyền lực.

Đồng hành cùng cô là thiếu gia Jae Joon - một kẻ giàu có nhưng thiếu thốn tình thương. Việc chèn ép những kẻ yếu hơn mình là cách để hắn che đậy cảm giác tự ti.

Người thứ ba trong nhóm là Lee Sa Ra - một tiểu thư con nhà giàu. Cô ta thực hiện những hành vi bắt nạt như một cách chống lại sự gò ép của gia đình trong những khuôn mẫu hoàn hảo.

Tuyến nhân vật phụ trong "The Glory" cũng được khen ngợi (Ảnh: Netflix).

2 kẻ còn lại trong nhóm bắt nạt đều có xuất thân nghèo khổ, tình nguyện trở thành tay sai của những kẻ giàu có để có cuộc sống tốt hơn. Điểm chung của những kẻ bắt nạt là sự khiếm khuyết trong nhân cách và cuộc sống không trọn vẹn hạnh phúc.

The Glory là một sự thử nghiệm mới mẻ của biên kịch Kim Eun Sook. Phim là dự án báo thù đầu tiên mà biên kịch tài năng này thực hiện. Trước The Glory, Kim Eun Sook từng hợp tác với Song Hye Kyo trong dự án Hậu duệ mặt trời.

Biên kịch Kim Eun Sook chia sẻ, trong khi quyết định tiêu đề cho bộ phim, cô đã đọc rất nhiều bài đăng của các nạn nhân của bạo lực học đường. Họ thường yêu cầu một lời xin lỗi chân thành hơn là bồi thường thực sự.

Chia sẻ về quá trình thực hiện bộ phim, biên kịch Kim Eun Sook giải thích: "Tôi là một phụ huynh có con gái sắp vào lớp 11. Bạo lực học đường là một chủ đề gần gũi với tôi. Một ngày nọ, con gái đã khiến tôi ngỡ ngàng với câu hỏi: "Con đánh chết ai hay bị đánh chết thì con đau hơn?". Trong thời gian ngắn, tôi có rất nhiều ý tưởng nên đã bật máy tính lên. Đó là cách bộ phim bắt đầu được thực hiện".

Theo thông tin từ nhà sản xuất, phần 2 của The Glory sẽ lên sóng vào tháng 3/2023.