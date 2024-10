Vụ nhiều trẻ mầm non bị đánh bầm tím khắp cơ thể ở Nghệ An: Rút quyết định tạm đình chỉ cô giáo Vụ nhiều trẻ mầm non bị đánh bầm tím khắp cơ thể ở Nghệ An: Rút quyết định tạm đình chỉ cô giáo

Liên quan đến vụ nhiều trẻ mầm non bị đánh bầm tím khắp cơ thể tại Trường mầm non xã Nghĩa Lộc (Nghệ An), sau cuộc họp kéo dài, nhà trường đã rút lại việc tạm đình chỉ công tác đối với cô giáo được phân công trực lớp vào thời điểm xảy ra sự việc.