Sự nghiệp đầy dấu ấn của Alexander Wang - nhà thiết kế vừa bị tố tấn công tình dục

Scandal tấn công tình dục của nhà thiết kế 37 tuổi

Alexander Wang đang trở thành tâm điểm trên mạng xã hội sau khi nhiều tài khoản ẩn danh tố cáo anh tấn công tình dục các người mẫu nam. Scandal xuất hiện sau khi người mẫu kiêm nhà thiết kế đồ họa Owen Mooney chia sẻ trên Tiktok cuộc gặp gỡ của anh với Wang vào năm 2017. Theo chia sẻ, anh chàng đã vô cùng choáng váng khi nhà thiết kế nổi tiếng thực hiện hành vi bất thường với mình trong lúc cả hai đang cùng tham gia một buổi hòa nhạc tại New York.

Nhà thiết kế Alexander Wang

Sự việc chưa kết thúc khi vào ngày 30/12/2020, một người đàn ông ẩn danh khác chia sẻ với tờ DailyMail cho biết mình cũng bị Wang "tấn công" khi đi chơi trong một hộp đêm đông đúc. Nhà thiết kế còn cho chất kích thích vào đồ uống và ép anh này qua đêm cùng mình.

Trước những cáo buộc nói trên, Alexander Wang bày tỏ sự phẫn nộ. Anh khẳng định: "Trong những ngày qua, tôi đã nhận những lời cáo buộc kỳ cục và vô căn cứ từ những tài khoản mạng xã hội không đáng tin. Những kẻ này đã đăng thông tin bôi nhọ, xúc phạm tôi từ các nguồn ẩn danh mà không có bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào". Wang cũng cho biết anh sẽ nhanh chóng điều tra và làm rõ sự việc để những kẻ ác ý phải chịu trách nhiệm.

Tuy nhiên, tên tuổi của Alexander Wang đã chịu ảnh hưởng không nhỏ sau scandal nêu trên. Không ít người còn cho rằng hành vi "săn mồi" của nhà thiết kế 37 tuổi là bí mật đã được che giấu quá lâu trong làng thời trang và đây là thời điểm sự thật cần được phơi bày. Model Alliance - tổ chức hoạt động với mục đích bảo vệ quyền lợi của người mẫu cũng như những cá nhân làm việc trong ngành thời trang, đã tuyên bố rằng họ sẽ đứng về phía các nạn nhân.

Quyền lực của Alexander Wang trong làng thời trang thế giới

Chàng trai Alexander Wang sinh năm 1983 tại San Francisco (Mỹ) và lớn lên trong một gia đình không có truyền thống thời trang. Tuy nhiên, từ năm 2 tuổi, cậu bé Alexander Wang đã biết vẽ mẫu quần áo. Năm 15 tuổi, Alexander Wang đã tự cắt may 33 mẫu trang phục dạ tiệc cho họ hàng trong hôn lễ của anh trai.

Năm 17 tuổi, Alexander Wang chuyển đến New York để theo học trường thiết kế Parsons The New School. Nhờ danh tiếng của trường, Alexander Wang được thực tập tại nhiều thương hiệu như Marc Jacobs và Derek Lam và bắt đầu tiếp cận với kinh đô thời trang New York. Đây là cột mốc quan trọng giúp anh bắt đầu phát triển sự nghiệp của mình.

Hình ảnh cởi mở của Wang trên sàn diễn thời trang.

Năm 2007, Alexander Wang chính thức trình làng bộ sưu tập nữ đầu tiên tại Tuần lễ Thời trang New York. Những thiết kế căn bản như áo T-shirt, áo blazer và đặc biệt là áo len cashmere dệt kim đã nhanh chóng "lấy lòng" nữ giới, đặc biệt là các cô gái trẻ tuổi.



Sau bộ sưu tập đầu tiên, Alexander Wang tiếp tục gắn bó với phong cách thời trang căn bản. Trang phục của anh vừa khỏe khoắn, độc đáo nhưng cũng dễ sử dụng. Cũng bởi vậy, một bộ sưu tập mới của Wang từng cháy hàng tại Nhật chỉ sau 30 phút ra mắt.

Một số thiết kế của Alexander Wang.

Năm 2012, Alexander Wang được mời vào vị trí giám đốc sáng tạo ở Balenciaga, khi mới chỉ 29 tuổi. Giới chuyên môn đều đánh giá cao khả năng nhạy bén trong tư duy thiết kế, sự tinh tế trong phong cách hiện đại của anh. Vị trí mới ở Balenciaga đã ghi một mốc son trong sự nghiệp của Alexander Wang, trên một lĩnh vực mà sự cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt.

Lúc này, các thiết kế do Alexander Wang sáng tạo cũng đã có mặt ở hơn 700 cửa hàng thời trang tại các trung tâm danh giá nhất thế giới như Neiman Marcus, Bergdorf Goodman, Browns, Selfridges...

Năm 2015, Alexander Wang rời Balenciaga để tập trung vào thương hiệu mang tên mình. Hiện tại, các bộ sưu tập của anh trên sàn diễn thời trang New York vẫn gây tiếng vang và có ảnh hưởng lớn tới giới trẻ. Anh được coi là nhà thiết kế gốc Á quyền lực bậc nhất trong làng thời trang thế giới hiện tại.