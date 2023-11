Tại sao dự án công viên mang tên Lionel Messi bị hủy bỏ ở Trung Quốc?

Khoảng 6 năm trước, trong một động thái muốn quảng bá hình ảnh và kết hợp nâng cao tình yêu bóng đá ở Trung Quốc, một công viên giải trí mang tên Lionel Messi được dự kiến xây dựng ở Bắc Kinh.

Theo kế hoạch, công viên này sẽ mang tên "Messi Experience Park", rộng 42.000 mét vuông gồm nhiều tổ hợp khu vui chơi, giải trí trong nhà và ngoài trời. Không chỉ vậy, những công nghệ tiên tiến nhất cũng sẽ được áp dụng để phục vụ du khách. Công viên dự kiến sẽ hoàn thành và đi vào sử dụng trong năm 2020.

Lionel Messi.

Tuy nhiên, dự án này đã bị hủy bỏ vô thời hạn. Không ai biết rằng, liệu dự án công viên mang tên Lionel Messi có được mở trở lại hay không trong thời gian tới.

Tại sao dự án công viên mang tên Lionel Messi bị hủy bỏ?

Theo đó, một trong những lý do khiến dự án này bị hủy bỏ chính là do đại dịch Covid-19. Trung Quốc là nơi bùng phát dịch bệnh này và những ảnh hưởng to lớn đến sức khỏe cộng đồng khiến rất nhiều kế hoạch bị dừng lại.

Một số tin đồn cho biết, dự án rất có thể sẽ được tái khởi động trong tương lai gần nhất. Tuy nhiên, đó vẫn là những thông tin cực kỳ mơ hồ, cũng như việc công viên này sẽ bị dời xuống Nam Kinh thay vì Bắc Kinh như kế hoạch ban đầu.

Tuy nhiên, lý do lớn nhất có thể đến từ việc Trung Quốc đã không còn hứng thú với bóng đá. Mặc dù Tập Cận Bình từng có mong muốn đưa Trung Quốc trở thành một ông lớn trên bản đồ bóng đá thế giới, nhưng những diễn biến ở thời điểm hiện tại đang không đi theo mong muốn của Tập Cận Bình.

Messi và Cúp vàng thế giới 2022.

Trên thực tế, môn thể thao được ưa chuộng nhiều nhất là bóng rổ, bóng bàn và cầu lông. Giới trẻ Trung Quốc mong muốn được tập luyện và thi đấu bộ môn này hơn là việc tham gia các trận đấu bóng đá từ thuở nhỏ. Với việc không nhận được sự quan tâm như các môn thể thao khác, bóng đá Trung Quốc vẫn đang loay hoay trong việc giành lấy chỗ đứng vững chắc trong lòng người hâm mộ.

Không chỉ vậy, sự sụp đổ của các công ty bất động sản lớn ở Trung Quốc đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến giải vô địch quốc gia của nước này. Ví dụ điển hình nhất là câu lạc bộ Jiangsu Suning buộc phải giải thể vì phá sản chỉ sau 3 tháng lên ngôi Chinese Super League - CSL năm 2021. Rất nhiều câu lạc bộ khác cũng lâm vào tình trạng tương tự, hoặc duy trì hoạt động ở mức tối thiểu.

Không nhận được sự quan tâm của người hâm mộ, không có nguồn tiền đầu tư lớn, bóng đá Trung Quốc dần mất đi vị thế. Ngày xưa, nơi đây luôn thu hút những ngôi sao châu Âu đến để "dưỡng già", nhưng giờ đây vị thế đó đã bị Saudi Arabia thay thế.

Công viên mang tên Lionel Messi có được xây dựng trong tương lai?

Hiện tại, vẫn không có bất kỳ thông tin nào cho thấy Trung Quốc sẽ tái khởi động dự án này trong tương lai. Ngôi sao người Argentina hiện vẫn đang là một cái tên thu hút rất nhiều sự quan tâm, đồng thời một dự án tương tự đã được lên kế hoạch ở thành phố Miami, Florida.

Nếu bóng đá Trung Quốc vẫn luôn rơi vào tình trạng ảm đạm như hiện tại, sẽ rất khó để công viên mang tên Lionel Messi có thể trở thành sự thật ở đất nước tỷ dân.