Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 9/3, tại Km 23+300 Quốc lộ 6B, thuộc bản Chạ Lóng, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

Lúc này, xe ô tô BKS 26A-102.24 do anh Vũ Tiến C. (SN 1981, trú thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) điều khiển di chuyển hướng Quỳnh Nhai - Thuận Châu. Khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 26AA-193.81 do em Quảng Thị Thu H. (SN 2006, trú xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La) điều khiển đang di chuyển theo chiều ngược lại.

Hậu quả, em H. bị thương nặng và tử vong trên đường cấp cứu. Tại hiện trường, chiếc xe máy nằm gọn dưới gầm xe ô tô.

Nguyên nhân sơ bộ được cơ quan chức năng xác định do lái xe ô tô đi sai phần đường để xảy ra tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 nữ sinh lớp 12 tử vong trên đường đi cấp cứu. Ảnh: NDCC

Theo người dân gần nơi xảy ra vụ việc, thời điểm sau khi 2 phương tiện va chạm, tài xế xe ô tô có dấu hiệu uống rượu bia.

Ngày 10/3, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Chiềng Khoang cho hay, cháu H. (nạn nhân tử vong) là học sinh lớp 12 đang theo học tại Trường THPT Quỳnh Nhai. Tài xế xe ô tô trong vụ tai nạn vi phạm nồng độ cồn. Hiện đang bị Cơ quan Công an tạm giữ để điều tra.