Hai diễn viên Olivia Hussey và Leonard Whiting từng khiến khán giả say mê trong phiên bản "Romeo và Juliet" phiên bản năm 1968, do Franco Zeffirelli đạo diễn. Bộ phim ăn khách và được đề cử bốn giải Oscar, nhưng trong phim có một cảnh phòng the ghi lại hình ảnh vòng ba của Whiting và bộ ngực trần của Hussey. Sẽ không có tranh cãi nổ ra, nếu cả hai diễn viên đã bước qua tuổi thiếu niên khi bộ phim phát sóng.

Mới đây, ở độ tuổi 70, Hussey và Whiting đã đệ đơn kiện lên Tòa án Tối cao Santa Monica, cáo buộc hãng phim Paramount bóc lột tình dục họ và phát tán hình ảnh khỏa thân của trẻ vị thành niên.

Vụ kiện cáo buộc rằng, cố đạo diễn Zeffirelli, người đã qua đời vào năm 2019, đảm bảo với cả hai diễn viên rằng sẽ không có cảnh khỏa thân trong phim và họ sẽ mặc áo lót màu da cảnh phòng the. Nhưng trong những ngày quay cuối cùng, đạo diễn được cho là đã yêu cầu họ diễn cảnh khỏa thân và trang điểm trên cơ thể, bởi nếu không bộ phim sẽ thất bại.

Diễn viên "Romeo và Juliet" kiện đoàn làm phim vì cảnh khỏa thân

Olivia Hussey và Leonard Whiting trong "Romeo và Juliet". (Ảnh: IT).

Lúc đó Hussey 15 tuổi và Whiting 16 tuổi. Theo đơn khiếu nại, Zeffirelli đã chỉ cho họ vị trí đặt máy quay, đảm bảo với họ rằng sẽ không có cảnh khỏa thân nào được ghi lại hoặc phát hành trong phim. Vụ kiện cáo buộc cố đạo diễn không trung thực và trên thực tế, Whiting và Hussey đã bị quay phim khỏa thân mà họ không hề hay biết.

Tony Marinozzi, giám đốc kinh doanh của cả hai diễn viên, cho biết: "Những gì họ được kể và những gì diễn ra là hai điều khác nhau. Họ tin tưởng Franco. Năm 16 tuổi, với tư cách là diễn viên, họ tin rằng ông ấy sẽ không vi phạm lòng tin mà họ có. Franco là bạn của họ, và thẳng thắn mà nói, ở tuổi 16, họ sẽ làm gì chứ? Không có lựa chọn nào khác. Khi đó không có #MeToo".

Theo đơn khiếu nại, Hussey và Whiting đã phải chịu đựng sự đau khổ về tinh thần và tình cảm trong 55 năm kể từ khi bộ phim được phát hành, đồng thời cũng đánh mất nhiều cơ hội việc làm. Bất chấp những màn trình diễn đột phá của họ, Hussey và Whiting chỉ có sự nghiệp diễn xuất rất hạn chế sau "Romeo và Juliet". Họ đang đòi bồi thường thiệt hại với số tiền hơn 500 triệu USD.

"Hình ảnh khỏa thân của trẻ vị thành niên là bất hợp pháp và không được phép chiếu công khai. Đây là những đứa trẻ còn rất ngây thơ trong những năm 60, chúng không hề biết điều gì sắp ập đến với mình. Đột nhiên họ nổi tiếng ở mức độ mà họ không bao giờ ngờ tới, và thêm vào đó họ bị xâm phạm theo cách mà họ không biết phải giải quyết như thế nào", luật sư của cả hai nói.