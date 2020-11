Mỹ nhân Hàn Quốc Song Hye Kyo trở lại với vai diễn mới hậu ly hôn

Mới đây, truyền thông xứ Hàn đồng loạt đưa tin nữ diễn viên Song Hye Kyo đang chuẩn bị tái xuất với dự án truyền hình mới có tên Now, We're Breaking Up. Được biết biên kịch của Breaking Up chính là người từng viết nên thành công của bộ phim Vagabond, bộ phim từng gây bão hồi năm 2019.

Nữ diễn viên Song Hye Kyo.

Nhân vật Ha Young Eun do Song Hye Kyo đảm nhận là trưởng nhóm thiết kế tại một nhãn hiệu thời trang. Ilgan Sports mô tả nhân vật là người thực tế, lạnh lùng nhưng thông minh và ưu tiên sự an toàn lên trên hết.

Được biết, ngay sau khi thông tin Song Hye Kyo đóng phim Now, We're Breaking Up được chia sẻ, công ty chủ quản của nữ diễn viên cũng đã nhanh chóng lên tiếng phản hồi.

Song Hye Kyo đã ngừng đóng phim 2 năm nay.

Cụ thể, đại diện của Song Hye Kyo cho biết nữ diễn viên đang cân nhắc tích cực với dự án này, tuy nhiên vẫn chưa thể xác nhận có hay không việc tham gia bộ phim.

Đây là dự án phim sau 2 năm vắng bóng khỏi ngành điện ảnh của Song Hye Kyo, bộ phim gần đây nhất nữ diễn viên tham dự là Encounter đóng cùng đàn em Park Bo Gum.

Song Hye Kyo sinh năm 1981, diễn xuất từ năm 1996, ghi dấu với Trái tim mùa thu, Ngôi nhà hạnh phúc, Gió mùa đông năm ấy, Hậu duệ mặt trời. Cô sở hữu nhiều bất động sản giá trị tại Hàn và New York (Mỹ). Từ sau ly hôn Song Joong Ki, cô chủ yếu chụp ảnh tạp chí, làm đại diện thương hiệu nhiều nhãn hàng lớn.

Nữ diễn viên từng chia sẻ về công việc của mình sau khi ly hôn: “Tôi luôn dùng niềm tin để làm bàn đạp và quyết tâm làm tốt nhất mọi việc mình nhận. Tôi nghĩ lòng trung thành và sự siêng năng là những yếu tố rất quan trọng trong công việc cũng như các mối quan hệ cá nhân”.

“Khoảng thời gian này, tôi đã học được cách quý trọng những người bên cạnh. Tôi nghĩ thông qua việc tin tưởng và quan tâm lẫn nhau, chúng ta có thể vượt qua giai đoạn khó khăn. Tôi nghĩ đây là khoảng thời gian mà tình yêu, sự hy sinh và trò chuyện giữa mọi người là hết sức quan trọng”, nữ diễn viên nói.