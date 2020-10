Tại sao mẫu iPhone "quốc dân" này vẫn đáng mua hơn iPhone 12?

Giờ đây, cặp iPhone 12 và iPhone 12 Pro đã chính thức cho phép đặt hàng tại nhiều thị trường. Nhưng nếu đang tìm kiếm một thiết bị cầm tay mới của Apple, khách hàng hoàn toàn có thể bỏ qua iPhone 12 và chọn iPhone 11 của năm 2019.

iPhone 12 và iPhone 11 (phải).

Trong khi iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max đã bị ngừng sản xuất do sự xuất hiện của 12 Pro và iPhone 12 Pro Max, Apple vẫn cho phép iPhone 11 có mặt tại các cửa hàng của mình. Và dưới đây là những lý do tại sao iPhone 11 có thể là một lựa chọn tốt hơn so với iPhone 12 mới.

Tiết kiệm tiền

Kể từ khi dòng iPhone 12 được ra mắt chính thức, giá bán của iPhone 11 đã giảm mạnh mẽ. Phiên bản 64GB hiện chỉ còn 19,99 triệu đồng. Mặt khác, giá bán dự kiến của loạt iPhone 12 64GB là từ 24,99 triệu đồng. Nếu lựa chọn iPhone 11, người dùng sẽ tiết kiệm được kha khá.

Thiết kế không có nhiều điểm mới

“Gia đình” iPhone 12 có thiết kế mới nhưng thực tế là dựa trên phong cách của iPhone 4. Apple đã cải tiến iPhone 12 có viền mỏng và kính “Ceramic Shield” siêu bền nhưng thực tế đây chỉ là nâng cấp nhỏ.

Thiết kế cạnh phẳng thực sự không hề mới.

Mặt khác, các thiết bị cầm tay có mặt phẳng và cạnh góc cho cảm giác cầm dày hơn và thường không thoải mái khi cầm trong thời gian dài.

Mạng 5G vẫn chưa phổ biến

Mạng 5G đã chính thức có mặt tại nhiều quốc gia! Không thể phủ nhận một điều là chúng mang tới khả năng truy cập nhanh chóng, mang giá trị tương lai. Các nhà cung cấp dịch vụ và nhà sản xuất đã mạnh dạn tung hô mạng 5G tuyệt vời như thế nào và sự ra mắt của iPhone 12 chính là một phần của minh chứng này.

Mạng 5G vẫn chưa phổ biến tại Việt Nam .

Tuy nhiên, sự thật là mạng 5G vẫn chưa hề phổ biến, thậm chí nhiều quốc gia còn chưa áp dụng thế hệ mạng mới. Nếu ham thích dòng iPhone 12 chỉ vì nó hỗ trợ 5G, hãy tìm hiểu xem nơi bạn sống có 5G hay không.

Vẫn cập nhật lên iOS 14

Mặc dù iPhone 11 không có khả năng kết nối 5G nhưng nó sẽ không sớm lỗi thời. Bản cập nhật phần mềm lớn mới nhất của Apple, iOS 14, hỗ trợ tới tận iPhone 6S năm 2015 và tất nhiên iPhone 11 vẫn được hưởng lợi.

iPhone 11 vẫn hỗ trợ cập nhật lên iOS 14.

iPhone 11 vẫn có thể cập nhật lên thế hệ iOS tới vài năm nữa. Do đó, chiếc iPhone này vẫn nhận được các tính năng mới sau nhiều năm. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng không cần phải vội vàng mua iPhone 12, iPhone 11 vẫn dư sức mang tới những tiện ích mới.

Nhưng iPhone 12 thực sự tốt hơn iPhone 11

Tất nhiên, iPhone 12 vẫn là một thiết bị tốt hơn so với iPhone 11. Apple đã tích hợp cho thế hệ iPhone mới nhiều cải tiến, bao gồm: hệ thống camera tốt hơn, hiệu suất mạnh mẽ và nâng cao độ bền, nhiều năng lượng hơn, hỗ trợ MagSafe và 5G, đồng thời cải thiện chế độ quay video và chụp ảnh ban đêm.

iPhone 12 có nhiều nâng cấp đáng kể.

Trên lý thuyết, iPhone 12 có vẻ là một thiết bị hoàn hảo nhưng chắc chắn không phải dành cho mọi người. iPhone 11 vẫn đáp ứng được tất cả những nhiệm vụ của một chiếc điện thoại thông minh và trong một số tình huống có thể cung cấp trải nghiệm tốt hơn.