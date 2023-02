SpaceSpeakers xin lỗi vì đêm nhạc có tiết mục gợi dục, trái thuần phong mỹ tục

Tối 2/2, công ty quản lý của SpaceSpeakers đã lên tiếng xin lỗi về những ồn ào xoay quanh những tiết mục trái với thuần phong mỹ tục. "Chúng tôi gửi thông báo này cùng lời xin lỗi chân thành nhất đến quý khán giả. Với tinh thần cầu thị, chúng tôi xin nhận trách nhiệm cho những thiếu sót tại chương trình như UBND TP.HCM đã nêu ra.

Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc sau sự việc lần này để không xảy ra những sai sót tương tự, đồng thời tiếp tục có những đóng góp tích cực cho thị trường âm nhạc Việt Nam", phía công ty quản lý SpaceSpeakers bày tỏ.

Đêm nhạc của SpaceSpeakers có nhiều tiết mục gây tranh cãi. (Ảnh chụp màn hình)

SpaceSpeakers cho rằng, quyết định xử phạt được ban hành không ảnh hưởng đến hoạt động của công ty vì đơn vị bị xử phạt là đối tác của SpaceSpeakers. Đơn vị này chịu trách nhiệm xin giấy phép tổ chức The Kosmik Live Concert và bị đình chỉ hoạt động tổ chức biểu diễn 18 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt (14/12/2022). Do đó, SpaceSpeakers cũng như các nghệ sĩ trong công ty không bị đình chỉ hoạt động như dư luận bàn tán những ngày qua.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP.HCM ban hành Quyết định xử phạt vi phạm đối với Công ty TNHH Một thành viên Quảng cáo Truyền thông Người hâm mộ Việt số tiền 110 triệu đồng. Lý do xử phạt là vì "sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc" trong chương trình biểu diễn nghệ thuật SpaceSpeakers Live Concert - The Kosmik.

Sau khi đêm diễn kết thúc, những hình ảnh phản cảm được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)

Văn bản nêu rõ, tiết mục They Said của Binz có vũ công mặc trang phục tương tự quần áo lót. Trong chương trình, cũ công này có những động tác biểu diễn cùng nam rapper trên giường ngủ không phù hợp với văn hóa, truyền thống của người Việt Nam. Thậm chí, Binz còn có hành động đổ bia lên phần ngực của vũ công.

Tiết mục Forget About Her, vũ công "mặc trang phục kiểu tương tự như bikini của phụ nữ (hở và thấy rõ toàn bộ phần mông và đùi) thực hiện với các động tác trườn bò trên đàn piano thể hiện sự gợi dục, gợi tình".

Ngoài ra, đêm nhạc có 3 tiết mục không đúng với nội dung ghi trong văn bản chấp thuận số 4415/SVHTT-NT ngày 6/10/2022 của Sở Văn hóa và Thể thao TP. HCM: Live set do Tín Lê thể hiện, Nhạc anh của hai rapper Andree, Wxrdie và A vell of mist do 11 ca sĩ thể hiện.

SpaceSpeakers Live Concert - The Kosmik là chương trình đánh dấu 11 năm đồng hành của 11 thành viên SpaceSpeakers. Đêm nhạc này có gắn mác 18+ với hơn 50 ca khúc của 11 nghệ sĩ SpaceSpeakers cùng dàn khách mời thể hiện.