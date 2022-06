Sự nghiệp "lao dốc" của Johnny Depp

Johnny Depp trong Alice in Wonderland.

Theo Variety, phiên tòa xét xử tội phỉ báng Johnny Depp và Amber Heard là tâm điểm chú ý của dư luận không chỉ ở Mỹ và trên toàn thế giới trong suốt tháng 5 vừa qua. Những tình tiết rắc rối, bằng chứng mà cả hai cung cấp tại tòa không khiến cho người ngoài cuộc cảm thấy phải thực sự "nghiêng" về phía nào.

Hiện tại, các bồi thẩm viên cũng đang được yêu cầu xem xét, liệu ai trong hai người thực sự bị thiệt hại nặng nề về sự nghiệp, từ những lời bị cho là cáo buộc dối trá từ người còn lại. Mặc dù có những bằng chứng cho thấy sự nghiệp của cả hai đều "xuống dốc không phanh", nhưng sẽ rất khó để kết nối thiệt hại đó với những hành vi phỉ báng cụ thể.

Tên tuổi Johnny Depp được cho là "chạm đáy" trong thập kỷ vừa qua. (Ảnh: Rolling Stone)

Johnny Depp cho rằng, anh đã mất hàng chục triệu USD vì những cáo buộc của Amber Heard về vấn đề bạo lực gia đình mà cô phải hứng chịu thời cả hai còn chung sống. Nhưng những bằng chứng khác cho thấy Depp là một ngôi sao đang sa sút về danh tiếng, ngay cả trước khi có cáo buộc. Bên cạnh đó, nam diễn viên còn vướng phải một loạt trở ngại pháp lý khiến anh hầu như không thể thất nghiệp tại các hãng phim lớn.

Người đại diện và cựu giám đốc kinh doanh của Johnny Depp đã làm chứng rằng, hành vi thiếu chuyên nghiệp của Depp đã làm lu mờ sự nhiệt tình của các đạo diễn từ Hollywood đối với nam diễn viên. Từ đó, cộng với thói chi tiêu hoang phí dẫn đến tình trạng kiệt quệ về tài chính. Trên trường quay, phần 5 bộ phim Cướp biển vùng Caribe và các bộ phim khác, Johnny Depp thường xuyên đến muộn và không có sự chuẩn bị trước, chỉ dựa vào tai nghe để đưa lời thoại.

"Tôi từng khuyên anh ấy thay đổi. Bởi các hành động này sẽ làm tổn hại sự nghiệp của anh ấy. Và điều đó đã xảy ra. Ánh hào quang của ngôi sao này đã mờ đi nhiều", Tracey Jacobs - người đã giúp sự nghiệp của Johnny Depp thăng hoa ba thập kỷ làm việc với nam diễn viên chia sẻ.

Johnny Depp là một ngôi sao "ngông"

Những hành động thiếu chuyên nghiệp của Johnny Depp trên trường quay của bộ phim Cướp biển vùng Caribe thử thách sức chịu đựng của Disney. Hãng phim đứng sau loạt phim này phải cho một nhân viên đóng quân bên ngoài ngôi nhà nơi Johnny Depp đang ở để liên tục cập nhật xem nam diễn viên này có đi đâu hay không hoặc khi nào anh tỉnh táo thì cả đoàn phim sẽ ngay lập tức làm việc.

Đoàn phim buộc phải hoãn quay sau khi ngón tay của Depp bị đứt, điều mà anh ta khẳng định là xảy ra sau khi Amber Heard ném một cái chai vào mình. Disney đã phải dựa vào CGI để che đậy vết thương của Depp, thậm chí họ còn phải dựng lại hoàn toàn hình ảnh của nam diễn viên.

Johnny Depp không phải là ngôi sao duy nhất đã hành xử theo cách đặc quyền của người nổi tiếng. Thần tượng của anh, Marlon Brando từng khủng bố các hãng phim với những yêu cầu xa hoa và những trò kỳ quặc trên phim trường. Bên cạnh đó, những ngôi sao như Bruce Willis đến Vin Diesel đều có những hành động khó chấp nhận trên phim trường với tư cách là một ngôi sao.

Johnny Depp từng là gương mặt "hái ra tiền" của Hollywood. (Ảnh: Alice in Wonderland)

Khi các bộ phim mang về doanh thu "khủng", các hãng phim cũng dễ dãi hơn. Trong một thời gian dài, Johnny Depp là "mặt hàng" hiếm nhất, một diễn viên sở hữu cả ngoại hình và tài năng diễn xuất, cùng với đó là khả năng "hút" về doanh thu phòng vé. Alice in Wonderland với Johnny Depp trong vai Mad Hatter đã thu về hơn 1 tỷ USD, trong khi đó Charlie and the Chocolate Factory và Sweeney Todd cũng đạt thành công lớn. Nhưng trong thập kỷ qua, năng lực phòng vé của Johnny Depp cũng giảm theo thời gian, với những tác phẩm thất bại như Mortdecai, Transcendence và Black Mass đã làm lu mờ tên tuổi của anh.

Tuy nhiên, Johnny Depp đã quen với việc các hãng phim phục vụ cho những ý tưởng bất chợt của mình và khiến bản thân bị chìm đắm trong thành công vang dội của loạt phim về cướp biển. Anh vẫn giữ những thói quen xấu của mình bất chấp lợi nhuận ngày càng giảm từ các bộ phim có nam diễn viên này góp mặt.

Jacobs cho biết: "Ban đầu các hãng phim vô cùng yêu thích anh ấy. Johnny Depp luôn rất tuyệt vời. Nhưng cả một ê-kíp làm phim không thích ngồi xung quanh hàng giờ đồng hồ để chờ đợi ngôi sao xuất hiện".

Từ ngày 11/4, Johnny Depp và Amber Heard đã tham gia quá trình xét xử vụ kiện tội phỉ báng tại tòa án bang Fairfax, Virginia. Depp kiện Heard đòi khoản tiền bồi thường thiệt hại 50 triệu USD vì ảnh hưởng từ bài xã luận nữ diễn viên cho đăng trên tờ The Washington Post hồi 2018. Heard để đáp trả cũng kiện ngược Depp với số tiền bồi thường lên tới 100 triệu USD .