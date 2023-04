Sự thật clip nam thanh niên quỳ gối trước CSGT lan truyền trên mạng

Thông tin vụ nam thanh niên quỳ gối trước CSGT từ PLO: Chiều 13/4, Công an huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, Đội CSGT - trật tự của Công an huyện đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt vi phạm hành chính đối anh Y.B.A (25 tuổi, ngụ huyện Krông Pắk) do lỗi vi phạm không có giấy phép lái xe và phạt chủ phương tiện giao xe cho người không đủ điều kiện tham giao thông.

Đội CSGT - trật tự, Công an huyện Krông Pắk cũng cho hay, vừa qua trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh video clip về vụ việc này, phản ánh không đúng bản chất sự việc.

Clip: Lý do nam thanh niên quỳ gối trước CSGT lan truyền trên mạng. Nguồn: PLO

Nam thanh niên quỳ gối trước CSGT để xin bỏ qua lỗi vi phạm. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, khoảng 12 giờ 35 ngày 10/4, một tổ CSGT do trung uý Trần Mậu Đức làm Tổ trưởng thực hiện kế hoạch kiểm soát xử lý vi phạm đối với người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma tuý, vi phạm nồng độ cồn. Trong quá trình làm nhiệm vụ tại địa bàn xã Ea Knuếc, tổ CSGT phát hiện xe máy do một nam thanh niên điều khiển có dấu hiệu vi phạm nồng độ nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Người điều khiển phương tiện là Y.B.A, ngụ tại địa phương.



Sau kiểm tra, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính với hai lỗi, gồm: Không có giấy phép lái xe và lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện tham giao thông đối với chủ phương tiện.

"Hình ảnh clip lan truyền trên mạng xã hội phản ánh không đúng bản chất sự việc, làm cho người xem thấy phản cảm. Lực lượng CSGT đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, người vi phạm quỳ gối là do lo sợ bị CSGT giữ xe do không có giấy phép lái xe nên cố năn nỉ để được bỏ qua lỗi. Sau khi được tuyên truyền người này đã hiểu hành vi vi phạm của mình và chấp hành nghiêm chỉnh", đại diện Công an huyện Krông Pắk thông tin với Dân Trí.

Với hai lỗi vi phạm không có giấy phép lái xe và lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện tham giao thông đối với chủ phương tiện, cả người vi phạm lẫn chủ xe bị xử phạt tổng cộng 2,9 triệu đồng.