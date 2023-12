Sự nghiệp điện ảnh 24 năm thăng trầm của tài tử "Ký sinh trùng"

Lee Sun Kyun bắt đầu sự nghiệp tại Học viện Sân khấu Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc, Lee Sun Kyun tốt nghiệp vào năm 1999 và được khán giả chú ý khi tham gia video ca nhạc "It's Oke" của ca sĩ Bijou. Tính đến nay, anh đã làm việc trong ngành công nghiệp giải trí suốt hơn hai thập kỷ. Trong suốt thời gian đó, nam diễn viên đã chứng minh tài năng của mình trong nhiều giai đoạn sự nghiệp khác nhau. Anh được khán giả trong nước và quốc tế công nhận.

Lee Sun Kyun qua đời ở tuổi 48, nghi vấn tự tử. Ảnh: Yonhap.

Sự nghiệp của Lee Sun Kyun có khởi đầu "chậm mà chắc", anh xuất hiện lần đầu tiên trên truyền hình qua bộ phim sitcom "Lovers" của đài MBC vào năm 2001. Tuy nhiên, phải đến năm 2007, với các bộ phim truyền hình "White Tower" và "Coffee Prince's 1st Store", anh mới thu hút sự chú ý lớn từ khán giả và trở thành một trong những diễn viên nổi tiếng tại Hàn Quốc.

Khác biệt với những diễn viên cả đời chỉ thử các vai diễn đơn chiều, Lee Sun Kyun luôn tìm kiếm thách thức mới. Từ vai đầu bếp trong "Pasta" (2010) đến bác sĩ thực tập trong "Golden Time" (2012), anh thể hiện khả năng diễn xuất đa chiều và chứng minh được tài năng diễn xuất có chiều sâu của mình.

Lee Sun Kyun được khán giả quốc tế đánh giá cao với màn thể hiện trong "Ký sinh trùng". Ảnh: Getty.

Bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của anh đến từ bộ phim truyền hình "My Mister" (2018) của tvN, đây cũng được xem là tác phẩm để đời của anh. Trong đó, Lee Sun Kyun đảm nhận vai Park Dong Hoon, một người đàn ông trung niên. Bộ phim này mang lại cho anh giải thưởng Diễn xuất vàng tại MBC Drama Awards, khẳng định thêm vị thế và lòng tin của khán giả đối với tài năng của anh.

Trong một cuộc phỏng vấn với một phương tiện truyền thông vào tháng 9/2023, khi được yêu cầu chọn tác phẩm để đời của mình, Lee Sun Kyun nói: “Gần đây, tôi thích "My Mister". Có lẽ vì nó là tác phẩm đại diện cho những người ở độ tuổi 40", anh nói.

Lee Sun Kyun không chỉ là ngôi sao trên màn ảnh nhỏ, anh còn chứng tỏ đẳng cấp của mình trong lĩnh vực điện ảnh. Sở hữu một loạt bộ phim như: "A Little Romance" (2010), "Arrest King" (2011), "Hwacha" (2012), "All About My Wife" (2012) và "Going to the End" (2014). Đặc biệt, anh đã giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng nghệ thuật Baeksang năm 2015 cho vai diễn trong "Going to the End".

Sự nghiệp điện ảnh 24 năm thăng trầm của tài tử "Ký sinh trùng"

Sự nghiệp diễn xuất vươn tầm quốc tế của Lee Sun Kyun chớm nở khi anh tham gia bộ phim "Parasite" (2019) hay còn được biết đến với cái tên "Ký sinh trùng" tại Việt Nam, do đạo diễn Bong Joon-ho thực hiện. Với vai ông Park, anh đã đánh dấu tên tuổi của mình trên thị trường quốc tế và giành giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim quốc tế Cannes cũng như giải Phim hay nhất tại Oscar.

Lee Sun Kyun đã chia sẻ một câu chuyện bí mật trên kênh YouTube của mình vào tháng 7/2023, anh nói: “Tôi đã giả vờ bình tĩnh khi gặp đạo diễn Bong Joon-ho, nhưng thực tế lúc đó tôi lo lắng như khi còn là tân binh”. Vào thời điểm đó, khi đạo diễn Bong Joon-ho nói: “Tôi muốn làm việc với Sun Kyun, nhưng bạn trông có vẻ hơi trẻ ấy nhỉ?”, Lee Sun Kyun đáp lại: “Đạo diễn, tôi không đùa đâu, tôi muốn được xuất hiện trong phim của anh".

Ngay cả sau khi trở thành một ngôi sao thế giới với thành công của "Ký sinh trùng", nam diễn viên 48 tuổi vẫn không ngại thử thách tài năng diễn xuất của mình. Anh tiếp tục xuất hiện trong nhiều tác phẩm như "Law", "A Very Private Southeast Asia", "Killing Romance", "Sleep".

Tuy nhiên, sự nghiệp diễn xuất ấn tượng, kéo dài hơn 24 năm của Lee Sun Kyun đối diện với thách thức lớn khi anh bị cáo buộc sử dụng ma túy vào tháng 10/2023. Anh đã phủ nhận mọi cáo buộc này trong suốt ba cuộc điều tra của cảnh sát. Mới đây, vào ngày 27/12, anh được phát hiện đã chết trong xe ô tô riêng, gần Công viên Waryong, Seoul. Thông tin này gây chấn động Hàn Quốc, dư luận và làng giải trí nước này bàng hoàng.

Theo Yonhap, nhiều nghệ sĩ không giấu được sự tiếc thương với cái chết của đồng nghiệp tài hoa. Nam diễn viên hài Yoon Taek bày tỏ: “Tôi đã khóc và tự hỏi cuộc sống khó khăn hơn cái chết đến mức nào và tại sao anh ấy lại chọn quay lưng với những đứa con, vợ và cha mẹ yêu quý của mình. Anh ấy là một diễn viên Hàn Quốc đáng tự hào, người đã mang đến niềm vui qua màn ảnh bằng giọng nói ngọt ngào và sâu lắng. Bây giờ, anh ấy rời xa thế giới và đến một nơi thoải mái. Tôi hy vọng anh sẽ hạnh phúc ở đó”.

Claudia Kim cho biết, cô rất sốc khi hay tin đồng nghiệp qua đời. Nữ diễn viên viết: "Mọi người đều xứng đáng được tha thứ cho những lỗi lầm của mình. Mọi người đều xứng đáng có cơ hội thứ hai. Ngành giải trí Hàn Quốc đã mất đi tài năng lớn. Tôi xin gửi lời cầu nguyện đến gia đình và bạn bè thân thiết của anh ấy. Hãy yên nghỉ nhé!".

Phát thanh viên Jang Seong Gyu chia sẻ: "Cầu mong người quá cố được yên nghỉ". Jeong Ga Eun cũng bày tỏ: "Tôi rất đau lòng". Đạo diễn Byun Young Joo và Lee Soo gửi lời chia buồn bằng cách đăng tải lên mạng xã hội tấm hình đen mà không kèm theo bất kỳ bình luận nào khác.

Lễ tang của Lee Sun Kyun diễn ra vào chiều ngày 27/12. Ảnh: News 24.

Thông tin từ News1 cho biết, cả người hâm mộ trong nước và quốc tế đều sửng sốt trước sự ra đi đột ngột của Lee Sun Kyun. Các bình luận từ khán giả được trích dẫn cho thấy sự kinh ngạc và tiếc nuối: "Điều này có đúng không?"; "Tôi cầu nguyện cho hồn anh ấy được yên nghỉ"; "Tôi cảm thấy tiếc cho vợ anh ấy, Jeon Hye Jin"; "Tôi thích các tác phẩm của Lee Sun Kyun"...

Thời điểm Lee Sun Kyun qua đời, cũng là lúc anh chuẩn bị phát hành hai bộ phim mới là "Escape: Project Silence" và "Land of Happiness" được kỳ vọng sẽ trở thành những tác phẩm đánh dấu một bước ngoặt mới trong sự nghiệp của anh.