Những tấm bảng “mua 1 tặng 1”, "mua 1 thành 2" đã xuất hiện hầu hết các sạp bánh trung thu tại TP.HCM. Thậm chí, thời điểm này, một số nơi đã bắt đầu đại hạ giá “mua 1 tặng 2” do đã bước qua đầu tháng Tám Âm lịch, tức Tết Trung thu đã rất cận kề.

Sự thật đằng sau bánh trung thu "mua 1 tặng 1"

Ghi nhận của Dân Việt cho thấy dọc các tuyến đường lớn như Phạm Văn Đồng (TP.Thủ Đức), Nguyễn Tri Phương (quận 10), Hùng Vương, Trần Phú (quận 5), Trần Hưng Đạo (quận 1)… nhiều sạp đã treo bảng khuyến mãi “mua 1 thành 2” rất to, nổi bật cả nửa tháng nay. Một số nơi rục rịch đại hạ giá tiếp.

Tuy nhiên, ý nghĩa của các bảng bánh trung thu đại hạ giá này cũng muôn hình vạn trạng, không thể hiểu theo ý nghĩa thông thường của khách hàng rằng cứ mua 1 cái bánh trung thu sẽ được tặng 1 bánh trung thu, hoặc mua 1 hộp bánh trung thu tặng 1 hộp bánh trung thu cùng loại.

Chỉ một số ít quầy ghi rõ bánh trung thu khuyến mãi là bánh thuộc thương hiệu Đồng Khánh. Ảnh: Thu Hoài

Vào một sạp bánh trung trên đường Trần Hưng Đạo (quận 1) có treo bảng “mua 1 tặng 1”, chị Liên (ngụ quận 5) bất ngờ khi bánh Kinh Đô mà chị muốn mua không có giảm giá, cũng không có mua 1 tặng 1 như tấm bảng “vàng khè” hút mắt.

Anh Minh Cảnh - đại diện sạp bánh trung thu tại Ngã Sáu Cộng Hòa (quận 10), có nhiều năm kinh nghiệm kinh doanh mùa trung thu xác nhận bánh khuyến mãi hầu hết chỉ áp dụng riêng cho thương hiệu Đồng Khánh. Các thương hiệu Kinh Đô, Bibica, Như Lan không áp dụng khuyến mãi, giảm giá.

Một số nơi cụ thể thì bảng ghi rõ khuyến mãi dòng Đồng Khánh, còn lại để hút khách bước vào thì chỉ ghi đơn giản “mua 1 thành 2”.

Anh Cảnh cũng tiết lộ bánh trung thu được lấy sỉ từ các doanh nghiệp, tùy thỏa thuận với doanh nghiệp mà đại lý có chính sách bán, đẩy hàng tối đa bằng chương trình khuyến mãi.

“Bánh Kinh Đô hay Như Lan trước trung thu khoảng 1 tuần nếu bán không hết sẽ được trả lại, họ không cho bán giảm giá. Riêng bánh Đồng Khánh thì tôi cân nhắc số lượng lấy cũng như khuyến mãi sớm vì không trả lại được”, anh Cảnh nói.

Sức mua tại siêu thị tăng

Đến nay, thị trường bánh trung thu tại TP.HCM mới bắt đầu nhích tăng. Nhiều quầy sạp cho biết sức mua tăng khoảng 10 - 20%, nhóm bánh áp dụng khuyến mãi khá được ưa chuộng. Ngoài ra, bánh biếu tặng cũng được mua nhiều. Tuy nhiên, so với hàng năm, sức mua giảm thấy rõ.

Lượng khách tại các sạp bánh trung thu bắt đầu tăng nhưng vẫn giảm rõ rệt so với năm ngoái. Ảnh: Thu Hoài

Trong khi đó, một số hệ thống siêu thị nhảy vào sản xuất và kinh doanh bánh trung thu năm nay ghi nhận sản lượng bán ra tăng khá.

Trao đổi với Dân Việt, đại diện Central Retail Việt Nam cho biết bánh trung thu do doanh nghiệp sản xuất đang bán tại hệ thống Big C, GO! ghi nhận lượng khách, sức mua tăng đến 40% từ cách đây khoảng 1 tuần. Hiện sức mua đang tốt hơn nữa khi Trung thu cận kề.

Giá bánh tốt so với mặt bằng chung, các hương vị đa dạng và khách được ăn trực tiếp trước khi quyết định mua là chiến lược giúp các nhà bán lẻ này kinh doanh bánh trung thu hiệu quả.

Với các doanh nghiệp lớn chuyên sản xuất bánh trung thu như Kinh Đô, Bibica, Kido… cũng tự tin với mùa bánh năm nay. Công ty Bibica tăng 20% sản lượng so với năm ngoái, tương đương cung cấp khoảng 600 tấn bánh trung thu.

Ông Trần Lệ Nguyên - Tổng giám đốc Kido, cũng cho biết thương hiệu bánh trung thu Kido’s Bakery của doanh nghiệp dự kiến cung cấp 450 tấn bánh, tăng đến 50% sản lượng so với mùa trung thu năm ngoái.

Phía Mondelez Kinh Đô - doanh nghiệp sở hữu Kinh Đô, thương hiệu có thị phần bánh trung thu lớn nhất Việt Nam hiện nay tuy không công bố kế hoạch sản lượng cụ thể nhưng vẫn khẳng định thị trường bánh trung thu năm nay vẫn lạc quan.

Theo các doanh nghiệp, khách sỉ, khách hàng doanh nghiệp, đại lý là đối tượng chính giúp việc bán bánh trung thu khả quan ngay từ đầu mùa.