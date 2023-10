Michael Caine, một trong những biểu tượng diễn xuất lừng danh của ngành điện ảnh, có thể sắp chấm dứt sự nghiệp của mình. Với hơn 160 bộ phim tham gia, từng đạt hai giải Oscar, ông đã trở thành một phần không thể thiếu trong thế giới điện ảnh. Tuy nhiên, bước sang tuổi 90 vào đầu năm nay, nam diễn viên mới đây đã "lấp lửng" chia sẻ về ý định nghỉ hưu của mình.

Trong một cuộc phỏng vấn với The Telegraph, Michael Caine tiết lộ rằng, ông đã có ý định dừng lại với nghiệp diễn xuất. Ông nói: "Bây giờ tôi đã 90 tuổi rồi, tôi không thể đi lại bình thường. Bây giờ, tôi gần như đã nghỉ hưu".

Sự thật nam diễn viên 2 lần đạt Oscar nghỉ hưu ở tuổi 90?

Caine tỏ ra lạc quan về việc bản thân đang tiến gần hơn đến cái chết, ông nói: "Cái chết có thể sắp đến gần với tôi ở tuổi 90. Nhưng tôi khá hạnh phúc. Tôi có hai con, ba cháu và một vợ. Cuối cùng thì mọi người cũng sẽ tham gia cùng tôi. Sẽ không ai nói: "Tôi rất tiếc vì bạn sắp chết, tôi ước gì bạn giống tôi, tức là đang còn sống". Mọi người rồi sẽ chết".

Nam diễn viên Michael Caine khi còn trẻ. Ảnh: IT.

Với danh tiếng và sự nghiệp đỉnh cao của mình, Michael Caine đã ghi dấu trong lịch sử điện ảnh với hàng loạt bộ phim xuất sắc như: "Youth"; "Educating Rita"; "The Italian Job"; "Zulu"; "The Prestige"; "The Dark Knight trilogy"; "Gambit"; "The Quiet American"... và nhiều bộ phim khác. Nếu quyết định nghỉ hưu của ông là chính xác thì bộ phim "The Great Escaper" có thể sẽ là tác phẩm cuối cùng trong sự nghiệp đầy thăng trầm của ông sau khi bất ngờ vắng mặt trong bộ phim gần đây của Christopher Nolan "Oppenheimer".

"The Great Escaper" dựa trên câu chuyện có thật về Bernard Jordan, một cựu chiến binh người Anh đã trốn thoát khỏi ngôi nhà hưu trí để tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Đổ bộ D-Day ở Pháp. Bộ phim được đạo diễn bởi Oliver Parker và có dàn diễn viên đáng chú ý như Glenda Jackson, John Standing, Danielle Vitalis và nhiều diễn viên khác.

Mặc dù "The Great Escapers" rất có thể là bộ phim cuối cùng của ông, nhưng Caine nói với The Telegraph rằng, ông hài lòng với cuộc sống mà mình đang hướng tới. "Ít nhất tôi đã sống đến 90 tuổi; tôi không chết lúc 9, 19, hay 29 tuổi. Tôi đã 90 tuổi và có cuộc sống tốt nhất, người vợ tốt nhất và một gia đình tốt nhất có thể", ông nói.

Michael Caine và vợ là bà Shakira Caine. Ảnh: IT.

Thực tế, Michael Caine đã nói về việc nghỉ hưu nhiều lần, thậm chí ngay từ năm 1968. Trong một cuộc phỏng vấn trên báo với Daily Express vào tháng 10/1968, Caine đề cập rằng ông dự định nghỉ hưu khi 45 tuổi.

Caine nói với Daily Express: "Tôi sẽ tiếp tục cuộc sống này cho đến khi 45 tuổi và sau đó chuyển đến một trang trại, sinh con và già đi một cách duyên dáng. 45 tuổi là độ tuổi thích hợp để nghỉ hưu sau cuộc săn".

Vào tháng 10/2021, Caine nói với chương trình phát thanh BBC "Kermode and Mayo's Film Review" rằng, bộ phim "Best Sellers" sẽ là vai diễn cuối cùng của ông.

“Thật buồn cười, hóa ra đó thực sự là bộ phim cuối cùng của tôi. Bởi vì tôi đã không làm việc hai năm rồi, lại bị bệnh cột sống ảnh hưởng đến chân nên đi lại không được tốt", nam diễn viên từng nói trên chương trình radio.