Ngày 23/10, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Thúc Quang - Chủ tịch UBND xã Nam Anh (huyện Nam Đàn, Nghệ An) cho biết, công an xã đang vào cuộc làm rõ vụ việc một nam sinh lớp 9 bị bạn học ép bốc đất ăn rồi quay clip. Công an đang triệu tập những người liên quan để làm rõ sự việc.



Sau khi nắm bắt sự việc, phía nhà trường đã đến nhà của nam sinh Đ. để hỏi thăm, tìm hiểu sự việc. Sáng 22/10, nam sinh Đ. đã được người thân đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. "Sau khi đến bệnh viện kiểm tra thì sức khỏe của em Đ bình thường, không có vấn đề gì. Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục làm rõ sự việc", Chủ tịch xã Nam Anh nói.

Ông Nguyễn Thúc Quang cho biết, nam sinh bị bạn ép ăn đất quay clip trú tại địa bàn xã Nam Xuân. Hai Nam sinh liên quan đến sự việc là công dân trên địa bàn xã Nam Anh. Trong đó, em Đ nam sinh bị bạn ép ăn đất quay clip có hoàn cảnh khó khăn và rất đáng thương. Bố của Đ bị ung thư vừa mới mất.



Hình ảnh nam sinh bị bạn ép ăn đất quay clip. Ảnh cắt từ clip

Trước đó trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một nam sinh ngồi trên đám cỏ ven đường rồi bốc đất ăn. Trong đoạn clip xuất hiện 2 nam nam sinh khác liên tục dùng những lời lẽ đe dọa và ép buộc người này phải bốc đất ăn. Nếu nam sinh trái lời sẽ bị đánh. Bị ép buộc nên nam sinh trên liên tục bốc đất cho vào miệng ăn. Khi đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận phẫn nộ.

Qua tìm hiểu được biết, sự việc xảy ra trước đó vào chiều tối ngày 21/10. Nam sinh bị ép bốc đất ăn là em H.Đ (học lớp 9 trường THCS Anh Xuân, xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, Nghệ An). Hai người ép Đ bốc đất ăn là một người bạn học cùng lớp và 1 nam sinh lớp 11 trú xã Nam Anh (huyện Nam Đàn).