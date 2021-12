Đó là một trong những thông tin tại Hội thảo tập huấn trực tuyến về nâng cao năng lực trong quản lý an toàn giao thông và truyền thông về đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho Ban An toàn giao thông cấp tỉnh, huyện năm 2021 được Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức vào sáng 16/11.

Theo ban tổ chức, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền các cấp và sự ủng hộ của nhân dân các địa phương, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đã đạt được nhiều kết quả.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông- là một trong những nội dung chính được Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đưa ra tại hội thảo.

Số liệu thống kê cho thấy, những năm gần đây, số vụ tai nạn giao thông liên tục giảm. Nếu như trước năm 2011, có khoảng hơn 12.000 người chết vì tai nạn giao thông mỗi năm, thì trong 10 năm trở lại đây chỉ còn khoảng dưới 7.000 người chết vì tai nạn giao thông mỗi năm. Năm 2020, số người chết vì tai nạn giảm sâu chỉ còn hơn 6.000 người. Từ đầu năm 2021 đến nay, toàn quốc xảy ra hơn 8.000 vụ tai nạn giao thông làm chết 4.552 người, bị thương hơn 6.000 người. So với cùng kỳ năm năm 2020, tai nạn giao thông giảm sâu ở cả ba tiêu chí.

Năm 2021, cùng với các nước trên thế giới, Việt Nam chịu sự tác động nặng nề từ đại dịch COVID-19, lưu lượng người tham gia giao thông giảm rất nhiều, điều này trong chừng mực nào đó cũng làm giảm nguy cơ rủi ro xảy ra tai nạn giao thông.

Việc gắn công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông với công tác phòng, chống dịch COVID-19 của các lực lượng chức năng xuất hiện mật độ rất dày cũng là biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông hiệu quả. Ở một số địa phương, số phương tiện, lượng người tham gia giao thông giảm từ 80-90%, tai nạn giao thông cũng giảm theo tỷ lệ tương xứng.

Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do lái xe vi phạm nồng độ cồn, vi phạm quy định phòng chống dịch để lao qua các chốt kiểm soát làm gây thương vong...

Việc Chính Phủ cho phép chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả tình hình dịch bệnh để phục hồi, phát triển kinh tế đã dẫn đến tình trạng các xe chở nông sản, nguyên vật liệu vi phạm quá tải, quá khổ. Do đó, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới đòi hỏi các Bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là Ban An toàn giao thông các cấp phải phát huy vai trò rất cao trong việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với công tác phòng chống dịch COVID-19.

Theo ông Khuất Việt Hùng- Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, mục tiêu quan trọng nhất của hội nghị tập huấn lần này là nâng cao năng lực, hiệu lực về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lực lượng trực tiếp làm việc tại Ban, Văn phòng Ban An toàn giao thông các cấp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với đó, nâng cao nhận thức để hiểu đúng và áp dụng đúng kiến thức trong hệ thống để xây dựng các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông có hiệu quả; cập nhật đưa tin về an toàn giao thông, cách thức sử dụng hình ảnh, ngôn ngữ, các thông điệp khi chúng ta làm truyền thông về an toàn giao thông.

Thông qua hội thảo tập huấn cũng sẽ giúp nâng cao năng lực truyền thông về an toàn giao thông cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên và cán bộ truyền thông qua việc cung cấp các thông tin chính thống về an toàn giao thông; tăng cường chất lượng các tin bài về an toàn giao thông; chia sẻ các bài học kinh nghiệm trong làm truyền thông về an toàn giao thông trên thế giới.

Hội nghị tập huấn cũng sẽ cập nhật các chính sách mới trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phổ biến, hướng dẫn sử dụng các ứng dụng, phần mềm, biểu mẫu trực tuyến trong công tác đảm an toàn giao thông.

Ông Hùng mong muốn, Ban An toàn giao thông các cấp tiếp tục thực hiện tốt Năm an toàn giao thông 2021 với chủ đề: "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông"; chủ trì, tham mưu chỉ đạo thực hiện các giải pháp có hiệu quả; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm nay phù hợp với tình hình dịch bệnh trên địa bàn địa phương.