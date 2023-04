Sự thật ngỡ ngàng về “nàng thơ” khiến trùm phát xít Hitler si mê

Cơ quan Tình báo nội địa Đức (BND) đã giải mật một số tài liệu về nữ diễn viên huyền thoại từ thời Đức quốc xã Marika Rökk thực chất là điệp viên xuất sắc của Liên Xô. Theo nội dung tài liệu được giải mật, trùm phát xít Hitler si mê "nàng thơ" Marika Rökk. Nhà độc tài Hitler từng gửi hoa tặng riêng nữ diễn viên Marika. Do đó, Bộ trưởng Tuyên truyền Joseph Goebbels cũng hâm mộ "nàng thơ" này và muốn nữ minh tinh đình đám Hollywood này tuyên truyền cho bộ máy chính quyền của phát xít Đức. Marika là một trong những diễn viên đình đám nhất Hollywood thời bấy giờ. Bà không chỉ thông minh, xinh đẹp, quyến rũ mà còn duyên dáng, thanh lịch. Vì vậy, chính quyền Hitler muốn bà tham gia vào cỗ máy tuyên truyền của Đức. Sinh tại Ai Cập năm 1913, Marika có cha mẹ là người Hungary. Nữ diễn viên này trải qua tuổi thơ ở Budapest (Hungary) trước khi gia đình chuyển đến thủ đô Paris, Pháp sinh sống năm 1924. Marika học trường múa tại Paris rồi sau đó đi biểu diễn khắp các sân khấu ở châu Âu trước khi sang Mỹ và lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh. Sau xuất hiện trong bộ phim đầu tay "Why Sailors Leave Home" (tạm dịch: Lý do thủy thủ rời nhà) do Anh sản xuất, danh tiếng và sự nghiệp của Marika ngày càng thăng hoa. Về sau, Marika ký hợp đồng với Hãng phim UFA và trở thành một phần trong cỗ máy tuyên truyền của Đức quốc xã. Theo đó, bà tham gia nhiều bộ phim lớn và trở thành nữ minh tinh hàng đầu nước Đức. Khi Hitler gửi riêng bó hoa tặng Marika, nữ diễn viên đã gửi tấm bưu thiếp với nội dung: “Nếu tôi có diễm phúc được chú ý tới trong một giây lát nào đó giữa vô vàn trọng trách của ngài thì thưa lãnh tụ, tôi sẽ mãi mãi tự hào và hạnh phúc. Marika Rökk của ông”. Thế nhưng, Hitler và chính quyền Đức quốc xã không thể ngờ rằng, Marika là điệp viên của Liên Xô. Bà làm gián điệp cho Liên Xô từ năm 1940. Thậm chí, chồng của Marika là đạo diễn Georg Jacoby cũng là gián điệp cho chính quyền Moscow. Marika hoạt động trong mạng dưới tình báo do điệp viên Liên Xô huyền thoại Yan Chernyak điều hành. Nữ minh tinh này đã thu thập được nhiều tin tức cơ mật về các chiến dịch của phát xít Đức nhằm vào Liên Xô và các nước Đồng minh. Sau khi Thế chiến 2 kết thúc, Marika vẫn hoạt động trong giới tình báo và thân phận điệp viên không bị bại lộ. Vào năm 2004, bà qua đời sau một cơn nhồi máu cơ tim, hưởng thọ 91 tuổi.