Sri Lanka với điểm đến du lịch ấn tượng "ngư dân câu cá trên cọc cà kheo"

"Hòn ngọc Ấn Độ Dương" Sri Lanka đang dần mở cửa trở lại với du lịch quốc tế. (Ảnh: dailynews.lk)

Hình ảnh Sri Lanka qua "bức thư tình gửi châu Á" tôn vinh một số điểm đến du lịch thú vị

Cuốn sách ảnh có tựa đề "Far Far East - A Tribute To Faraway Asia", được tác giả Alexa Schels giới thiệu bộ sưu tập hơn 200 tác phẩm của nhiếp ảnh gia Đức Patrick Pichler - thành quả sau hơn 1 năm họ cùng du lịch qua 8 quốc gia châu Á (chuyến đi kết thúc tháng 12/2019).

Hình ảnh độc đáo ấn tượng - các Stilt Fishermen (ngư dân câu cá trên cọc cà kheo) đánh cá theo kiểu truyền thống Ritipanna trên bãi biển Weligama, trong cuốn sách ảnh "Far Far East - A Tribute To Faraway Asia". (Ảnh: Patrick Pichler)

"Đây là bức thư tình chúng tôi gửi đến châu Á. Đối với chúng tôi, lục địa này chắc chắn là điểm đến du lịch thú vị nhất thế giới. Không nơi nào khác đem đến nhiều sự tương phản và đa dạng như thế. Không nơi nào khác có quá nhiều thứ để khám phá vượt ra ngoài các điểm đến thông thường như vậy" - các tác giả chia sẻ trong lời tựa cuốn sách ảnh được đánh giá là "truyền cảm hứng cho những khách du lịch khao khát phiêu lưu, tự do và chân thực".

Sri Lanka là một đảo quốc nằm cách khoảng 53km ngoài khơi bờ biển phía nam Ấn Độ. Được ví như "Hòn ngọc Ấn Độ Dương", Sri Lanka nổi tiếng về vẻ đẹp tự nhiên của những khu rừng nhiệt đới, các bãi biển cát trắng mịn sóng êm đềm, di sản văn hóa phong phú…

Thị trấn Weligama là điểm đến du lịch nổi tiếng ở khu vực Matara, tỉnh Southern, cách Thủ đô Colombo khoảng 160km về phía nam. (Ảnh: visitweligama)

Khách du lịch đến Sri Lanka có cơ hội khám phá 8 Di sản Thế giới đã được UNESCO công nhận. Bên cạnh đó còn nhiều điểm đến du lịch hấp dẫn khác, đặc biệt là Weligama - địa danh xuất hiện trong hình ảnh được nhiếp ảnh gia Patrick Pichler lựa chọn thể hiện vẻ đẹp Sri Lanka, với cảnh các Stilt Fishermen (ngư dân câu cá trên cọc cà kheo) đánh cá theo kiểu truyền thống Ritipanna trên bãi biển Weligama.

Weligama với điểm check-in nổi tiếng "ngư dân câu cá trên cọc cà kheo"

Thị trấn Weligama (tên gọi có nghĩa là "Làng Cát") là một điểm đến hút khách bởi sự pha trộn thú vị giữa một làng chài cổ kính nhưng sôi động, với resort bãi biển đẹp như tranh vẽ "có sức hút như nam châm". Điểm cộng lớn nhất nhiều khách du lịch dành cho Weligama là thị trấn này vẫn giữ được vẻ yên bình, những nét đẹp nguyên sơ và nhất là chưa bị ảnh hưởng của du lịch đại chúng quá mức.

Điểm check-in chụp hình "sống ảo" rất hút khách du lịch trên bãi biển Weligama, bên các Stilt Fishermen (ngư dân câu cá trên cọc cà kheo) đánh cá theo kiểu Ritipanna truyền thống. (Ảnh: exoticislandtours)

Dù bị trận sóng thần ở Ấn Độ Dương năm 2004 phá hủy 15% diện tích, làm hư hại hoặc cuốn trôi hơn 2.200 ngôi nhà, Weligama vẫn đã hồi sinh ngoạn mục để tiếp tục thu hút khách du lịch với thế mạnh là nhiều cơ hội phiêu lưu và địa điểm để khám phá.

Weligama cung cấp cho khách du lịch nhiều trải nghiệm thú vị như: tận hưởng bãi biển tuyệt đẹp và du ngoạn ngắm hoàng hôn; bơi lặn ngắm cảnh quan dưới nước ma mị như nhìn qua kính vạn hoa với nhiều loại cá và sinh vật biển tập trung tại các rạn san hô cạn và hốc đá; lướt sóng trên "những lọn tóc (sóng) huyền thoại của Weligama"; đạp xe hoặc chèo thuyền Kayak khám phá những điểm đến phong phú khác xa hơn…

Khách du lịch trải nghiệm lướt sóng trên "những lọn tóc (sóng) huyền thoại của Weligama". (Ảnh: traveltriangle)

Weligama đặc biệt thu hút khách du lịch tới điểm check-in chụp hình "sống ảo" trên bãi biển, bên các Stilt Fishermen (ngư dân câu cá trên cọc cà kheo) đánh cá theo kiểu Ritipanna truyền thống, tạo điểm nhấn hoàn hảo cho cảnh quan ngoạn mục nơi đây vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn.

Khách du lịch lặn ngắm cảnh quan dưới nước ma mị như nhìn qua kính vạn hoa tại vùng biển Weligama. (Ảnh: 22weligambay)

Để câu cá theo kiểu Ritipanna, các Stilt Fishermen đóng cọc gỗ theo kiểu cà kheo gần bờ, rồi ngồi cân bằng và kiên nhẫn một kỳ lạ trên thanh ngang, dùng cần tre câu cá mòi, cá thu và cá trích nhỏ.

"Buổi tối là thời gian chính của họ vì thủy triều quyết định thành công, do cá thường cắn câu trước lúc mặt trời lặn", nhưng Ritipanna theo truyền thống đang có nguy cơ biến mất vì thời nay các Stilt Fishermen muốn câu được nhiều cá hơn phải chèo thuyền ra khơi xa - lời tác giả lưu ý trong cuốn sách ảnh "Far Far East - A Tribute To Faraway Asia".