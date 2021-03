Sự thật iPhone 11 Pro Max sở hữu thời lượng pin vô đối

Pin iPhone 11 Pro Max có gì nổi bật?

Ra mắt ngày 20/9/2019, iPhone 11 Pro Max là chiếc iPhone cao cấp nhất trong bộ ba ra mắt năm đó. Sau hơn 1 năm ra mắt, iPhone 11 Pro Max vẫn là chiếc điện thoại được ưa chuộng hàng đầu tại Việt Nam nhờ nhiều ưu điểm, nổi bật trong số đó là thời lượng pin "cực trâu" của mình.

Trong khi iPhone 11 Pro chỉ sở hữu viên pin 3.046 mAh thì iPhone 11 Pro Max được trang bị viên pin dung lượng 3.969 mAh và lớn hơn so với 3.174 mAh của iPhone Xs Max. Chính vì vậy, Apple tuyên bố thời lượng pin trên iPhone 11 Pro cao hơn bốn giờ so với iPhone Xs và iPhone 11 Pro Max cao hơn năm giờ so với Xs Max.

Phản ảnh từ người dùng thực tế cho thấy, trải qua một ngày làm việc cũng như giải trí với iPhone 11 Pro Max, người dùng có thể sử dụng nó từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối với nhu cầu khá cao - khoảng gần 6 tiếng on screen mà vẫn chưa hết pin.

Thậm chí, khi iPhone 11 Pro Max kết nối với các thiết bị ngoại vi như Smart Watch hay AirPods và bật Bluetooth liên tục thì qua một đêm pin của chiếc điện thoại này cũng chỉ tụt mất từ 7-8%.

Thêm vào đó, với việc được Apple hào phóng trang bị cục sạc nhanh 18W, iPhone 11 Pro Max có thể sạc từ 0 lên gần 50% trong chỉ khoảng 50 phút. Và cũng chỉ mất khoảng 2 tiếng để sạc đầy 100% pin. Rõ ràng việc hỗ trợ bộ sạc nhanh trong hộp là điểm khá đáng khen cho Apple và chiếm được cảm tình của đông đảo người dùng.

So sánh pin iPhone 11 Pro Max và iPhone 12 Pro Max

Dù ra mắt sau iPhone 11 Pro Max 1 năm nhưng iPhone 12 Pro Max lại không sở hữu cho mình viên pin chất lượng như người tiền nhiệm. Theo đó, iPhone 12 Pro Max chỉ được trang bị viên pin chỉ có dung lượng 3.687 mAh, thấp hơn so với mức 3.969 mAh của thế hệ 11 Pro Max.

Khi sạc đầy 100% dung lượng pin và tiến hành xem video trên Youtube cho đến khi sập nguồn điện thoại có thể trụ được 8 giờ 37 phút. Kết quả tương đối tốt và chỉ kém hơn so với thời lượng pin trên iPhone 11 Pro Max năm ngoái là 8 giờ 58 phút. Cũng cho kết quả thua kém iPhone 11 Pro Max là các tác vụ nặng như chơi game 3D, chạy các phần mềm đồ họa,... Điều này không có gì bất ngờ khi dung lượng pin trên model kế nhiệm nhỏ hơn.

Tuy nhiên với các tác vụ thông thường như lướt web, nghe nhạc, đọc báo nhẹ nhàng thì thời lượng iPhone 12 Pro Max mang đến kết quả ấn tượng với thời gian lên đến 14 giờ 6 phút dù sở hữu viên pin nhỏ hơn iPhone 11 Pro Max. Có được điều này là nhờ iPhone 12 Pro Max được trang bị con chip A14 tân tiến giúp tiết kiệm pin.

Dù sở hữu viên pin nhỏ hơn nhưng bù lại, iPhone 12 Pro Max lại được trang bị công nghệ sạc nhanh 20W so với chỉ 18W trên iPhone 11 Pro Max. Tuy nhiên điều đáng buồn là người dùng phải mua ngoài cục sạc này chứ không được trang bị sẵn trong hộp như iPhone 11 Pro Max.

Nhìn chung, dù sở hữu viên pin có dung lượng ít hơn khoảng 10% nhưng với con chip A14 tiết kiệm pin, thì rõ ràng iPhone 12 Pro Max chỉ thua kém một chút so với pin của iPhone 11 Pro Max.