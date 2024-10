Vụ nhiều trẻ mầm non bị đánh thâm tím khắp cơ thể: Tạm đình chỉ công tác đối với cô giáo Nghệ An: Vụ nhiều trẻ mầm non bị đánh thâm tím khắp cơ thể: Tạm đình chỉ công tác cô giáo

Liên quan đến vụ việc nhiều trẻ mầm non bị đánh thâm tím khắp cơ thể, lãnh đạo UBND huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An yêu cầu tạm đình chỉ công tác đối với cô giáo để xảy ra sự việc.