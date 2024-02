Tái diễn tình trạng "chặt chém" phí trông giữ xe ô tô trước cổng Bệnh viện K cơ sở Tân Triều

Những tấm biển cấm và hướng dẫn xe taxi, xe hợp đồng vào Bệnh viện K cơ sở Tân Triều đi sang cổng số 2 được gắn ở hai bên cổng số 1. Ảnh: Văn Hoàng

Theo quan sát của phóng viên Báo điện tử Dân Việt, khoảng 14h chiều 16/2 tại cổng số 1 Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, đường Cầu Bươu có nhiều xe ô tô và xe máy đỗ trước cổng; hai bên cổng chính có gắn hai biển báo cấm xe taxi, xe hợp đồng đi vào cổng này mà hướng dẫn đi vào cổng số 2, đường Chu Văn An.



Cùng khoảng thời gian trên, tại cổng số 2, đường Chu Văn An có những lúc xe ô tô xếp thành 3 hàng lấn chiếm cả hai bên lòng đường Chu Văn An hướng Cầu Bươu đi Nguyễn Xiển. Những người tự đứng ra trông giữ xe dựng những chiếc biển đỏ, chữ vàng "điểm trông xe viện K" để giữa lòng đường. Dọc đường Chu Văn An có khoảng gần chục chiếc biển như vậy.

Nhiều xe ô tô đỗ trước cổng số 2 Bệnh viện K cơ sở Tân Triều hướng đường Cầu Bươu đi Nguyễn Xiển. Ảnh: Quang Minh

Một người phụ nữ trông giữ xe ở trước cổng số 2 Bệnh viện K cơ sở Tân Triều cho biết: "Mỗi lượt gửi xe 50.000 đồng/xe, để ở dưới lòng đường hay ở đâu cũng được. Còn gửi qua đêm thì 100.000 đồng/lượt". Khi phóng viên thắc mắc giá quá cao thì người phụ nữa nói: "Xung quanh đây gửi ở đâu cũng thế cả" rồi chạy đi mời chào xe ô tô khác.

Theo quy định tại Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND Thành phố Hà Nội về ban hành giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn thành phố, thì trách nhiệm của đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện trông giữ phương tiện là phải thực hiện việc niêm yết công khai tại địa điểm thu về mức giá, phương thức thu và cơ quan quy định thu; thực hiện thu theo giá niêm yết quy định.

Các điểm trông giữ xe tự phát "mọc" lên dọc hai bên đường Chu Văn An, cổng số 2 Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Ảnh: Quang Minh

Tuy nhiên, quan sát của phóng viên cho thấy các đơn vị trông giữ xe tự phát không niêm yết mức giá. Chiểu theo Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND Thành phố Hà Nội thì tại phụ lục mức giá được quy định là từ 12.500 đồng đến 15.000 đồng.



Ở phía đối diện bên kia đường có điểm trông giữ xe ô tô do Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cấp phép, nhưng không có người trông giữ xuất hiện ở đây nên bệnh nhân và người nhà đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều không dám gửi. Xung quanh và trên vỉa hè cũng như những bãi đất trống được dựng cột sắt, chăng lưới đen làm mái che thành bãi gửi xe trái phép.



Một điểm trông giữ xe máy và ô tô trên đường Chu Văn An, gần cổng số 2 Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Ảnh: Quang Minh

Việc hình thành các điểm trông giữ xe trái phép, người băng qua đường chèo kéo, mời chào gửi xe ô tô trước cổng số 2 Bệnh viện K cơ sở Tân Triều diễn ra từ lâu, nhưng sau mỗi lần có lực lượng chức năng xuất hiện, xử lý thì các vi phạm lại đâu vào đó.

Trước đó, ngày 15/12/2017, UBND TP.Hà Nội ban hành Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND về giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội, Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2018. Theo đó, giá dịch vụ trông giữ xe ô tô tại các chợ, trường học, bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội quy định như sau: TT Nội dung thu Xe đến 9 ghế ngồi và xe tải từ 2 tấn trở xuống Xe từ 10 ghế ngồi trở lên và xe tải trên 2 tấn 1 Các tuyến phố cần hạn chế: Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Hàng Đường, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Giấy, Phủ Doãn, Quán Sứ) 30.000 35.000 2 Các tuyến đường, phố còn lại của quận Hoàn Kiếm (trừ khu vực ngoài đê sông Hồng) 25.000 30.000 3 Các tuyến đường, phố thuộc các quận nằm trong đường vành đai 1 và trên Vành đai 1 (trừ quận Hoàn Kiếm) 25.000 30.000 4 Các tuyến đường, phố thuộc các quận nằm trong đường Vành đai 2 và trên vành đai 2 20.000 25.000 5 Các tuyến đường, phố thuộc các quận nằm trong đường Vành đai 3 và trên vành đai 3; các tuyến đường, phố nằm ngoài vành đai 2 thuộc quận Long Biên 15.000 20.000 6 Các tuyến đường, phố còn lại của các quận 12.500 15.000 7 Thị xã Sơn Tây và các huyện ngoại thành 10.000 12.500