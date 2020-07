Sức khỏe bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 diễn tiến xấu

Trưa 24/7, trao đổi với PV Dân Việt, Bác sĩ Nguyễn Tiên Hồng - Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, ca nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố đang trong tình trạng sức khỏe suy yếu, diễn tiến xấu và đang phải thở bằng máy.

Theo đó, bệnh nhân là nam 57 tuổi, sống tại Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng. Trong một tháng gần đây, bệnh nhân chỉ ở TP.Đà Nẵng, không đi ra ngoài; hằng ngày ít đi xa khỏi khu vực lưu trú, chỉ ở nhà trông cháu ngoại, giao tiếp với hàng xóm xung quanh, không tiếp xúc với người lạ.

Ngày 20/7, bệnh nhân sốt, ho, đàm nhiều nên đến khám tại Bệnh viện C Đà Nẵng lúc 8h25 cùng ngày và nghi mắc Covid-19.

Bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi do vi trùng không phân loại nơi khác và được nhập viện vào Khoa Nội hô hấp Bệnh viện C Đà Nẵng, bệnh nhân được chỉ định lấy mẫu xét nghiệm (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện lấy mẫu và xét nghiệm) theo chương trình giám sát SVP (viêm phổi nặng do vi rút), đồng thời lấy mẫu xét nghiệm tác nhân Covid-19 theo kế hoạch xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã được ban hành (dựa theo kế hoạch của Bộ Y tế).

Theo đó, kết quả xét nghiệm sàng lọc lần 1 ngày 23/7 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố bằng phương pháp Real time RT-PCR cho thấy dương tính với virus SARS-CoV-2. Trung tâm đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp Real time RT-PCR lần 2 vào chiều ngày 23/7. Kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Được biết, bệnh nhân có tiền sử bệnh nang trung thất, đã được phẫu thuật cách đây khoảng 2 năm.