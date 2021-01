Song Hye Kyo trở lại với bộ phim xoay quanh chuyện "báo thù"

Song Hye Kyo không xuất hiện trên màn ảnh trong một thời gian dài khiến nhiều người nuối tiếc. Kể từ khi ly hôn Song Joong Ki vào giữa năm 2019, Song Hye Kyo cho biết cô tạm ngừng tham gia các dự án điện ảnh. Cô chủ yếu chỉ xuất hiện trong các tạp chí thời trang, đại diện nhãn hàng và thi thoảng có những bài phỏng vấn liên quan tới đời tư.

Song Hye Kyo trở lại với dự án phim truyền hình mới có tên The Glory.

Dự án điện ảnh gần đây nhất của ngọc nữ xứ Hàn Quốc là bộ phim Encounter vào cuối năm 2018, tuy nhiên cô không được đánh giá cao vì diễn xuất không có gì nổi bật, nội tâm nhân vật cũng "hao hao" các bộ phim từng làm nên tên tuổi của cô.

Song Hye Kyo trở lại

Mới đây, theo công ty sản xuất điện ảnh Hwa & Dam Pictures, Song Hye Kyo đã chính thức tham gia dự án phim truyền hình mới nhất của hãng có tên The Glory. Không để người hâm mộ phải thất vọng quá lâu, trong dự án này, Song Hye Kyo được cho là sẽ tham gia một kịch bản hoàn toàn khác so với các bộ phim cô từng tham dự trong quá khứ.

Song Hye Kyo thay đổi hoàn toàn hình tượng trong The Glory.

The Glory được chắp bút bởi nhà biên kịch tiếng tăm Kim Eun Sook. Đây cũng là lần thứ 2 Song Hye Kyo "phối hợp" với biên kịch này kể từ thành công vang dội trong dự án "Hậu duệ mặt trời" năm 2016.

Nội dung xoay quanh chuyện nữ chính do Song Hye Kyo thủ vai có ước mơ trở thành một kiến trúc sư. Nhưng bị bắt nạt ở trường đến mức phải bỏ học. Căm hận kẻ bắt nạt mình, cô chờ đợi nhiều năm cho một kế hoạch trả thù. Khi kẻ đó đã kết hôn và có con vào tiểu học, Song Hye Kyo trở thành giáo viên để tiếp cận đứa trẻ. Một câu chuyện buồn và đen tối bắt đầu từ cuộc trả thù khủng khiếp dành cho kẻ gây ra tội ác và kể cả những kẻ từng dửng dưng đứng nhì nữ chính bị bắt nạt.

Dự án được chia thành nhiều mùa. Mùa đầu tiên dự kiến kéo dài 8 tập. Quá trình ghi hình cho The Glory dự kiến bắt đầu vào nửa cuối năm nay. Được biết bộ phim sẽ được quay trọn vẹn để đảm bảo tính hoàn chỉnh trước khi phát sóng.

The Glory đánh dấu màn tái xuất chính thức của nữ diễn viên họ Song trên màn ảnh hậu ly hôn. Nhiều ý kiến cho rằng cô chọn lựa kịch bản hoàn toàn khác với hình tượng của mình từ trước đến nay để đánh dấu một cuộc trở lại với tâm thế hoàn toàn khác xưa.

Theo đồn đoán của cư dân mạng, những ứng cử viên cho vai nam chính được liệt kê bao gồm Gong Yoo, Lee Jong Suk, Kim Woo Bin, So Ji Sub và Won Bin. Trong đó, hai tài tử được gọi tên nhiều nhất là So Ji Sub và Won Bin.