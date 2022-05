Jeff Beck và Johnny Depp biểu diễn trên sân khấu vào tối 29/5.

Theo The Guardian, trên sân khấu, Johnny Depp đã chơi guitar, hát Little Wing của Jimi Hendrix và What's Going On của Marvin Gaye, cùng với bài hát Isolation của John Lennon. Đây cũng là bài hát mà anh và Jeff Beck đã thu âm một phiên bản phòng thu vào năm 2020.

Màn trình diễn này diễn ra trong bối cảnh vụ kiện của anh tại Mỹ chống lại vợ cũ Amber Heard càng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Johnny Depp cáo buộc Amber Heard có hành vi phỉ báng sau khi cô đăng một bài báo trên tờ Washington Post tự xưng là nạn nhân của bạo lực gia đình.

Johnny Depp dần lấy lại được niềm tin từ dư luận. (Ảnh: The Guardian)

Trong bảy tuần, bồi thẩm đoàn đã lắng nghe các cáo buộc bạo hành từ cả hai bên và sẽ cân nhắc về phán quyết sau khi triệu tập lại vào ngày 31/5.

Johnny Depp từ lâu đã say mê nhạc rock, anh cùng với Alice Cooper đã thành lập một "siêu ban nhạc" có tên Hollywood Vampires hồi năm 2012. Vào năm 2015, họ đã thu âm với Paul McCartney và Depp xuất hiện chơi guitar trong video cho bài hát My Valentine của McCartney.

Johnny Depp đam mê âm nhạc

Khi phát hành phiên bản Isolation vào năm 2020, Jeff Beck nói: "Tôi và Johnny Depp đã làm việc cùng nhau về âm nhạc trong một thời gian và chúng tôi đã thu âm ca khúc này trong thời gian ở phòng thu vào năm ngoái. Các bạn sẽ còn được nghe nhiều hơn từ Johnny và tôi trong thời gian sắp tới".

Trở lại vụ kiện giữa Johnny Depp và vợ cũ, các chuyên gia tại Mỹ nói với New York Post rằng, Johnny Depp đang chiến thắng trước tòa án dư luận. Điều đó còn quan trọng hơn việc nam diễn viên có thắng vụ kiện phỉ báng đòi Amber Heard bồi thường 50 triệu USD .

Các chuyên gia pháp lý và đội ngũ PR còn nói với New York Post rằng, phán quyết của bồi thẩm đoàn có lợi cho anh ấy không hiện tại không quan trọng lắm. Có thể nói, kể từ khi Amber Heard "bóng gió" mình là nạn nhân bạo hành của Johnny Depp, cuộc sống của nam tài tử này đã sang một trang mới. 4 năm qua, Depp chôn vùi sự nghiệp, cuộc sống, hình ảnh cá nhân bởi những vụ kiện cáo không dứt.