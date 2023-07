Bản đồ hiển thị số lượng lãnh thổ Nga đang kiểm soát ở Ukraine. Ảnh ISW

Tuy nhiên, Ukraine cũng đã giành lại được phần lớn lãnh thổ mà Nga tuyên bố chủ quyền trong giai đoạn đầu của cuộc chiến bắt đầu từ tháng 2/2022.



Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) đã ghi chép kỹ lưỡng nhiều giai đoạn của cuộc xung đột kể từ khi bắt đầu và thường xuyên cập nhật bản đồ Ukraine ghi lại lãnh thổ nào do Nga kiểm soát.

Bản đồ gần đây nhất của ISW, được xuất bản ngày 12/7, cho thấy Nga đã mất phần lớn lãnh thổ mà nước này từng tuyên bố chủ quyền ở các vị trí phía bắc của Ukraine khi so sánh với bản đồ ISW từ một tháng sau cuộc chiến.

Trước cuộc chiến, Nga đã kiểm soát khoảng 16.000 dặm vuông (khoảng 41.43981 km2) lãnh thổ Ukraine, bao gồm Crimea và một phần của vùng Donetsk và Luhansk. Nhưng trong những tuần đầu tiên của cuộc chiến, lực lượng Nga đã giành được thắng lợi nhanh chóng ở phía đông bắc và phía nam của Ukraine.

Binh lính Nga đã chiếm giữ một phần khu vực xung quanh thành phố Sumy ở đông bắc Ukraine, cũng như vùng Kharkov. Ở phía nam, Nga tuyên bố kiểm soát thành phố cảng Mariupol vào tháng 4 sau lần đầu tiên chiếm Kherson Oblast.

Trong những ngày đầu của cuộc chiến, người Nga thậm chí đã cố gắng tấn công vào thủ đô Kiev nhưng cuối cùng đã bị Ukraine đẩy lùi.

Sau khi tập trung sự chú ý vào phía nam và phía đông, Nga sớm bắt đầu gặp phải sức mạnh quân sự bất ngờ hơn từ Ukraine và lực lượng của Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày càng giành được nhiều chiến thắng trên chiến trường khi viện trợ từ phương Tây đổ vào để củng cố quân đội của ông.

Ukraine đã phát động một cuộc phản công vào mùa hè năm ngoái và cuối cùng đã chiếm lại hơn 500 khu định cư và hơn 4.600 dặm vuông lãnh thổ từ ngày 6/9 đến ngày 2/10. Điều này bao gồm khu vực Kharkov và sau đó Ukraine đã có thể giành lại quyền kiểm soát thành phố Kherson vào tháng 11.

Trước cuối năm 2022, Ukraine đã thu hồi khoảng 54% diện tích đất mà Nga đã chiếm được trong chiến tranh, theo phân tích của The New York Times về dữ liệu do ISW cung cấp.

Tuy nhiên, lực lượng Nga vẫn kiểm soát các phần rộng lớn của các vùng Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson.

Vào đầu tháng 6, Ukraine đã phát động cuộc phản công lớn nhất cho đến nay, mặc dù ông Zelensky đã thừa nhận rằng hoạt động này đang tiến triển "chậm hơn mong muốn". Tuy nhiên, ISW cho biết tuần trước rằng cuộc phản công của Kiev vẫn thành công hơn cuộc tấn công mùa đông thất bại của Nga.

ISW đã viết hôm thứ Tư rằng cuộc phản công đang diễn ra của Ukraine "được cho là đã đạt được" trong một số hoạt động quân sự ở các khu vực xung quanh thành phố Bahkhmut, phía tây tỉnh Zaporizhia và khu vực biên giới tỉnh Donetsk-Zaporizhia.