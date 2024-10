Nghệ An: Xác minh thông tin nhiều trẻ mầm non nghi bị đánh đến bầm tím khắp cơ thể Nghệ An: Xác minh thông tin nhiều trẻ mầm non nghi bị đánh bầm tím khắp cơ thể

Tại lớp mầm non 5 tuổi ở xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An có nhiều trẻ nghi bị đánh. Các cháu về nhà với nhiều vết bầm tím trên cơ thể. Chính quyền địa phương, công an xã đang xác minh sự việc.