Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo, chuyên gia nông nghiệp của Cục Bảo vệ thực vật, Sở NN-PTNT Đồng Tháp và bà con nông dân trong tỉnh.



Mô hình trình diễn "Sử dụng phân bón tiết kiệm – cân đối – hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp" trên cây lúa vụ Hè thu

Trong chương trình hội thảo, bà con nông dân được tham quan thưc tế ruộng lúa sử dụng phân bón Phú Mỹ và nghe cán bộ Trung tâm dịch vụ nông nghiệp và nước sạch nông thôn Đồng Tháp báo cáo, đánh giá kết quả của mô hình. Kết quả cho thấy mô hình sử dụng phân bón Phú Mỹ cho cây lúa nhảy chồi khỏe, lá đứng, xanh bền, hạt lúa vô gạo nhanh và tăng năng suất được 25% (tương đương 1.355kg lúa/ha), giảm tiền thuốc BVTV được 39% (gần 1,8 triệu đồng/ha), giảm giá thành sản xuất 11% và lợi nhuận tăng 4,2 triệu đồng/ha so với ruộng bón theo thói quen canh tác tại địa phương.

Từ kết quả đạt được của mô hình trình diễn và ý kiến tư vấn của các chuyên gia nông nghiệp tại hội thảo, đã giúp bà con nông dân yên tâm ứng dụng quy trình chăm bón sử dụng phân bón Phú Mỹ kết hợp bón hữu cơ cho cây lúa vừa tiết kiệm vừa an toàn cho con người, môi trường và hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp bền vững. Cán bộ của PVFCCo cũng đã chia sẻ hướng dẫn sử dụng bộ sản phẩm phân bón Phú Mỹ tại mô hình cho bà con nông dân để bà con có thể sử dụng phân bón đúng cách hiệu quả, tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp một cách bền vững.

Ông Lê Văn Thiệt - Phó Cục trưởng Cục BVTV phát biểu tại Hội thảo

Trong buổi tổng kết, Ông Lê Văn Thiệt - Phó Cục trưởng Cục BVTV (Bộ NN-PTNT) bày tỏ sự đánh giá cao mô hình sử dụng phân bón Phú Mỹ. Qua mô hình đã chứng minh được việc sử dụng phân bón hữu cơ, bón phân cân đối giúp giảm lượng sử dụng thuốc BVTV so với canh tác bình thường ngoài mô hình. Cục Bảo vệ thực vật đánh giá cao mô hình này và khuyến khích nông dân trong tỉnh Đồng Tháp và rộng hơn là vùng ĐBSCL nên nhân rộng mô hình sử dụng phân bón Phú Mỹ an toàn, cân đối, hiệu quả để sản xuất nông nghiệp bền vững. Bên cạnh đó, Cục Bảo vệ thực vật khuyến cáo các địa phương cần đẩy mạnh chuỗi sản xuất giá trị sản phẩm an toàn và có truy xuất nguồn gốc, có mã số vùng trồng để tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.

Được biết, đây là hoạt động nằm trong kế hoạch chương trình mà PVFCCo là một trong những doanh nghiệp đồng hành, ký kết hợp tác với Cục Bảo vệ thực vật trong 5 năm (2022 – 2025) nhằm phổ biến, truyền thông rộng rãi quy trình chăm bón sử dụng phân bón một cách tiết kiệm, hiệu quả, an toàn tới bà con nông dân tại nhiều tỉnh thành trong cả nước.