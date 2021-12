"Spider-Man: No Way Home" dự kiến phá vỡ nhiều kỷ lục phòng vé.

Toàn thế giới đang trải qua trận đại dịch lớn nhất từ trước đến nay. Đối với ngành điện ảnh, đặc biệt là phim chiếu rạp, nhu cầu của khán giả được giới chuyên môn đánh giá là như chiếc lò xo bị nén suốt thời gian qua.

Điểm sáng của mùa phim dịp Giáng sinh năm mới 2022 đó là ngày 17/12 tới đây, "cậu bạn" Người nhện – Spider Man sẽ chính thức ra mắt khán giả tập mới nhất. Spider-Man: No Way Home sẽ do tài tử trẻ tuổi Tom Holland dẫn dắt và bạn diễn Zendaya trong vai MJ, cùng Benedict Cumberbatch trong vai Doctor Strange.

Theo đó, bộ phim được bán vé từ ngày 29/11 tới đây. Ngay lập tức, một số trang web bán vé Spider-Man: No Way Home đã gặp sự cố vì có quá đông người truy cập mua vé online. Hàng trăm suất chiếu đã được bán hết ngay lập tức khiến các chủ rạp phải gấp rút bổ sung nhiều suất chiếu khác trong ngày.

Spider-Man: No Way Home hứa hẹn mang lại nhiều thành công cho rạp chiếu. (Ảnh: Poster phim).

Việc vé được bán "cháy" trong khi nền kinh tế vẫn bị ảnh hưởng nặng nề do Covid-19 là một tín hiệu khả quan đối với ngành điện ảnh, khi các rạp phim vẫn "đắp chiếu" là chủ yếu trong thời gian qua. Sau khi những bộ phim kinh phí lớn như: "No Time to Die", "Venom: Let There Be Carnage" và "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" khởi đầu cho sự phục hồi chậm chạp của phòng vé, "Spider-Man: No Way Home" mang đến cơ hội lớn đưa khán giả trở lại rạp chiếu phim.

Mặc dù vậy vẫn phải lưu ý rằng có thể bộ phim sẽ phải đối mặt với một đối thủ còn đáng sợ hơn cả Doctor Octopus hay Mysterio. Đó là biến chủng mới của dịch Covid-19 đang lan rộng khắp thế giới. Hiện chưa có nhiều thông tin về biến thể này nhưng nó có thể là rào cản khán giả tới rạp chiếu phim.

Dịch vụ bán vé trực tuyến Fandango thông báo bộ phim "Spider-Man: No Way Home" đã phá vỡ kỷ lục đặt vé trong năm 2021, đánh bại "Black Widow" của Marvel. Con số ấn tượng này của bộ phim đã đưa nó ngang hàng với những bộ phim công chiếu trước đợt dịch Covid-19, dẫn đến doanh thu bán vé trước ngày đầu tiên tốt nhất của Fandango kể từ siêu phẩm năm 2019 "Avengers: Endgame" (doanh thu 357 triệu USD). Trên Fandango, "Spider-Man: No Way Home" thực sự vượt xa các tựa phim bom tấn như "Avengers: Infinity War", "Spider-Man: Far From Home", "Star Wars: The Last Jedi" và "Star Wars: The Rise of Skywalker"…

Bộ phim sẽ mang tới cho người xem nhiều "người nhện" khác nhau. (Ảnh: NBC).

Mặc dù "No Way Home" dự kiến sẽ có một khởi đầu tốt tại phòng vé trong nước, nhưng điều này không có nghĩa là nó sẽ đánh bại những kỷ lục ấn tượng của "Infinity War" (258 triệu đô ra mắt trong nước), "The Last Jedi" (220 triệu đô trong nước) hay "Sự trỗi dậy của Skywalker" (177 triệu đô trong nước). Việc người xem đặt mua vé trước khi bắt đầu công chiếu chỉ thể hiện số lượng khán giả trung thành với loạt phim này. Ví dụ, Fandango đã báo cáo vào tháng 10 rằng, doanh số bán trước cho "No Time to Die", phần tiếp theo mới nhất của James Bond, đã vượt xa phim "F9: The Fast Saga" và "Venom: Let There Be Carnage", cũng như người tiền nhiệm 007 của nó là "Spectre", tại cùng một thời điểm trong chu kỳ bán hàng của họ. "No Time to Die" trong tuần đầu tiên công chiếu đã thu về 55 triệu USD, ít hơn so với cả ba bộ phim kể trên.

Kể từ khi đại dịch xảy ra, khán giả nói chung đã có thói quen mua vé sớm để có được chỗ ngồi không quá gần với người khác.

Jeff Bock, nhà phân tích phòng vé của Ex Exhibitionor Relations cho biết: "Đối với rất nhiều khán giả, vị trí chỗ ngồi bây giờ quan trọng hơn nhiều so với thời kỳ trước đại dịch, vì đảm bảo khoảng cách an toàn với người khác là một yếu tố chính để họ cảm thấy an toàn trong những ngày này. Trước đây, họ thích tìm được chỗ ngồi tốt nhất để có trải nghiệm xem. Bây giờ, đó là việc tránh xa đám đông nhiều hơn".

"Black Widow" được xếp hạng là bộ phim có số lượng vé bán trước hàng đầu của Fandango năm 2021 trước "No Way Home". "Venom: Let There Be Carnage" của Sony với 90 triệu USD ở Bắc Mỹ, mới có tuần mở màn nội địa lớn nhất trong năm. "No Way Home" hy vọng sẽ phá vỡ được kỷ lục đó. Khi nói đến các dự án solo trước đây của nam diễn viên Tom Holland, "Homecoming" của năm 2017 đã thu về 117 triệu USD và "Far From Home" của năm 2019 đã thu về 92 triệu USD. Bock nói: "Spider-Man: No Way Home" được dự định là bộ phim ra mắt lớn nhất năm 2021".

Tom Holland trong vai Peter Parker. (Ảnh trong phim).

Ngoài quyền lợi là những người đầu tiên được xem "Spider-Man" phần mới nhất, các nhà điều hành rạp chiếu phim đang khuyến khích khán giả bằng các cách quảng cáo khác nhau. AMC Theaters đã hợp tác với Sony Pictures để cung cấp 86.000 token (NFT – quà tặng trực tuyến) cho những người đăng ký A-List mua vé xem các suất chiếu vào ngày 16/12.

Các chuyên gia trong ngành điện ảnh có lý do để lạc quan về "No Way Home". Vào thời điểm mà những câu chuyện về siêu anh hùng chưa bao giờ hết hot, "Spider-Man" dễ dàng trở thành nhân vật được chú ý để làm phim vào năm 2021. "Shang-Chi" (75 triệu USD ra mắt trong nước) và "Eternals" (71 triệu USD ra mắt trong nước) được đánh giá cao với fan hâm mộ Marvel, nhưng những nhân này vẫn chưa phải là những cái tên quen thuộc. Ngược lại, gần như tất cả mọi người trên hành tinh đều ít nhất đã nghe nói về "Spider-Man". Bộ phim cũng được đánh giá là sẽ có sự xuất hiện của nhiều nhân vật từ các vũ trụ Marvel khác nhau, đạo diễn Jon Watts đã cố gắng giới thiệu những nhân vật phản diện từ các loạt phim "Spider-Man" trước đây, bao gồm Green Goblin và Electro. Đó là những điều khiến cho người hâm mộ "Nhện" phải thèm khát.

"Spider-Man" đặc biệt quan trọng đối với phòng vé vì sức hấp dẫn trên toàn thế giới. "Homecoming" đạt 880 triệu USD tại các phòng vé trên toàn thế giới, trong khi phần tiếp theo là "Far From Home" cán mốc 1 tỷ USD.

Tại Vương quốc Anh, nơi sinh ra Tom Holland, "Spider-Man: No Way Home" đang nhận được nhiều sự quan tâm. Chuỗi rạp chiếu phim Vue cho biết, họ đã bán được hơn 150.000 vé xem "No Way Home" chỉ trong một ngày mở bán. Doanh số bán hàng cao gấp đôi so với đơn đặt hàng trước đối với kỷ lục gia trước đó của Vue là "Avengers: Endgame" (thu về 55 triệu USD ở Anh) và gấp bốn lần so với "Chiến tranh giữa các vì sao: Jedi cuối cùng" (thu về 37 triệu USD ở nước Anh).