Sự thật về thông tin Thủy điện Nậm Pung ở Lào Cai có nguy cơ vỡ đập

Trước thông tin trên một số trang mạng xã hội về việc Thủy điện Nậm Pung huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai có nguy cơ bị vỡ, người dân di tản khẩn cấp, PV Dân Việt đã trao đổi với lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Lào Cai và UBND huyện Bát Xát.

Thông tin lan truyền trên mạng về Thủy điện Nậm Pung (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) nguy cơ vỡ đâp, người dân di tản khẩn cấp là chưa chính xác. Ảnh: Lào Cai 24h.

Tối 9/9, trao đổi với PV Dân Việt về sự việc trên, bà Bàn Thanh Thảo, quyền Chủ tịch UBND huyện Bát Xát, cho biết, thông tin Thủy điện Nậm Pung có nguy cơ vỡ, người dân phải di tản khẩn cấp là chưa chính xác. Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến thời tiết đang phức tạp như hiện nay thì ở đâu cũng đều có nguy cơ.

Theo quyền Chủ tịch UBND huyện Bát Xát, ở khu vực phía dưới Thủy điện Nậm Pung, kể cả khi thủy điện không vỡ thì nước lũ vẫn tràn chảy dồn qua xã Nậm Pung và xuống khu vực hạ lưu có người dân xã Mường Hum sinh sống. Vì vậy, những địa điểm nào có nguy cơ gây nguy hiểm cho người dân, UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, lực lượng tại chỗ đến khu vực an toàn.

Thông tin thêm với PV Dân Việt, ông Hoàng Chí Hiền, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, cho hay, hiện Thủy điện Nậm Pung vẫn an toàn và chưa có vấn đề gì. Nhưng do mưa lớn khiến đất đá ở núi Ngũ Chỉ Sơn (thị xã Sa Pa) bị sạt xuống khu vực lòng hồ của Thủy điện Nậm Pung nên để đảm bảo an toàn, đã yêu cầu chính quyền địa phương cảnh báo, sơ tán người dân phía hạ lưu gồm 2 xã Nậm Pung và Mường Hung (huyện Bát Xát) di chuyển đến nơi an toàn.

Dự án Thủy điện Nậm Pung được xây dựng tại xã Nậm Pung và xã Mường Hum, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Công trình khởi công năm 2007, hòa lưới điện quốc gia vào tháng 12/2013, do Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Giao thông Intracom làm chủ đầu tư, với tổng số vốn 134,501 tỷ đồng. Đây là nhà máy thủy điện kiểu hở có công suất 9,3 MW với 3 tổ máy, điện lượng trung bình 38,852 triệu kwh/năm. Nậm Pung là dòng suối chảy ở các xã Ngũ Chỉ Sơn thị xã Sa Pa, Nậm Pung và Mường Hum huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai. Nó là một trong các suối hợp lưu thành sông Mường Hum hay Ngòi Phát (hay sông Sinh Quyền) ở huyện Bát Xát