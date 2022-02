Sức mua Tết Nhâm Dần 2022 chỉ tăng 3 – 5%

Cụ thể, thống kê từ Bộ Công Thương cho thấy, năm nay, hàng hóa chuẩn bị Tết tập trung chủ yếu vào một số nhóm hàng thiết yếu như: Gạo, thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng gia cầm, đường, dầu ăn,... Nguồn cung các mặt hàng dồi dào, giá không có biến động lớn.

Từ ngày 20 Tết (ngày 22/01/2022), sức mua đối với các nhóm hàng thực phẩm tươi sống bắt đầu tăng lên (phục vụ lễ ông Công, ông Táo). Nhằm hạn chế sự lây lan dịch bệnh Covid-19 nên hầu hết các chương trình hội chợ Xuân, chợ hoa không được tổ chức tập trung.

"Tại các chợ dân sinh, mặc dù hàng hóa cũng được cung ứng khá dồi dào đa dạng, lượng mua hàng tuần gần Tết cũng tăng so với ngày thường nhưng không mạnh như các năm trước, giá hàng hóa không có biến động nhiều. Nhìn chung, sức mua tổng thể của cả nước dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 chỉ tăng từ 3-5% so với tháng thường và tăng tương đương Tết năm 2021", Bộ Công Thương thông tin.

Sức mua của người dân dịp Tết Nhâm Dần 2022 chỉ ngang với Tết 2021. (Ảnh: Thanh Phong)

Ngoài ra, cũng trong dịp Tết Nhâm Dần, một số địa phương thực hiện Chương trình bình ổn thị trường. Các địa phương đưa mặt hàng gạo vào thực hiện nên giá cả ổn định, hoặc thấp hơn khoảng 5-10% so với giá thị trường tại cùng thời điểm của sản phẩm cùng loại.

"Năm nay, trong khi các nguyên liệu sản xuất đầu vào có xu hướng tăng mạnh (giá thức ăn chăn nuôi, chi phí lưu thông, xét nghiệm, lao động...) thì thời tiết thuận lợi, sản xuất nông nghiệp ổn định và tăng trưởng tốt đã tiếp tục hỗ trợ cho thị trường mặt hàng thực phẩm Tết Nhâm Dần 2022 diễn biến thuận lợi, không có biến động bất thường. Nguồn cung thực phẩm dịp Tết Nguyên đán được bảo đảm, không có tình trạng khan hàng hoặc tăng giá bất hợp lý.

Đối với mặt hàng thịt lợn, sau khi có xu hướng giảm liên tiếp trong năm 2021 (do nguồn cung dồi dào, nhu cầu tiêu dùng giảm) đã có xu hướng tăng trở lại trong tháng 1/2022, đặc biệt trong những ngày cận Tết. Tuy nhiên mức tăng không cao so với tết 02 năm trước. Giá các mặt hàng thịt lợn ở mức thấp hơn so với cùng kỳ năm trước khoảng 15-25%. Giá các sản phẩm thịt bò ổn định trong suốt cả năm 2021 và bắt đầu tăng nhẹ vào cuối tháng 1 năm 2022 do ảnh hưởng bởi giá thịt lợn và nhu cầu tăng. Tương tự, giá các sản phẩm gia cầm cũng ở mức thấp trong suốt năm 2021 (có thời điểm giá thịt gà lông trắng chỉ còn 7.000-9.000 đ/kg), bắt đầu tăng trở lại vào tháng 12/2021 và tiếp tục tăng nhẹ vào ngày sát Tết do nhu cầu tăng", Bộ Công Thương cho hay.

Ngoài ra, nguồn cung mặt hàng thực phẩm chế biến tiếp tục đa dạng, dồi dào được cung cấp từ các cơ sở sản xuất trong nước và nhập khẩu. Giá các các phẩm thực phẩm chế biến: giò chả, xúc xích, lạp xưởng.... có xu hướng ổn định hoặc tăng nhẹ 5% so với năm trước. Rượu, bia, bánh, mứt kẹo cũng có nguồn cung dồi dào, giá ổn định.