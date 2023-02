Đêm nhạc của SpaceSpeakers bị phạt 110 triệu đồng vì có tiết mục “gợi dục, gợi tình”

Ngày 1/2, ông Phạm Văn Dũng – Chánh Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao TP. HCM cho biết, đơn vị tổ chức live concert kỷ niệm 11 năm hoạt động của SpaceSpeakers đã nộp phạt 110 triệu đồng do tổ chức show vi phạm thuần phong mỹ tục. Bên cạnh đó, đơn vị này còn bị đình chỉ hoạt động tổ chức biểu diễn 18 tháng, kể từ ngày ra quyết định xử phạt.

Quyết định xử phạt đơn vị tổ chức live concert kỷ niệm 11 năm hoạt động của SpaceSpeakers được ban hành vào ngày 14/12/2022. Quyết định xử phạt nêu rõ, trong đêm nhạc của SpaceSpeakers diễn ra ngày 12/11/2022 tại Nhà thi đấu Quân khu 7 có hai hành vi vi phạm.

Hình ảnh phản cảm trong đêm nhạc kỷ niệm SpaceSpeakers concert 2022 - Kosmik. (Ảnh chụp màn hình)



Hành vi thứ nhất là trong đêm nhạc là có 3 tiết mục không đúng với nội dung ghi trong văn bản chấp thuận số 4415/SVHTT-NT ngày 6/10/2022 của Sở Văn hóa và Thể thao TP. HCM: Live set do Tín Lê thể hiện, Nhạc anh của hai rapper Andree, Wxrdie và A vell of mist do 11 ca sĩ thể hiện.

Hành vi thứ hai là đêm nhạc có sử dụng trang phục, hình ảnh, âm thanh, động tác biểu đạt trái với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam, thể hiện sự gợi dục. Trong đó, tiết mục They said của rapper Binz, vũ công mặc đồ tương tự quần áo lót. Người này có tư thế ngả người, ưỡn ngực, biểu diễn cùng nam rapper trên giường. Không những thế, Binz còn cầm lon bia rót vào phần ngực của vũ công.

Tiết mục Forget about her, vũ công "mặc trang phục kiểu tương tự như bikini của phụ nữ (hở và thấy rõ toàn bộ phần mông và đùi) thực hiện với các động tác trườn bò trên đàn piano thể hiện sự gợi dục, gợi tình".

Sau khi đêm diễn kết thúc, những hình ảnh phản cảm đã được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)

SpaceSpeakers concert 2022 - Kosmik là chương trình đánh dấu 11 năm đồng hành của 11 thành viên SpaceSpeakers. Tại sự kiện, hơn 50 ca khúc của 11 nghệ sĩ SpaceSpeakers cùng dàn khách mời được chia thành 3 chương. Đêm nhạc có gắn mác 18+.

Trên website đặt vé, ban tổ chức khuyến nghị live concert này chỉ dành cho khán giả từ 18 tuổi trở lên. Kèm theo đó là lời nhắc nhở khán giả mang theo căn cước công dân khi đến đêm nhạc. Tuy nhiên, khâu kiểm soát vé và kiểm tra căn cước công dân có phần qua loa. Sau khi đêm diễn kết thúc, những hình ảnh phản cảm đã được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.