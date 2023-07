Studio Ghibli ra mắt bộ phim bí ẩn "How Do You Live?" Studio Ghibli ra mắt bộ phim bí ẩn "How Do You Live?"

Sau mười năm chờ đợi, khán giả lại sắp được thưởng thức tác phẩm hoạt hình "How Do You Live?" mới nhất của Studio Ghibli.

Bộ phim "How Do You Live?" sẽ ra mắt tại Nhật Bản vào ngày mai (15/7). Tuy nhiên, không ai biết được bộ phim sẽ có nội dung ra sao. Trong thời đại mà marketing và quảng bá hình ảnh cho các sản phẩm điện ảnh nắm mấu chốt quan trọng trong việc sản phẩm có thành công hay không, thì Studio Ghibli không công bố bất kỳ đoạn trailer nào cho bộ phim "How Do You Live?" kéo dài 140 phút. Ngoài ra, cũng không có bất kỳ sự kiện quảng bá nào được tổ chức trước khi phim ra mắt. Gợi ý duy nhất cho khán giả chính là áp phích và tên của bộ phim, được lấy lại từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của Genzaburo Yoshino năm 1937. Cuốn sách này được xuất bản ngay trước Thế chiến II, là một câu chuyện về tuổi mới lớn của một cậu bé mồ côi cha. Ngoài ra, thông tin duy nhất là bộ phim được đạo diễn và viết kịch bản bởi chính Hayao Miyazaki. Poster chính thức của "How Do You Live?". Ảnh: IT. "Tôi nghĩ rằng cung cấp quá nhiều thông tin sẽ làm giảm sự quan tâm của khán giả. Trong thời đại công nghệ thông tin này, tôi nghĩ sự thiếu thông tin chính là điều hấp dẫn", Toshio Suzuki, nhà sản xuất của bộ phim nói tại một sự kiện vào tháng trước. Bộ phim sẽ là một "hành trình giả tưởng" và đã trở thành "rất khác" so với tác phẩm nổi tiếng của Yoshino, Suzuki nói. Theo TOHO, công ty phân phối, bộ phim sẽ được chiếu tại gần 40 rạp ở Tokyo và sẽ là bộ phim Ghibli đầu tiên được phát hành trong định dạng IMAX. Khi bộ phim gần đây nhất của ông "The Wind Rises" ra mắt vào tháng 9/2013, Miyazaki đã tổ chức một cuộc họp báo tại Tokyo để thông báo về việc ông nghỉ hưu sản xuất phim. Tuy nhiên, vào năm 2017, Miyazaki được đồn đoán đã bắt đầu làm việc trên một bộ phim mới. Các bộ phim của Ghibli thường thu về hơn 10 tỷ yên (71 triệu USD) tại phòng vé. "Spirited Away" đã thu về 31,6 tỷ yên và "Princess Mononoke" đã thu được 20,1 tỷ yên. Gần đây, sự thành công của các phim hoạt hình như "Demon Slayer Mugen Train" đã thu về 40,4 tỷ yên và "Your Name" đã thu về 25,1 tỷ yên, hai bộ phim đều đứng đầu và xếp thứ 5 trong danh sách các bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Nhật Bản. Nhà sản xuất Toshio Suzuki trước poster của "How Do You Live?". Ảnh: IT. Studio Ghibli là một hãng phim hoạt hình nổi tiếng của Nhật Bản được biết đến với những bộ phim hoạt hình đầy sáng tạo cùng hình ảnh tuyệt đẹp. Hãng phim này được thành lập vào năm 1985 bởi hai đạo diễn Hayao Miyazaki và Isao Takahata, cùng với nhà sản xuất Toshio Suzuki. Studio Ghibli nổi tiếng toàn thế giới nhờ việc sản xuất những bộ phim hoạt hình được công nhận là xuất sắc về nội dung và thành công về mặt thương mại. Các bộ phim của hãng được đặc trưng bởi cốt truyện phong phú, chú trọng vào chi tiết và hoạt họa vẽ tay, điều này làm cho chúng nổi bật so với hoạt hình được tạo ra bằng máy tính trong nhiều bộ phim đương đại khác. Các bộ phim của Studio Ghibli thường khám phá các chủ đề về thiên nhiên, môi trường, tuổi trưởng thành và những cuộc đấu tranh tới thành công của những nhân vật đời thường. Các bộ phim thu hút cả trẻ em và người lớn, khiến cho hãng này sở hữu một lượng người hâm mộ trung thành trên toàn thế giới. Hayao Miyazaki, một trong những người đồng sáng lập của Studio Ghibli, được coi là một nhà kể chuyện vĩ đại và một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong ngành công nghiệp hoạt hình. Những bộ phim của ông như "Hàng xóm của tôi là Totoro", "Nhật ký cầu nguyện" và "Công chúa Mononoke" đã nhận được sự công nhận trên toàn thế giới và giành được nhiều giải thưởng, trong đó có giải thưởng danh giá Oscar cho Phim hoạt hình hay nhất. Ngoài các tác phẩm của Miyazaki, Studio Ghibli cũng đã sản xuất những bộ phim của các đạo diễn tài năng khác như "Mộ đom đóm" đầy cảm xúc của Isao Takahata và "Thế giới bí mật của Arrietty" của Hiromasa Yonebayashi. Studio Ghibli luôn trân trọng tính toàn vẹn nghệ thuật và bảo tồn các kỹ thuật hoạt hình truyền thống. Mặc dù Hayao Miyazaki đã tuyên bố về việc nghỉ hưu nhiều lần, nhưng hãng vẫn tiếp tục tạo ra các dự án mới và thu hút khán giả bằng phong cách kể chuyện độc đáo của mình. Công viên hoạt hình Ghibli hẹn ngày ra mắt công chúng 29/01/2022 09:00 29/01/2022 09:00 Chia sẻ