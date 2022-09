Sử dụng thiết bị bay trong sản xuất nông nghiệp, nông dân Hải Dương thu lợi kép

Tận mắt chứng kiến thiết bị bay phun thuốc trên cánh đồng, nông dân rất vui mừng. Bà Đặng Thị Luận ở đội 5, thôn Trần Xá cho biết: “Cánh đồng đội 5 của chúng tôi năm nay là năm thứ ba sử dụng thiết bị bay không người lái phun thuốc BVTV. Bà con rất phấn khởi, phun thế này thuốc đều, lại giảm sức lao động, hiệu quả hơn so với phun thủ công như trước. Nông dân không lo ảnh hưởng đến sức khỏe”.

Vụ mùa năm nay cũng là vụ thứ hai xã An Lâm sử dụng thiết bị bay không người lái phun thuốc BVTV. HTX DVNN xã đã phối hợp với Trung tâm DVNN huyện sử dụng thiết bị bay không người lái thực hiện 2 đợt phun thuốc BVTV phòng bệnh cho lúa.

Đợt 1 được huyện hỗ trợ công phun 1 lần cho 40 ha lúa trong vùng cấy máy ở các thôn Cẩm Lý, Hoàng Dương, Bạch Đa và Lang Khê. Đợt 2, các đơn vị triển khai theo nhu cầu, nhân dân hai thôn Cẩm Lý và Hoàng Dương tự đóng tiền thuê thiết bị phun với chi phí 51.000 đồng/sào.

Ông Mạc Đức Tăng, Giám đốc HTX DVNN xã An Lâm nói: “Sử dụng thiết bị bay không người lái hiệu quả cao giúp giảm tổn thất sản lượng lúa so với khi người dân phun thuốc BVTV bằng bình do một phần diện tích lúa đã bị giẫm đạp lên trong quá trình phun, mặt khác bảo hộ không có nên sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe”.

Vụ đầu tiên huyện Nam Sách đưa thiết bị bay không người lái về phun thuốc BVTV là vào cuối tháng 7, đầu tháng 8.2021. Khi đó dịch Covid-19 bùng phát, một bộ phận nông dân thuộc diện F0, F1, F2 không thể ra đồng chăm sóc lúa, rau màu. UBND huyện đã thuê thiết bị bay không người lái phun thuốc trừ sâu cho hơn 93 ha lúa mùa của 3 xã Thái Tân, Nam Hưng và Nam Hồng, bảo đảm lúa phát triển tốt, cho năng suất cao. Sự thích ứng linh hoạt, sáng tạo này của huyện được tỉnh đánh giá cao, mở ra một cách làm mới trong sản xuất nông nghiệp.

Từ đầu vụ mùa 2022 đến nay, Trung tâm DVNN huyện Nam Sách đã phối hợp tổ chức phun thuốc BVTV bằng thiết bị bay không người lái cho trên 170 ha lúa ở các xã Nam Tân, An Lâm, Quốc Tuấn, Nam Hưng và Thái Tân.

Trong đó có gần 120 ha quy vùng cấy máy, được huyện hỗ trợ 1 lần công phun, người dân chỉ phải nộp tiền mua thuốc BVTV. Diện tích còn lại người dân tự bỏ tiền thuê thiết bị phun. Toàn bộ diện tích được phun phòng đều cho thấy hiệu quả cao.

Ông Mạc Văn Tuấn, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nam Sách cho biết: “Thực hiện Đề án số 02 của Huyện ủy Nam Sách về việc áp dụng các tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất, việc áp dụng thiết bị bay không người lái là một bước chuyển đổi quan trọng trong việc đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp. Bước đi này góp phần nâng cao hiệu quả phòng trị bệnh, giảm sức lao động, hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe nông dân và giảm thiểu được ô nhiễm môi trường".

Nam Sách phấn đấu trong vụ xuân năm 2023, 100% các xã, thị trấn sẽ áp dụng phương tiện bay không người lái phun thuốc BVTV.