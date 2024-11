Tại sao Khang Hi gia sức bảo vệ cho "Giang Nam đệ nhất gia tộc"?

Trong số các vị Hoàng đế trong lịch sử, Khang Hi đế được nhiều nhà sử học đánh giá là vị Hoàng đế cuối cùng xứng đáng với danh hiệu "Hoàng đế thiên cổ".Trong thời gian Khang Hi trị vì, ông đã mở ra thời đại thịnh thế cuối cùng trong lịch sử phong kiến Trung Hoa – Khang Càn thịnh thế.

Tào Tuyết Cần, tác giả của "Hồng Lâu Mộng", một trong bốn tiểu thuyết văn học cổ điển, có một cuộc đời huyền thoại. Tổ tiên của ông, họ Tào, là một viên quan trong nhà Minh, bị bắt trong cuộc chiến với quân Mãn Châu, sau này trở thành áo bào của hoàng tộc Mãn Thanh, còn gọi là nô tỳ, nhà họ Tào cũng trở thành người của Bạch Kỳ Mãn Châu.

Ảnh: Soundofhope.

Sau khi quân Thanh tiến vào hải quan, họ Tào trở thành người hầu của Nội quan triều Thanh, họ Tào tuy là nô tỳ, có địa vị thấp nhưng cũng là người thân cận nhất với Hoàng đế.

Khang Hi mồ côi cha từ nhỏ, vợ của ông nội Tào Tuyết Cần là Cao Tú tình cờ trở thành bảo mẫu của Khang Hi, chính vì mối quan hệ đặc biệt này mà gia tộc họ Tào đã trở thành một gia tộc lớn trong triều đại Khang Hi.

Trải qua gần 60 năm, ba đời tổ tiên họ Tào đều phụ trách nghề dệt ở Giang Ninh, đều có gia thế hiển hách, trở thành gia tộc giàu có số 1 Nam Kinh thời bấy giờ, thậm chí trong cả nước ít có dòng họ nào sánh được với gia tộc họ Tào.

Hoàng đế Khang Hi đến Giang Nam sáu lần, và đã có bốn lần sống trong nhà họ Tào, điều này khiến cho sự nổi tiếng của họ Tào lên đến đỉnh điểm. Ở trên triều đình, Khang Hi và Tào Dần có mối quan hệ quân chủ – thần dân, nhưng chuyện riêng tư thì hai người hầu như không có gì để nói.

Ảnh: Sohu.

Người ta kể rằng Khang Hi đã từng nói với Tào Dần: "Chỉ cần nhà Thanh không diệt vong, nhà họ Tào của ngươi có thể hưởng phú quý mãi mãi." Khang Hi cũng làm như vậy khi đã nói, hàng ngàn lượng bạc trong những năm tháng sau này của ông, ông đã bị luận tội nhiều lần, Khang Hi đã cố gắng hết sức để bảo vệ ông mà không có bất kỳ hình phạt nào. Sau khi Tào Dần qua đời, hai người con trai của ông cũng đảm đương việc dệt tại Giang Ninh.

Như câu nói, "vật cực tất phản, bĩ cực thái lai", mọi thứ có thể đảo ngược ở mức cực đoan. Sau khi Khang Hi qua đời, những ngày tốt đẹp của gia đình học Tào cũng kết thúc.

Vào năm Ung Chính thứ 5, khi Tào Tuyết Cần mới 12 tuổi, triều đình bắt đầu tấn công nhà họ Tào, lúc đó Giang Ninh chức tạo đã bị sa thải và bị bắt giam vì tội quấy rối trạm bưu điện, dệt vải thâm hụt, và điều chuyển tài sản. Gia tộc họ Tào cũng bị đột kích. Thời kỳ rực rỡ chỉ có thể là ký ức, được Tào Tuyết Cần nhớ lại trong "Hồng Lâu Mộng".

Tại sao Ung Chính tấn công nhà họ Tào sau khi ông lên nắm quyền? Lý do làm điều này không phải vì nhà họ Tào thiếu lượng bạc, mà là do nhà họ Tào đã sai lầm khi chọn người thừa kế của Hoàng đế Khang Hi và không ủng hộ Ung Chính vào thời điểm đó. Đây là nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự suy tàn của dòng họ Tào.

Sau khi nhà của anh ta bị đột kích, Tào Tuyết Cần cùng gia đình chuyển về kinh đô, và gia tộc họ Tào không bao giờ khôi phục được nữa. "Sinh ra phồn hoa và cuối cùng luân lạc suy vong". Cuộc sống gia đình họ Tào đã rơi từ phồn hoa xuống tình trạng suy tàn, khiến ông phải nếm trải nỗi buồn của cuộc đời và sự tàn nhẫn của thế gian, đồng thời chứng kiến sự suy tàn không thể cứu vãn của gia đình quý tộc phong kiến, điều này cũng mang lại sự vỡ mộng về tình cảm.

Ảnh: Soundfhope

Trải nghiệm bi thảm, cảm xúc thơ mộng và tinh thần khám phá của ông ấy đều được đúc kết thành "Hồng Lâu Mộng". Kiệt tác này làm hao tổn công sức cả đời của ông, nhưng khi còn chưa viết xong cuốn sách thì Tào Tuyết Tần đã "sống dở chết dở" vì nghèo đói, không có tiền chữa bệnh, qua đời khi chưa tròn năm mươi tuổi.