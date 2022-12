Sự thật chiêu bài "Tài chính sinh viên" của nhóm "tín dụng đen" ở Hà Nội

Ngày 16/12, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an quận Hà Đông vừa triệt phá ổ nhóm "tín dụng đen", cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an quận Hà Đông phát hiện ổ nhóm do đối tượng cầm đầu là Đoàn Hiếu Hùng (SN 1988, trú tại Yết Kiêu, Hà Đông, TP.Hà Nội; có 4 tiền án, 6 tiền sự) có biểu hiện hoạt động kinh doanh tài chính, cho vay lãi nặng dưới hình thức "bốc họ", "cho vay lãi ngày".

Đối tượng cầm đầu ổ nhóm "tín dụng đen" Đoàn Hiếu Hùng. Ảnh: CACC

Ban Chỉ huy Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo lực lượng hình sự tập trung đấu tranh, triệt phá ổ nhóm này.

Hai đối tượng Nguyễn Xuân Bách (trái) và Đỗ Minh Trung (phải). Ảnh: CACC

Ngày 15/12, Công an quận Hà Đông đã tiến hành bắt giữ Đoàn Hiếu Hùng, Đỗ Minh Trung (SN 1988; trú tại: Phúc La, Hà Đông, Hà Nội) và Nguyễn Xuân Bách (SN 1992; trú tại: Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội) để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, cơ quan Công an xác định từ tháng 4/2022, bộ 3 này mở cửa hàng kinh doanh "Tài chính sinh viên" tại phố Ao Sen, phường Mộ Lao, Hà Đông để thực hiện hành vi cho vay lãi nặng dưới hình thức "bốc họ", "cho vay lãi ngày".

Trung quản lý sổ sách, giấy tờ, tiền còn Bách và Hùng tìm khách vay, hướng dẫn khách và thu tiền. Với hình thức "bốc bát họ", Hùng cắt lãi trước tỷ lệ 10 ăn 8, trả trong 50 ngày, tương ứng lãi suất 146/ năm.

Với hình thức vay lãi ngày, tùy từng khoản vay, Trung tính lãi suất từ 3.000 đồng/ 1 triệu đồng/ 1 ngày đến 5.000 đồng/ 1 triệu đồng/ 1 ngày, tương ứng lãi suất cao nhất lên đến 182%/ năm. Cho đến khi bị bắt, ổ nhóm này đã giao dịch hàng tỷ đồng.