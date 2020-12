"Sốt" với 3 loại căn hộ bàn giao cực hot của The Matrix One

MIKGroup và CĐT dự án The Matrix One vừa tung ra chính sách bán hàng linh hoạt với 3 loại hình bàn giao căn hộ: Bàn giao thô, Bán hoàn thiện và Hoàn thiện. Chỉ từ 45 triệu đồng/m2, khách hàng có thể dễ dàng sở hữu một căn hộ hạng A tiêu chuẩn quốc tế ngay khu vực lõi trung tâm hành chính, kinh tế mới Mỹ Đình.



Tọa lạc tại vị trí "vàng" đắt giá ngay ngã tư Mễ Trì – Lê Quang Đạo, The Matrix One có ưu thế nổi trội nhờ hệ thống hạ tầng giao thông phát triển, các trụ sở bộ ngành, cao ốc, khu phức hợp đầy đủ tiện nghi, sang trọng cùng hàng loạt các tiện ích y tế, giáo dục, thương mại, vui chơi giải trí phong phú.

The Matrix One sở hữu đầy đủ yếu tố của tổ hợp căn hộ hạng A tiêu chuần quốc tế

Trong khi các dự án chung cư khác chỉ bàn giao nhà theo 1 khuôn mẫu "chìa khóa trao tay" thì tại The Matrix One, chủ đầu tư đã đưa ra chính sách bàn giao linh hoạt. Chủ nhân tương lai của dự án sẽ có nhiều lựa chọn trong việc thể hiện cá tính, cái tôi của gia chủ khi bài trí không gian sống vốn thường bị áp đặt theo những thiết kế có sẵn. Theo đó, ba loại hình bàn giao căn hộ của The Matrix One gồm căn hộ bàn giao thô, bán hoàn thiện và hoàn thiện sẽ "chiều chuộng" mọi nhu cầu của khách hàng.



Căn hộ bàn giao thô

Căn hộ bàn giao bán hoàn thiện

Căn hộ bàn giao hoàn thiện

Các chủ nhân có thể toàn quyền thiết kế "chuẩn từng centimet" theo sở thích, phong cách cá nhân từ việc bài trí nội thất đến vật liệu hoàn thiện. Những căn hộ này vừa mang đậm cá tính, vừa tối ưu hóa được không gian sử dụng trong căn hộ theo nhu cầu của mỗi gia chủ.

2 tòa tháp cao 44 tầng The Matrix One đã hoàn thiện thi công phần thô

Tại The Matrix One, khách hàng có thể lựa chọn các căn hộ bàn giao thô từ tầng 38-42 và dễ dàng sở hữu căn hộ hạng A tại dự án này với mức giá hấp dẫn hơn hẳn so với căn hộ hoàn thiện. Do đó, khi khách hàng trả theo tiến độ số tiền sẽ "nhẹ nhàng" hơn. Bên cạnh đó, với căn hộ bàn giao thô ở The Matrix One, các khách hàng thượng lưu mong muốn được sống trong căn hộ có diện tích lớn, không gian rộng rãi có thể mua nhiều căn đập thông nhau.



Bà Nguyễn Thị Dung, Phó Tổng giám đốc Cenland - Đơn vị đại diện phân phối Dự án cho biết: "Ngay khi chúng tôi ký hợp đồng phân phối dự án The Matrix One đã có nhiều khách hàng mua 3 căn hộ trên 100m2 liền nhau và thiết kế thông các căn hộ để lấy không gian rộng. Tiếp đó là các giao dịch từ 2 căn trở lên cũng trở nên nhiều hơn."

Khách hàng vẫn có thể tự sáng tạo nội thất theo phong cách cá nhân và phù hợp với phong thủy. Gia chủ sẽ không phải sửa chữa, thay thế vật dụng không ưng ý mà có thể lựa chọn vật dụng đúng phong thủy, màu sắc theo sở thích cá nhân chứ không rập khuôn như mọi căn hộ khác trong tòa nhà.

Một mẫu thiết kế hoàn thiện nội thất tại căn hộ mẫu The Matrix One

Tại The Matrix One, khách hàng có thể lựa chọn căn hộ bán hoàn thiện từ tầng 33-37 của dự án. Khác với căn hộ bàn giao thô, tại căn hộ bán hoàn thiện, chủ đầu tư sẽ trang bị đèn downlight âm trần cho phòng khách, phòng ngủ, bếp, nhà vệ sinh; hệ thống smart điều khiển ánh sáng; hệ thống lọc lại nước cấp từ nhà máy nước; lọc và cấp khí tươi trong phạm vi phòng khách; hệ thống ống nước, cấp nước; hệ thống điều hòa nhiệt độ multi kết hợp cục bộ/dàn lạnh âm trần nối ống gió…



Đặc biệt, giá căn hộ bán hoàn thiện cũng được ưu đãi hơn nhiều so với căn hộ bàn giao hoàn thiện, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu hơn.

Khách hàng sẽ tiết kiệm được thời gian và công sức khi căn hộ đã hoàn thiện đầy đủ nội thất cơ bản, gia chủ chỉ cần sắm các trang thiết bị cần thiết như: bàn ghế, giường tủ, tivi, giường tủ, đồ điện tử điện lạnh...

Một góc căn hộ mẫu The Matrix One đã hoàn thiện nội thất

Đặc biệt, tại dự án hạng A - The Matrix One, các chủ nhân thượng lưu sẽ được hưởng trọn vật liệu bàn giao cao cấp đến từ các thương hiệu uy tín hàng đầu, khẳng định đẳng cấp của gia chủ như: điều hòa trung tâm toàn phần; bếp, hút mùi mang thương hiệu Bosch; Chậu, vòi rửa Malloca; thiết bị vệ sinh sử dụng phần sứ Duravit, sen vòi Grohe; ván sàn Hansol (Hàn Quốc)…



The Matrix One có lẽ còn là một ẩn số với khách hàng, nhưng không lâu nữa nó sẽ trở thành một hiện tượng nóng sốt trên thị trường bất động sản bởi những giá trị tiềm năng từ kinh tế cho đến văn hóa, đời sống mà dự án có thể đem lại.

