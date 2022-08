MV mới nhất có tên "You Are The Firework I Missed" của Châu Kiệt Luân.

Theo Variety, Châu Kiệt Luân không nghĩ tới hai vị trí diễn xuất và đạo diễn khi anh mới bắt đầu sự nghiệp âm nhạc của mình cách đây gần hai thập kỷ. Nhưng trong những năm qua, anh đã tích lũy được một số vai diễn điện ảnh và truyền hình đáng nhớ ở châu Á cũng như Hollywood. Trong những dự án âm nhạc của mình, nam ca sĩ cũng không ngần ngại thử sức ở vai trò đạo diễn.

"Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã tin tưởng vào bản thân và tự hoàn thành công việc của mình. Một khi tôi hiểu cách hoạt động, tôi thích tự mình làm nó", anh nói trong một cuộc phỏng vấn hồi 2012.

Sự nghiệp trên màn ảnh của anh bắt đầu vào năm 2005, khi Châu Kiệt Luân ra mắt bộ phim hành động đua xe hơi "Initial D", chuyển thể trên màn ảnh của bộ truyện tranh Nhật Bản cùng tên, do Andrew Lau và Alan Mak của Hồng Kông đạo diễn.

Jay Chou trong "Initial D". (Ảnh: IT)

Ca sĩ kiêm nhạc sĩ đến từ Đài Loan đã được chọn đóng vai chính của bộ phim, một học sinh trung học nhút nhát chuyên đi giao đậu phụ trên chiếc Toyota Sprinter Trueno AE86 của cha mình và hóa ra anh là một tay đua xe ô tô đường phố đầy tài năng. Màn trình diễn của anh đã dành cho Châu Kiệt Luân những giải thưởng diễn xuất đầu tiên, giải Diễn viên mới xuất sắc nhất ở cả Giải Kim Mã và Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông.

Sau đó, anh tiếp tục tham gia vào bộ phim sử thi "House of Flying Daggers" của Trương Nghệ Mưu vào năm 2006, đóng cùng với Châu Nhuận Phát và Củng Lợi. Châu Kiệt Luân không chỉ giành được đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông, anh còn có sự tự tin bởi đạo diễn Trương ca ngợi hết lời. Sau khi xem một số video âm nhạc do Chou đạo diễn, Trương Nghệ Mưu nói với giới truyền thông rằng: "Châu Kiệt Luân có thể vượt qua thành tích nghệ thuật của tôi trong tương lai".

Sự nghiệp điện ảnh của Châu Kiệt Luân

Gần một năm sau, bộ phim đầu tay của đạo diễn Châu Kiệt Luân có tên "Secret" được phát hành. Nam ca sĩ giữ vai trò đồng biên kịch, đạo diễn và nam chính. Anh cũng viết nhạc gốc cho phim. Bộ phim lãng mạn với ý tưởng du hành thời gian đi vào lòng người đã giành giải Phim Đài Loan xuất sắc của năm tại Lễ trao giải Kim Mã. Phim thứ hai của anh là bộ phim ca nhạc "The Rooftop", ra mắt vào năm 2013.

Châu Kiệt Luân thành công ở nhiều sân chơi nghệ thuật. (Ảnh: IT).

Những năm sau đó, Châu Kiệt Luân nhắm đến việc mở rộng dấu ấn diễn xuất của mình bằng cách đảm nhận các vai diễn ở Hollywood. Năm 2011, anh được chọn vào vai Kato trong bộ phim siêu anh hùng của Michel Gondry "The Green Hornet", đóng cùng Seth Rogan, sau khi thử vai trên Skype. Đây là một vai diễn trước đây của Lý Tiểu Long trong một bộ phim truyền hình, được chuyển thể từ những năm 1960. Thefilm kiếm được 228 triệu USD trên toàn thế giới và MTV đã gọi Châu Kiệt Luân là một ngôi sao đột phá đáng chú ý.

Năm 2016, Châu Kiệt Luân xuất hiện trong phim "Now You See Me 2" của đạo diễn Jon Chu, tham gia dàn diễn viên toàn sao gồm Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Daniel Radcliffe, Michael Caine và Morgan Freeman .

Mới đây, Châu Kiệt Luân sẽ đóng vai chính trong chương trình thực tế "J-Style Trip" của Netflix có nội dung xoay quanh việc nam ca sĩ trong hành trình "phượt" khắp thế giới với âm nhạc và ảo thuật, cũng là một niềm đam mê khác của anh. Phần đầu tiên ra mắt vào năm 2020 và phần thứ hai đang được thực hiện. Nam ca sĩ cũng đang thực hiện các dự án phim mới xoay quanh nghệ thuật đương đại.