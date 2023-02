Tại sao Elon Musk mua Twitter?

"Tôi nghĩ rằng tôi cần ổn định tổ chức và chỉ cần đảm bảo rằng nó ở một nơi lành mạnh về tài chính và lộ trình sản phẩm được vạch ra rõ ràng", Elon Musk phát biểu qua một liên kết video từ xa tới Hội nghị thượng đỉnh Chính phủ Thế giới ở Dubai. Musk, 51 tuổi, đã được phỏng vấn trực tuyến bởi Mohammad Abdullah Al Gergawi, bộ trưởng nội các của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, người chủ trì hội nghị thượng đỉnh.

"Tôi đoán có lẽ vào cuối năm nay sẽ là thời điểm tốt để tìm người khác điều hành công ty, vì tôi nghĩ rằng nó sẽ ở một vị trí ổn định vào khoảng cuối năm nay".

Musk đã đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành của Twitter vào tháng 10/2022 như một phần trong thương vụ mua lại công ty truyền thông xã hội trị giá 44 tỷ USD của ông. Tỷ phú này đã chỉ ra vào cuối năm ngoái rằng, ông không mong đợi trở thành CEO của Twitter vĩnh viễn, và cuối cùng sẽ trao quyền điều hành cho người khác.

Musk phát biểu qua một liên kết video từ xa tới Hội nghị thượng đỉnh Chính phủ Thế giới ở Dubai. Ảnh: @AFP.

Vào tháng 12/2022, Musk đã viết dòng tweet đưa ra một cuộc thăm dò hỏi mọi người liệu ông ấy có nên từ chức người đứng đầu Twitter hay không. Phần lớn trong số 17,5 triệu phiếu bầu nói có.

"Tôi sẽ từ chức CEO ngay khi tìm thấy ai đó đủ "ngu ngốc" để nhận công việc đó! Sau đó, tôi sẽ chỉ điều hành nhóm phần mềm và máy chủ", Musk viết trên Twitter sau cuộc thăm dò.

Đài CNBC đưa tin vào tháng 12/2022 rằng, Musk đang tích cực tìm kiếm người kế nhiệm. Nhiệm kỳ của ông tại Twitter cho đến nay rất khó khăn, được đánh dấu bằng việc cắt giảm nhân sự hàng loạt, và các nhà quảng cáo bỏ chạy, hoặc cắt giảm chi tiêu của họ trên nền tảng này.

Trong khi đó, các nhà đầu tư vào công ty khác của Musk là Tesla lo ngại rằng, ông ấy có thể bị phân tâm bởi các sự kiện trên Twitter vào thời điểm nhà sản xuất ô tô đang đối mặt với những thách thức về nhu cầu, và sự cạnh tranh ngày càng tăng. Musk cũng đã bán hàng tỷ đô la cổ phiếu Tesla để tài trợ cho việc tiếp quản Twitter của mình.

Tại sao Musk mua Twitter?

Musk đã nói về suy nghĩ đằng sau việc mua lại so với việc xây dựng công ty truyền thông xã hội của riêng mình. "Tôi đã nghĩ đến việc tạo ra thứ gì đó từ đầu, nhưng tôi nghĩ Twitter có lẽ sẽ đẩy nhanh tiến độ so với việc tạo ra thứ gì đó từ đầu trong vòng 3 đến 5 năm", Musk nói. "Và tôi nghĩ rằng chúng ta đang chứng kiến sự tăng tốc công nghệ to lớn kéo dài từ ba đến năm năm thực sự đáng giá hơn rất nhiều".

Musk đã nói về động cơ của mình khi mua lại Twitter, nói rằng ông "hơi lo lắng về hướng đi và tác động của mạng xã hội đối với thế giới, đặc biệt là Twitter".

"Tôi nghĩ điều rất quan trọng là phải có một loại hình quảng cáo công cộng kỹ thuật số đáng tin cậy tối đa, nơi mọi người trong nước và quốc tế có thể giao tiếp với mức độ kiểm duyệt ít nhất được pháp luật cho phép. Rõ ràng là điều đó thay đổi rất nhiều theo thẩm quyền".

Những bình luận này của ông ấy lặp lại những bình luận mà ông ấy đã đưa ra trong vài năm qua. Musk đã tự coi mình là "người theo chủ nghĩa chuyên chế về tự do ngôn luận".

Tuy nhiên, Musk cho biết hôm 15/2 rằng, các công ty truyền thông xã hội "nên tuân thủ luật pháp của các quốc gia khác và không cố gắng đặt ngón tay cái lên quy mô ngoài luật pháp của các quốc gia; Tôi nghĩ rằng điều quan trọng đối với tương lai của nền văn minh là cố gắng điều chỉnh ngón tay cái đó trên thang đo", Musk nói, khi mô tả động cơ của mình đằng sau việc mua Twitter.

Nhưng Elon Musk đã phải đối mặt với những lời chỉ trích vì một mặt ủng hộ tự do ngôn luận, đồng thời tuân thủ luật kiểm duyệt ở các quốc gia, một ranh giới tốt đẹp mà ông ấy đang cố gắng thực hiện, như được phản ánh trong các bình luận gần đây.

Tranh cãi mới nhất xoay quanh một bộ phim tài liệu của BBC chỉ trích Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Tháng trước, chính phủ Ấn Độ đã ra lệnh cho các nền tảng internet và các công ty truyền thông xã hội, bao gồm cả Twitter, chặn các liên kết và video của bộ phim tài liệu này. Theo NBC News, Twitter dường như tuân thủ mệnh lệnh.

Elon Musk đang phải đối mặt với cáo buộc đồng lõa với cơ quan kiểm duyệt nhà nước, sau khi Twitter tỏ ra đứng về phía chính phủ Ấn Độ trong cuộc chiến tự do ngôn luận đầy sóng gió về một bộ phim tài liệu chỉ trích thủ tướng nước này.

Cuộc chiến xoay quanh một bộ phim tài liệu mới của BBC tập trung vào Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, đi sâu vào các cáo buộc rằng, chính trị gia này cho phép bạo lực dựa trên tôn giáo chống lại người Hồi giáo. Trong khi Ấn Độ đa số theo đạo Hindu với thiểu số theo đạo Hồi.

Chính phủ của Modi cho biết họ đã ra lệnh cho các nền tảng truyền thông xã hội bao gồm Twitter kiểm duyệt các bài đăng về bộ phim tài liệu, mà họ gọi là "tuyên truyền thù địch và rác rưởi chống Ấn Độ", và Twitter dường như đã tuân thủ bằng cách chặn một số tweet nhất định không được xem ở Ấn Độ.

Musk đã trả lời một người dùng vào tháng 1 khi hỏi liệu có đúng là Twitter đã tuân thủ mệnh lệnh của chính phủ Ấn Độ hay không.

"Đầu tiên tôi đã nghe nói. Tôi không thể sửa chữa mọi khía cạnh của Twitter trên toàn thế giới chỉ trong một đêm, trong khi vẫn điều hành Tesla và SpaceX, trong số những thứ khác", Musk trả lời. Nhưng câu trả lời ngắn gọn, khó hiểu này của Musk trái ngược với những câu trả lời vốn chi tiết, được cá nhân hóa mà ông ấy đã từng đưa ra khi có người khác phàn nàn với ông ấy về Twitter.