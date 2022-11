Trong chuyến thăm và làm việc mới đây, PGS.TS Huỳnh Thành Đạt – Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chia sẻ: "Khó có nơi nào phù hợp hơn Bình Dương để bàn về nông nghiệp công nghệ cao".

Đẳng cấp nông nghiệp công nghệ cao ở Bình Dương

Khu Nông nghiệp Công nghệ cao An Thái ở xã An Thái, huyện Phú Giáo do Công ty CP Nông nghiệp U&I (Unifarm) làm chủ đầu tư, với quy mô 411ha.

Ngoài mục tiêu cơ bản là ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất, U&I còn có vai trò là trung tâm chuyển giao kỹ thuật, đưa ra sản phẩm đạt chuẩn GlobalGAP ra thị trường quốc tế.

Công ty U&I đang 2 loại cây chủ lực là: Dưa lưới và chuối. Riêng diện tích chuối trồng ở Khu Nông nghiệp Công nghệ cao An Thái là 250ha. Công ty U&I cũng đang triển khai trồng 1.000ha chuối ở huyện Dầu Tiếng.

Mô hình trồng chuối công nghệ cao được Công ty U&I phát triển theo công nghệ của Israel, do các chuyên gia từ tập đoàn Dole (tập đoàn số 1 thế giới về chuối và các loại cây ăn trái) chuyển giao công nghệ. Ảnh: Nguyên Vỹ

Tại Công ty U&I, nhân công trồng chuối bằng thủ công, thu hoạch bằng thủ công, bao bì đóng gói để xuất khẩu cũng bằng thủ công. Nhiều người mới đến thăm Khu Nông nghiệp Công nghệ cao An Thái thường phân vân không biết trồng chuối công nghệ cao thể hiện ở đâu.

Ông Phạm Quốc Liêm - Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp U&I cho biết, 1ha trồng được 2.500 cây chuối. 250ha chuối ở Khu Nông nghiệp Công nghệ cao An Thái đang có 625.000 cây chuối.

Với số lượng cây nhiều như thế, làm sao công ty biết chỗ nào cần chăm sóc, chỗ nào cần thu hoạch, và mỗi ngày thu hoạch bao nhiêu buồng chuối?

Ngoài hệ thống tưới, ròng rọc vận chuyển chuối..., Công ty U&I đang dùng phần mềm quản lý để theo dõi đến từng gốc chuối. "Chính công nghệ cao giúp công ty nắm rõ tất cả các vấn đề nêu trên", ông Liêm nói.

Phần mềm công nghệ còn giúp Công ty U&I biết trước sản lượng thu hoạch từ 1-2 tháng trước. Những thông tin này được báo đến khách hàng ở nước ngoài để họ chủ động đặt hàng nhập khẩu.

Hiện nay, Philippines được xem là quốc gia hàng đầu châu Á về trồng chuối công nghệ cao.

Ông Liêm khẳng định: "Du khách không cần đi Philippines xem trồng chuối vì Khu Nông nghiệp Công nghệ cao An Thái ở huyện Phú Giáo cũng đang trồng chuối theo đẳng cấp quốc tế".

Sản phẩm của Công ty U&I được tiêu thụ tại các siêu thị lớn trong toàn quốc bằng thương hiệu Dole và Unifarm. Đồng thời, Công ty U&I xuất khẩu sang các thị trường ngoài nước, bao gồm: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Đông… Ảnh: Nguyên Vỹ

Những mô hình mà U&I đã lựa chọn, cho đến nay vẫn đang phát triển tốt. Sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao của công ty tiêu thụ ổn định ở trong và ngoài nước.

"Có được kết quả này, ngoài sự nhạy bén, dám nghĩ dám làm của nông dân, doanh nghiệp; còn phải kể đến những chính sách hỗ trợ nông nghiệp công nghệ cao kịp thời và hiệu quả của tỉnh Bình Dương", ông Liêm nói.

Lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm chìa khóa bứt phá

Theo ông Phạm Văn Bông – Giám đốc Sở NNPTNT, Bình Dương có mức độ đô thị hóa cao, tốc độ tăng trưởng nhanh hàng đầu cả nước. Điều này tạo nên lợi thế phát triển kinh tế xã hội, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức cho ngành nông nghiệp, như về chi phí đất đai, nhân công.

Nhờ kịp thời triển khai nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo, ngành nông nghiệp tỉnh không những không gặp khó khăn mà còn tăng trưởng không ngừng. Thậm chí nhiều lĩnh vực còn được đánh giá là đi đầu cả nước.

Tổng số trang trại nông nghiệp của tỉnh nhiều thứ 2 vùng Đông Nam Bộ, và thứ 5 cả nước. Năng lực chăn nuôi công nghệ cao được đánh giá top 5 cả nước. Và Khu Nông nghiệp Công nghệ cao An Thái chỉ là 1 trong 4 khu Nông nghiệp Công nghệ cao đang hiện hữu ở Bình Dương.

Bà Cao Xuân Thu Vân – Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam tham quan mô hình trồng dưa lưới ở Khu Nông nghiệp Công nghệ cao An Thái. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ngành nông nghiệp Bình Dương chỉ chiếm hơn 3% trong GDP toàn tỉnh. Thế nhưng, giá trị kinh tế ngành nông nghiệp mang lại là khá lớn. Cuối năm 2021, giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt trên 95 triệu/ha/năm. Nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao Bình Dương cho thu nhập bình quân 1 tỷ đồng/ha/năm.

Bước tiến của nông nghiệp công nghệ cao Bình Dương Năm 1997, khi chia tách từ tinh Sông Bé, tỷ trọng ngành nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh là 22,8%; đến năm 2001 giảm còn 16,7%. Và năm 2020 là 3,15%. Theo Sở NNPTNT Bình Dương, cơ cấu ngành chăn nuôi của tỉnh được chuyển đổi mạnh mẽ từ chăn nuôi hộ gia đình, quy mô nhỏ sang chăn nuôi quy mô trang trại ứng dụng công nghệ cao; liên kết theo chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị. Quy mô giá trị sản xuất ngành chăn nuôi tăng dần từ 219 tỷ đồng năm 1997, lên 24.189 tỷ đồng năm 2021; chiếm tỷ trọng 56,2% giá trị sản xuất ngành nông nghiệp. Trong chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, số lượng đàn heo khoảng 550.000 con và 152 trang trại; số lượng đàn bò sữa khoảng 800.000 con và 2 trang trại. đàn gà khoảng 9,73 triệu con và 133 trang trại; số lượng đàn vịt khoảng 121.000 con và 10 trang trại. Lĩnh vực trồng trọt, Bình Dương có với nhiều loại cây trồng có giá trị như dưa lưới, cây có múi, chuối... Toàn tỉnh có khoảng 80 cơ sở sản xuất được cấp chứng nhận sán xuất theo quy trình VietGAP, GlobalGAP. Bên cạnh đó, rất nhiều sản phẩm của tỉnh đạt chứng nhận OCOP từ 3-4 sao.

"Chính sách thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao Bình Dương là chìa khóa để phát triển nông nghiệp trong bối cảnh đặc biệt của Bình Dương", ông Bông nói.

TS. Nguyễn Việt Long - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chia sẻ, để đảm bảo nguồn cung nông sản cho thị trường, Bình Dương xác định nông nghiệp công nghệ cao là phù hợp nhất, để phát huy hiệu quả trên diện tích đất sản xuất.

Trên cơ sở đó, Bình Dương không làm thay mà tập trung vào tạo cơ chế, khuyến khích doanh nghiệp và người dân làm nông nghiệp hiệu quả.

Việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao của Bình Dương được thúc đẩy từ năm 2008, khi Luật số Công nghệ cao 21/2008/QH12 được ban hành. Khi đó, Bình Dương đã kêu gọi các chủ đầu tư tham gia thành lập các khu vực sản xuất nông nghiệp quy mô lớn.

Một trong những khó khăn lớn thường được nhắc đến khi sản xuất nông nghiệp công nghệ cao là nguồn vốn phải lớn và ổn định. Vì thế, ngay từ khâu hính sách, các mô hình nông nghiệp công nghệ cao đầu tư ở Bình Dương được hỗ trợ vay vốn với mức lãi suất ưu đãi, bằng 70% lãi suất cho vay tối thiếu của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bình Dương.

"Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều cá nhân, tập thể chọn Bình Dương làm nơi đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao thời gian qua", TS. Long giải thích.

Nông dân huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương vay vốn từ Quỹ đầu tư phát triển của tỉnh để đầu tư nuôi gà công nghệ cao. Ảnh: Nguyên Vỹ

Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, nông nghiệp công nghệ cao ở Bình Dương đã có những bước phát triển mạnh thời gian qua. Tỉnh Bình Dương hiện có 4 khu nông nghiệp công nghệ cao, nhiều nhất nước. "Khó có ơi nào phù hợp hơn Bình Dương để bàn về nông nghiệp công nghệ cao", Bộ trưởng nói.

Hiện nay, nông nghiệp công nghệ cao là xu hướng tất yếu. Và tiềm năng nông nghiệp công nghệ cao vẫn còn rất lớn. Từ thực tế phát triển ở Bình Dương, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt gợi ý ra các nhóm vấn đề tiếp tục triển khai để phát triển nông nghiệp công nghệ cao của cả nước.

Trước hết là chính sách chung cần tiếp tục hoàn thiện. Bởi vì việc triển khai nông nghiệp công nghệ cao còn chưa đồng bộ thời gian qua.

Các chích sách cần hỗ trợ, nâng cao năng lực hấp thụ khoa học công nghệ cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Đồng thời nâng cao trình độ khoa học công nghệ cho nông dân, chủ thể chính của sản xuất nông nghiệp.

Cuối cùng, hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp sẽ là điểm đột phát cho nền nông nghiệp. "Cần tạo điều kiện tốt hơn cho việc hình thành phát triển lĩnh vực khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao", Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt đề nghị.